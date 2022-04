Nach Lewandowski-Gerücht: Barcelona offenbar an nächstem Bundesliga-Star dran

Der FC Barcelona steht im Sommer vor einem weiteren Umbau des Kaders. Nachdem bereits am Montag Gerüchte um eine vermeintliche Einigung mit Weltfußballer Robert Lewandowski vom FC Bayern München die Runde machten, scheint der Xavi-Klub mit Borna Sosa vom VfB Stuttgart nun an einem weiteren Spieler aus der Bundesliga interessiert zu sein.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge, unter anderem von Sky und „Kicker“, soll der kroatische Linksverteidiger bei Barça auf lange Sicht die Nachfolge von Routinier und Klub-Ikone Jordi Alba antreten. Der spanische Europameister von 2012 spielt zwar immer noch auf einem hohen Niveau, ist mit 33 Jahren aber auch neun Jahre älter als der Noch-Stuttgarter.

FC Barcelona an Borna Sosa vom VfB Stuttgart dran?

Den Berichten nach hätte sich beim Bundesligaspiel des VfB am vergangenen Freitag gegen Dortmund (0:2) unter den Zuschauern im Mercedes-Benz-Stadion auch eine Delegation der Katalanen befunden, die Sosa genau unter die Lupe nahmen. Demnach soll es ebenfalls schon zu Gesprächen am Rande des Spiels gekommen sein.

Interessant ist zudem, dass Sosa, um den es im vergangenen Jahr auch Spekulationen gab, dass er für die DFB-Elf auflaufen könnte, in Stuttgart eine mündlich vereinbarte Ausstiegsklausel besitzen soll. Diese liege dem „Kicker“ zufolge wohl bei 25 Millionen Euro. Für die klammen Katalanen wäre dies wohl noch eine Summe, die zu stemmen sein könnte.

Borna Sosa spielt seit 2018 für den VfB und war auch schon in der zweiten Liga für die Stuttgarter am Ball. Der Linksverteidiger mit ausgeprägtem Offensivdrang konnte in der laufenden Saison bereits sieben Assists für sich verbuchen, ist zudem auch enorm zweikampfstark. Stürmer Sasa Kalajdzic, häufig Verwerter der Sosa-Assists, steht ebenfalls vor einem Abgang. Er wird immer wieder als Haaland-Nachfolger beim BVB ins Spiel gebracht.