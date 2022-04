Berichte: Bayern-Star Lewandowski schon mit Barcelona einig?

Bahnt sich nun tatsächlich der Mega-Transfer an? Polnischen Medienberichten zufolge soll sich der aktuelle Weltfußballer und Ausnahmestürmer vom FC Bayern angeblich bereits mit dem FC Barcelona einig sein. Demnach seien die Münchner um Vorstandsboss Oliver Kahn darüber schon in Kenntnis gesetzt worden.

So seien bereits „alle Vertragsbedingungen vereinbart“, heißt es vom polnischen öffentlich-rechtlichen TV-Sender TVP. Lewandowski soll in Barcelona einen Vertrag für drei Jahre erhalten, heißt es weiter.

Robert Lewandowski: Wechsel nach Barcelona schon fix?

Dem Bericht zufolge sei Lewandowskis Wunsch nach einem Wechsel insbesondere auch auf überschaubare Bemühungen der Bayern zurückzuführen, den Vertrag mit dem Weltklasse-Stürmer zu verlängern.

Noch stellt sich allerdings die Frage, wann genau sich Lewandowski den Katalanen anschließen würde. In München besitzt der Pole noch einen Vertrag bis 2023, Barcelona müsste in diesem Sommer also wohl noch tief in die Tasche greifen. Hinzu kommt ein mutmaßlich enorm hohes Gehalt, das Lewandowski fordern würde. Die Spanier sind weiterhin hochverschuldet.

Pikant: Lewandowski wird von dem Berater Pini Zahavi vertreten. Dieser kümmert sich auch um die Angelegenheiten von David Alaba, der die Bayern bekanntlich im vergangenen Sommer gen Madrid verließ. Auch damals war von „mangelnder Wertschätzung“ seitens der Bayern die Rede. Uli Hoeneß hatte den Spieleragenten damals sogar als „geldgierigen Piranha“ bezeichnet.

Die Spekulationen aus Polen decken sich indes nicht mit Informationen von Sport1. Lewandowski habe Kahn und die übrigen Bayern-Verantwortlichen bisher nicht um eine Freigabe für einen Wechsel im Sommer gebeten. Er wolle erst nach den weiterhin ausstehenden Vertragsgesprächen eine Entscheidung über seine Zukunft treffen. Diese sollen laut Sport1 bis zum Saisonende stattfinden.