EM-Auslosung live aus Hamburg: Gegen wen muss Deutschland ran?

Es ist der Tag der Kugeln in Hamburg! In der Elbphilharmonie werden an diesem Samstag ab 18 Uhr die Vorrundengruppen für die Heim-EM 2024 in Deutschland ausgelost. Auf welchen Gegner trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr? Verfolgen Sie hier die Auslosung live aus Hamburg im MOPO-Liveticker.

EM-Auslosung im Liveticker

Für Julian Nagelsmann wird die Anreise nach Hamburg zu einer kleinen Herausforderung. Der Bundestrainer konnte wegen des Schnee-Chaos in Bayern nicht wie geplant mit dem Flugzeug aus München anreisen, sondern musste den Weg mit seinem privaten Pkw antreten.

Bundeskanzler Olaf Scholz freut sich bereits auf die Ziehung. „Heute entscheidet in Hamburg das Los, auf welche Teams unser DFB-Team in der Gruppenphase trifft und wo wir welche großartige Mannschaft aus Europa begrüßen können“, schrieb der SPD-Politiker bei X (vormals Twitter). Die EM werde „ein Heimspiel für Millionen Fans aus ganz Europa“, so Scholz.

Die @EURO2024de rückt näher: Heute entscheidet in Hamburg das Los, auf welche Teams unser @DFB_Team in der Gruppenphase trifft und wo wir welche großartige Mannschaft aus Europa begrüßen können. Ich bin gespannt. Diese EM wird ein Heimspiel für Millionen Fans aus ganz Europa! — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 2, 2023

Nicht zugelost werden können der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann übrigens die in der Qualifikation stärksten Auswahlmannschaften Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien, England.

Alles ist drin für das DFB-Team. Möglich ist eine sehr herausfordernde Gruppe etwa mit den Niederlanden, Titelverteidiger Italien und Österreich – aber auch eine vermeintlich leichte Aufgabe mit beispielsweise Albanien, Slowenien und einem Qualifikanten.

Die mit Spannung erwartete Ziehung geht an diesem Samstag endlich über die Bühne. Auf wen trifft die deutsche Nationalmannschaft bei der Heim-EM 2024 in der Vorrunde?

Moin und herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker zur EM-Auslosung! Wir berichten live aus der Elbphilharmonie aus Hamburg. Die Ziehung beginnt um 18 Uhr.

So läuft die EM-Auslosung in Hamburg

Gelost wird am Samstag ab 18 Uhr in der Elbphilharmonie in Hamburg. Insgesamt ist eine große Show mit einem Rahmenprogramm von insgesamt 50 Minuten geplant, auch wenn die eigentliche Ziehung nur rund 20 Minuten dauern dürfte. Losfeen sind elf ehemalige Ex-Nationalspieler, darunter auch die deutschen Weltmeister Miroslav Klose (45) und Sami Khedira (36). Neben dem DFB-Duo gehören unter anderem auch Italiens ehemaliger Startorwart Gianluigi Buffon (45), der Niederländer Wesley Sneijder (39) und der Spanier David Silva (37) zur prominenten Los-Elf.

Dazu wird es Musik von Startenor Jonas Kaufmann und Stargeiger David Garrett gemeinsam mit dem Bundesjugendorchester, dem Bundesjazzorchester und dem Bundesjugendchor geben. Moderiert wird die Show von Pedro Pinto und Esther Sedlaczek.

Alle Lostöpfe für die Auslosung der EM 2024

Die Position für Deutschland muss nicht mehr gelost werden: Als Gastgeber ist das DFB-Team in Gruppe A an Position 1 gesetzt. Daneben werden fünf weitere Mannschaften als Gruppenköpfe B bis F gelost. Im Anschluss geht es mit Topf 2 weiter, danach folgt Topf 3 und zum Schluss Topf 4. Aufgeteilt sind die Nationen in die einzelnen Töpfe nicht nach ihrer Position in der FIFA-Weltrangliste, sondern nach ihrem Abschneiden in der Qualifikation.

Topf 1: Deutschland (gesetzt als A1), Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien, England Topf 2: Ungarn, Türkei, Dänemark, Albanien, Rumänien, Österreich Topf 3: Niederlande, Schottland, Kroatien, Slowenien, Slowakei, Tschechien Topf 4: Italien, Serbien, Schweiz, Sieger Playoff A*, Sieger Playoff B**, Sieger Playoff C***

* Polen, Estland, Wales oder Finnland

** Israel, Island, Bosnien-Herzegowina oder Ukraine

*** Georgien, Griechenland, Kasachstan oder Luxemburg

So sehen Sie die EM-Auslosung live im TV

Die Auslosung der EM-Vorrundengruppen aus Hamburg wird außerdem live im TV übertragen. Ab 18 Uhr zeigen ZDF, RTL und Magenta Sport (Telekom) die Ziehung live aus der Elbphilharmonie – und zwar im Free-TV, also nicht im Pay-TV. Im ZDF wird Sven Voss als Moderator aus Hamburg senden, Oliver Schmidt kommentiert als Reporter. Bei RTL moderieren Florian König und Experte Steffen Freund aus dem Studio, vor Ort sind Laura Papendick und Felix Görner als Reporter im Einsatz sowie Marco Hagemann als Kommentator. Für Magenta Sport sind Johannes B. Kerner und Expertin Tabea Kemme vor Ort dabei, Michael Ballack und Jan Platte moderieren im Studio.

Diese Promis sind bei der EM-Auslosung in Hamburg

Natürlich werden bei der Auslosung der EM-Gruppenphase 2024 auch zahlreiche Prominente in Hamburg mit dabei sein. Erwartet werden auf dem Roten Teppich vor der Elbphilharmonie unter anderem Bundestrainer Julian Nagelsmann, DFB-Sportdirektor Rudi Völler, DFB-Präsident Bernd Neuendorf sowie Turnierdirektor Philipp Lahm. Eine Aftershow-Party ist von der UEFA nicht geplant.

So läuft die EM 2024 in Deutschland

Die EM 2024 startet am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel in München. Schon jetzt ist klar, dass Deutschland das Turnier mit dem ersten Spiel eröffnen wird. Danach spielt die DFB-Auswahl in Stuttgart (19. Juni) und in Frankfurt am Main (24. Juni). Das Endspiel wird am 14. Juli in Berlin gespielt.