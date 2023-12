Schnee-Chaos: Bundestrainer Nagelsmann muss mit privatem Auto nach Hamburg fahren

Julian Nagelsmann reist von München kurzfristig mit dem Auto nach Hamburg zur EM-Auslosung. Wie der DFB am Samstag der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage bestätigte, machte sich der Bundestrainer auf den langen Weg über fast 800 Kilometer in die Hansestadt, nachdem sein Flug in München gestrichen worden war.

Heftige Schneefälle hatten zu einer Sperrung des Münchner Flughafens geführt.

Julian Nagelsmann verfolgt EM-Auslosung in der Elbphilharmonie

Laut DFB steuerte Nagelsmann den Wagen selbst, seine Co-Trainer Benjamin Glück und Sandro Wagner reisten hingegen nicht mit zu der EM-Zeremonie am Samstag (18 Uhr/ZDF/RTL/Magenta TV) Richtung Norden. Einziger Assistent an Nagelsmanns Seite bei der Lose-Show in der Elbphilharmonie sollte demnach Mads Buttgereit sein, der aus Kopenhagen erwartet wurde.

In Hamburg bekommt die deutsche Nationalmannschaft ihre drei Gruppengegner für die Endrunde im Sommer 2024 (14. Juni bis 14. Juli) zugelost. Möglich ist eine sehr herausfordernde Gruppe etwa mit den Niederlanden, Titelverteidiger Italien und Österreich – aber auch eine vermeintlich leichte Aufgabe mit beispielsweise Albanien, Slowenien und einem schwachen Qualifikanten. (aw/dpa)