EM-Auslosung in der Elbphilharmonie: Diese Stars sind in Hamburg dabei

Traumlos oder Todesgruppe? Am Samstag entscheidet sich, gegen wen die deutsche Nationalmannschaft bei der Heim-EM im nächsten Jahr antreten muss. Das Musikprogramm bei der UEFA-Veranstaltung dürfte dann durch Jubelchöre oder Klagelieder ergänzt werden.

Etwas Gutes bringt die Auslosung der EM-Gruppen in Hamburg auf jeden Fall: Julian Nagelsmann lernt die Elbphilharmonie kennen. Bisher ist der Bundestrainer noch nicht allzu vertraut mit dem Klangtempel, dessen Aufbau ähnlich zäh verlaufen ist wie der der deutschen Nationalelf gerade. „Ich glaube, dass man sitzt“, sagte er über die Ziehung der sechs Endrunden-Gruppen und schmunzelte: „Vielleicht steht man auch und wartet, wer einem zugelost wird.“

EM-Auslosung in Hamburg: Auf wen trifft Deutschland?

Ein Sitzplatz im Großen Saal dürfte sich finden. Aber das Schmunzeln könnte Nagelsmann rasch vergehen, wenn seiner unvollendeten Elf etwa Italien, die Niederlande und Österreich als Vorrunden-Gegner aus den Töpfen gefischt wird. Dann würde der Wind dem deutschen Fußball härter entgegen wehen als den Touristen, die sich dieser Tage auf der Plaza der Elbphilharmonie tummeln. Neben dem Gastgeber befinden sich Frankreich, England, Belgien, Spanien und Portugal in Topf eins, auf diese Mannschaften können die DFB-Kicker frühestens im Achtelfinale treffen. Eine Vorrunden-Gruppe mit Albanien, Slowenien, Serbien klänge Nagelsmann wohl wie eine Sinfonie.

Musikalisches Programm mit Kaufmann und Garrett

Musik gibt’s auf jeden Fall vor der Auslosung: Der Münchner Tenor Jonas Kaufmann und Star-Geiger David Garrett treten mit dem Bundesjugendorchester, dem Bundesjazzorchester und dem Bundesjugendchor auf. Ob Nagelsmann und Co. die Darbietungen kurz vorm Lostopf-Showdown genießen können? „Ach, wie lang, ach lange ist dem Herzen bange“, klagte ja schon der eigentlich geduldige Johann Sebastian Bach.

Ab 18 Uhr führen dann ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek und der portugiesische UEFA-Moderator Pedro Pinto durch die Auslosung. Elf Legenden, deren Länder bereits den EM-Titel gewonnen haben, werden die Lose ziehen, darunter Italiens Torwart-Ikone Gianluigi Buffon (45), der Niederländer Wesley Sneijder (39) sowie Sami Khedira (36) und Miroslav Klose (45). Nach einer Stunde soll alles vorbei sein, das Echo dürfte aber länger nachhallen – egal, wie die Gegner lauten.

„Nach der Auslosung bereiten wir uns akribisch darauf vor und haben vier Monate Zeit, Spiele zu gucken“, versprach Nagelsmann, dessen Chef gleich einmal presto, presto den Druck erhöhte. „Wir spielen ein Turnier im eigenen Land“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf, also müsse das Erreichen des Endspiels „der Anspruch“ sein.

Das wird schwer genug – aber immerhin könnte sich Julian Nagelsmann am 14. Juli im Berliner Olympiastadion dann wohl frei entscheiden, ob er sitzen oder stehen will.