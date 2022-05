So rechtfertigt Bayern-Boss Salihamidzic den Ibiza-Trip – Magath entsetzt

Nachdem Felix Magath nach dem verpatzten Hertha-Matchball im Abstiegskampf (1:1 in Bielefeld) eine mögliche Wettbewerbsverzerrung der Bayern andeutete und am Sonntag rauskam, dass einige Münchner Profis einen Kurzurlaub auf Ibiza einlegten, kamen schnell Diskussionen um die Einstellung beim Rekordmeister auf. Sportdirektor Salihamidzic äußerte sich dazu am Sonntagnachmittag bei „Bild.tv“

Die Mannschaft habe sich „noch höhere Ziele in dieser Saison gesetzt und ist seit dem Ausscheiden in der Champions League sehr mit sich und ihrem künftigen Weg beschäftigt“, sagte er und ergänzte: Aus Niederlagen könne Stärke erwachsen, das wisse er aus seiner Spielerzeit, „so eine gemeinschaftliche Aktion der Mannschaft kann hier eine wichtige Grundlage sein“. Man habe den Ibiza-Trip als „teambildende Maßnahme akzeptiert“.

Doch Magath legte am Sonntag nach. „Ich würde so etwas auf jeden Fall nicht erlauben, so etwas käme mir nicht in den Sinn“, sagte er der Bild über den Ibiza-Trip zahlreicher Münchner Stars nach dem Mainz-Spiel und stänkerte: „Einmal ist eine Meisterfeier ja verständlich, aber nicht drei Wochen lang.“

Felix Magath: Wettbewerbsverzerrung des FC Bayern?

Erst am Samstag hatte Magath Giftpfeile in Richtung München geschossen und eine mögliche Wettbewerbsverzerrung angesichts der schwachen Leistung des bereits feststehenden Meisters gegen Mainz (1:3) angeprangert.

Die Reaktionen folgten prompt. Auf die Magath’schen Äußerungen angesprochen, konterte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann: „Das ist sehr clever von ihm. Das wird er nicht ganz uneigennützig machen“, sagte er genervt und riet seinem Kollegen, sich das Spiel anzuschauen: „Dann kann er bei mir anrufen. Ich spreche jetzt auch nicht über die Leistung von Hertha.“

Auch Salihamidzic äußerte sich zu den Vorwürfen, man könnte im Spiel gegen den VfB Stuttgart einen weiteren Lustlos-Auftritt hinlegen: „Es ist völlig klar“, teilte er mit, dass sich „unsere Spieler“ gegen den VfB „mit der sie auszeichnenden Professionalität und fußballerischen Stärke voll einsetzen werden, um unseren Fans mit einem Sieg einen schönen Saisonabschluss als deutscher Meister im eigenen Stadion zu schenken.“(pfe/sid)