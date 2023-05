Vor Hamburger Pokalfinale: Teutonia Ottensen schmeißt den Trainer raus

Regionalligist FC Teutonia Ottensen hat sich von seinem Cheftrainer David Bergner getrennt. Der Hamburger Pokalsieger der letzten Saison gab am Donnerstag bekannt, dass der bisherige Co-Trainer Richard Krohn Bergners Amt bis zum Ende der Saison übernehmen wird.

„Der FC Teutonia v. 1905 e.V. trennt sich mit sofortiger Wirkung von seinem Chefcoach David Bergner. Wir bedanken uns bei David Bergner für die Zusammenarbeit, und wünschen ihm für die private und berufliche Zukunft alles Gute.“ schrieb der Vorstand der Teutonen.

Bergner stand erst seit Sommer letzten Jahres an der Seitenlinie der Nullfünfer, überraschend ist die Trennung jedoch nicht. Die Saison der Ottenser lief schließlich nicht wirklich zufriedenstellend, trotz eines aufstiegstauglichen Kaders hatte der Klub mit dem Kampf um die 3. Liga in dieser Spielzeit nichts zu tun.

Teutonia erneut im Finale um den Hamburger Pokal

Den Sprung in die dritthöchste Spielklasse schaffte dafür der VfB Lübeck. Die Schleswig-Holsteiner stehen zwar nur auf dem Tabellenplatz zwei der Regionalliga Nord, einen Punkt hinter der zweiten Mannschaft des HSV, allerdings verzichten die Rothosen auf einen Aufstieg der U23 und ebnen Lübeck damit den Weg zurück in den Profifußball.

Um die Saison noch zu retten, visiert Teutonia zumindest den Sieg des Hamburger Pokals an. Unter Krohn duelliert sich der Titelverteidiger im Finale am 3. Juni mit Oberligameister TSV Sasel um das begehrte Ticket für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals.