Oberliga-Sensation perfekt! Der TSV Sasel ist Hamburger Meister

Sensation perfekt! Der TSV Sasel hat Serienmeister Dassendorf (gewann sieben der acht letzten Titel) entthront und feiert seinen zweiten Hamburger Titel nach 2005. Mit dem 3:0 beim SC Victoria machte die Elf von Danny Zankl ihr Meisterstück eine Woche vor Ligaschluss perfekt.

Als Kirsche auf der Torte bestreiten die Saseler am 3. Juni noch das Hamburger Pokalfinale gegen Teutonia 05 Ottensen – dann wieder im Hoheluft-Stadion von Victoria.

TSV Sasel gewinnt Titel in der Hamburger Oberliga

Etwas Anlaufzeit brauchte der TSV bei „Vicky“, dann bediente Deran Toksöz Stürmer Tim Jeske, der zum 1:0 (24.) traf. Der Knoten war geplatzt: Nach Foul an Jeske erhöhte Nico Zankl (31.) per Elfmeter zum 2:0-Pausenstand. Danach sahen 600 Zuschauer:innen nicht mehr viel. Bis zur Nachspielzeit, in der Lukas Kourkis (90.+4) einen weiteren Strafstoß nach Foul an ihm selbst zum Endstand versenkte – der Schlusspunkt zum Titel. Vor allem Erfolgstrainer Danny Zankl (verlässt den Verein) wurde gefeiert.

Der Kampf um den Platz in der Regionalliga-Aufstiegsrunde entwickelt sich derweil zum Schneckenrennen. Der Eimsbütteler TV verlor sein Heimspiel gegen Niendorf 2:3. Doch Altona 93 verpasste es, nach Punkten gleichzuziehen, weil die Elf von Andreas Bergmann beim 1:1 in Harksheide in der Nachspielzeit einen Elfmeter verschoss. So bleibt der ETV zwei Zähler vorn.