Überraschung perfekt! Altona verpasst Wiederaufstieg – ETV auf dem Durchmarsch

Der Eimsbütteler TV hat es tatsächlich geschafft: Der Aufsteiger hat am Freitagabend durch ein 4:0 bei der bereits abgestiegenen Drittvertretung des HSV den dritten Platz in der Oberliga Hamburg verteidigt und tritt somit Anfang Juni in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga an – schließlich wollen weder Meister Sasel noch Dassendorf nach oben.

Verfolger Altona 93 nützte angesichts des ETV-Sieges auch ein 6:0 gegen Curslack-Neuengamme nichts, das bereits sicher abgestiegen war. Neben dem HSV, Curslack und Osdorf steht seit Freitag auch Hamm United als Absteiger in die Landesliga fest. Die Mannschaft unterlag dem HEBC zu Hause mit 1:3.

VfB Lübeck sichert sich Aufstieg in die 3. Liga

Den Aufstieg in die 3. Liga sicherte sich unterdessen der VfB Lübeck. Der große Favorit der Regionalliga Nord machte den Aufstieg am Freitagabend durch einen 1:0 (0:0)-Sieg bei der SV Drochtersen/Assel im Landkreis Stade perfekt.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Legende Magath ist sich sicher: Ein Absteiger steht schon fest

Zeitgleich feierten mehrere Dutzend VfB-Fans diesen Erfolg bei einem Public Viewing im heimischen Stadion an der Lohmühle.