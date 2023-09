Kuntz-Rauswurf in der Türkei: Übernehmen jetzt Löw und Özil?

Nach dem Rauswurf von Stefan Kuntz am Sonntag wird auch in der Türkei nach einem neuen Nationaltrainer gesucht. Jetzt werden zwei große deutsche Namen ins Spiel gebracht.



Die Entlassung von Türkei-Trainer Stefan Kuntz kam für viele überraschend. Nicht zuletzt, weil er eigentlich eine stabile sportliche Leistung gezeigt hatte. In der EM-Qualifikation sieht es für die Türkei momentan gut aus, eine Teilnahme am Turnier im nächsten Jahr scheint wahrscheinlich. Trotzdem musste der 60-Jährige seinen Posten räumen.

Joachim Löw in die Türkei?

Genauso wie hierzulande sucht die Türkei also jetzt einen neuen Cheftrainer. Der Nachrichtenagentur „DHA“ zufolge könnte Joachim Löw diesen Postern übernehmen. Der Weltmeistertrainer von 2014 soll ein hochgehandelter Kandidat sein.

Alleine wäre er nicht. Auch der Posten des Team-Manager Hamit Altintop soll wackeln. Ersetzt werden könnte er durch Ex-Nationalspieler Mesut Özil! Der Deutsche mit türkischen Wurzeln war zuletzt jedoch nicht wegen seines fußballerischen Talents aufgefallen, sondern wegen seines politischen Engagements.

Özil in Deutschland in der Kritik

Schon 2018 ging ein Aufschrei durch die Nation als der damals noch aktive Nationalspieler für ein Bild mit dem umstrittenen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan posierte. Zwei Monate und ein WM-Vorrundenaus später erklärte Özil seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft.

Im März diesen Jahres gab der 34-Jährige schließlich sein Karriereende bekannt. In diesem Zuge sprach er von einem Treffen mit Löw. Zwischen ihnen sei „alles absolut in Ordnung“.

Ein Dream-Team also? Das bleibt abzuwarten. Jüngst geriet Özil in Deutschland wieder in die Kritik. Ein Bild auf Instagram zeigt ihn mit hochgezogenem T-Shirt und einem Tattoo auf der Brust.

Die drei Halbmonde und der heulende Wolf stehen für die „Graue Wölfe“-Bewegung. Eine rechtsextremistische türkische Bewegung, die vom deutschen Verfassungsschutz beobachtet wird.

Seinen Stand in der Türkei wird das kaum schmälern, aber ob Joachim Löw darüber hinwegsehen könnte, ist fraglich. Auch wenn ihr Treffen „sehr freundschaftlich“ gewesen sein soll.