Türkei wirft Trainer Kuntz raus! Kommt er jetzt zurück zum DFB?

Stefan Kuntz scheint seinen Job los zu sein. Dem 60-Jährige soll in einem Telefonat mitgeteilt worden sein, dass er seinen Posten zu räumen habe. Das berichtet die türkische Nachrichtenagentur „DHA“.

Kritik am Deutschen gab es schon im letzten Jahr, obwohl seine Ausbeute von durchschnittlich 1,95 Punkten pro Spiel nur von Fatih Terim überboten wurde. Jetzt soll nach fast zwei Jahren Schluss sein.

Job-Garantie für Kuntz hinfällig

Auslöser waren diesmal das 1:1 gegen Armenien in der EM-Qualifikation und die Testspiel-Niederlage gegen Japan (2:4). Damit ereilt ihn das gleiche Schicksal wie Ex-DFB-Coach Hansi Flick. Eigentlich hatte Verbandspräsident Mehmet Büyükeksi eine Job-Garantie für Kuntz ausgesprochen. Diese scheint nun hinfällig zu sein.

Kuntz selbst reagiert mit Unverständnis. Den „Pessimismus in der Türkei im Moment“ verstehe er nicht, vor allem weil die Teilnahme an der EM noch in der eigenen Hand liege. Daraus, dass sein Name auch für den DFB-Job gehandelt worden war, schließt er, dass er „kein so schlechter Trainer“ sein könne.

Beim DFB wäre der ehemalige Stürmer im Gegensatz zum Topkandidaten Julian Nagelsmann oder dem Niederländer Louis van Gaal eine günstigere Lösung. Kuntz ist ein Sympathieträger mit verbandsinterner Kenntnis und wird geschätzt. Er führte die U21 zu zwei EM-Titeln und bewies dabei ein herausragendes Händchen für Talente, auch wenn seine Olympia-Mission 2021 in der Vorrunde scheiterte.