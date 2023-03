Mesut Özil verkündet Karriere-Ende – aber kein Wort zur DFB-Elf

Rio-Weltmeister Mesut Özil hat seine aktive Karriere als Fußballer beendet. Das gab der ehemalige deutsche Nationalspieler via Social Media bekannt. „Ich hatte das große Privileg, 17 Jahre lang Profi zu sein, und ich bin für diese Gelegenheit unendlich dankbar“, schrieb der 34-Jährige am Mittwoch bei Twitter an seine mehr als 26 Millionen Follower. Zuletzt spielte Özil bei Basaksehir Istanbul.

Bei Özils Danksagungen fällt auf, dass er kein Wort über seine Zeit in der Nationalmannschaft verliert: „Es war eine unglaubliche Reise, gefüllt mit unvergesslichen Momenten und Emotionen. Ich will mich bei meinen Klubs Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal FC, Fenerbahce und Basaksehir sowie meinen Trainern, die mich unterstützt haben, und meinen Mitspielern, die meine Freunde geworden sind, bedanken.“

Özils Foto mit Erdogan war sein Ende beim DFB

Anscheinend wirkt das Ausscheiden bei der Nationalmannschaft weiterhin nach. Nachdem Özil vor der WM 2018 in Russlands mit dem türkischen Präsidenten Erdogan posierte, endete seine vorher so erfolgreiche Zeit beim DFB im Nachgang des Turniers. Özil fühlte sich damals von Oliver Bierhoff und Co. im Stich gelassen, als er rassistische Beleidigungen gegen seine Person öffentlich gemacht hatte.

Özil wurde Weltmeister 2014 und U21-Europameister 2009. Außerdem gewann der Deutsch-Türke mit Werder Bremen den DFB-Pokal, mit Real Madrid die spanische Meisterschaft und den Pokal sowie mit Arsenal vier Mal den FA Cup.