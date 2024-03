Füllkrug fordert Fan-Vorsänger – Hamburger Kult-Band reagiert sofort

Schon bei „Major Tom“ zündete die Stimmung, spätestens mit dem Treffer von Niclas Füllkrug hob die Fußball-Nation ab in Richtung Heim-EM – doch ausgerechnet dem Siegtorschützen fehlte etwas in Frankfurt: Ein Capo. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten – und kommt aus Hamburg. Aus einem gewünschten Fan-Vorsänger könnte gleich ein ganzer Chor werden.

Der Dortmunder Siegtorschütze wandte sich über die Sozialen Medien noch in der Nacht nach dem 2:1 im Klassiker gegen die Niederlande mit einem „Vorschlag an alle Deutschen“ an den Anhang. „Es hat Spaß gemacht und war schön, die eigenen Fans dabei zu haben“, sagte Füllkrug: „Man hat gemerkt, es entsteht eine Euphorie, die Leute sind anders drauf, wir wurden sehr positiv empfangen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Vorsänger!“

Füllkrug fordert „eine kleine Gruppierung, die den Takt vorgibt“

Füllkrug erläuterte seinen Vorschlag so: „Man hat gemerkt, die Leute wollten uns anfeuern und uns unbedingt positive Gefühle auf den Platz geben, aber die sind nicht auf einen Nenner gekommen. Also brauchen wir eine kleine Gruppierung, die den Takt vorgibt für die EM.“

Sogenannte Capos (seltener weibliche Capas) stimmen in den deutschen Stadien nach italienischem Vorbild seit fast 30 Jahren die Gesänge der Ultra-Gruppierungen an – der erste seiner Art trat passenderweise Ende der 1990er-Jahre in Frankfurt auf. In der Regel stehen die Vorsänger auf eigenen Vorrichtungen vor der jeweiligen Fankurve und haben ein Megafon oder Mikro in der Hand, um sich besser Gehör zu verschaffen.

Die „Hamburger Goldkehlchen“ melden sich freiwillig

Gesagt, getan! Keinen Tag später melden sich die Hamburger Goldkehlchen zu Wort. Der zusammengewürfelte Männerchor aus Stimmen, die vor allem Leidenschaft und Spaß mitbringen, antwortetet auf den vom DFB veröffentlichten Post selbstbewusst und versichert Füllkrug: „Ab hier übernehmen wir!“

Dann sieht und hört man, wie die Goldkehlchen „Völlig losgelöst von der Erde“ singen, also den Refrain von „Major Tom“, dem neuen DFB-Torsong.

Wer sind die Goldkehlchen? Was einst als Einfall des Gründers Flemming Pinck an einem Abend mit seinen Freunden begann, gewann schnell an Aufmerksamkeit. Das Ziel war einen Männerchor zu gründen, in dem jeder mitmachen kann, der Spaß am singen hat. Und das funktionierte!

Der Männerchor hat auch einige bekannte eigene Songs

In der Hamburger Region sind die Goldkehlchen bestens bekannt. Ihr berühmtester Song „Moin Moin Hamburg“ dürfte vielen geläufig sein. Passend zur Fußball-EM: Der Chor hat nicht nur einen HSV-Song, sondern ebenfalls schon Erfahrung im Volksparkstadion. Die Hamburger durften 2023 die Halbzeit-Show beim Football-Rekordspiel der Hamburg Sea Devils machen. Große Bühnen sind also kein Problem!

Das könnte Sie auch interessieren: „Ich war ein richtiges Arschloch“: Selbstkritischer Profi schließt mit DFB-Team ab

Einen Tag vor dem Finale der EM 2024 in Deutschland (14. Juli) spielt der Männerchor übrigens wieder ein schon jetzt ausverkauftes Konzert im Hamburger Stadtpark. Ob je nach Abschneiden des deutschen Teams auch „Major Tom“ von Peter Schilling es auf die Setlist schafft? Und treten die Goldkehlchen am Tag drauf beim EM-Endspiel in Berlin auf?

Es bleibt spannend. Der DFB wurde bereits vielfach in den Sozialen Medien auf das Goldkehlchen-Video aufmerksam gemacht. (lg/sid)