Nächster Paukenschlag: DFB-Team schlägt auch Holland – die EM kann kommen!

79 Tage sind es an diesem Mittwoch noch bis zum EM-Eröffnungsspiel des deutschen Teams gegen Schottland. 79 Tage, in denen das Land diesem Auftakt entgegenfiebert, denn die neu entfachte Euphorie erreichte am Dienstag einen neuen Höhepunkt. Nach dem 2:0 in Frankreich war das 2:1 (1:1) gegen die Niederlande der nächste Paukenschlag.

Die EM kann kommen, Deutschland ist bereit! Auch in Frankfurt gelang trotz zwischenzeitlicher Probleme der Sieg, weil Füllkrug kurz vor dem Ende zum 2:1 traf (85.). Die 48.390 Fans im ausverkauften Deutsche Bank Park waren aus dem Häuschen.

Schon in Frankreich gewann das DFB-Team

Was so ein Sieg beim Vize-Weltmeister doch ausmacht. Der Erfolg in Frankreich hat Fußball-Deutschland angesteckt, das bekamen die DFB-Asse schon vor dem Anpfiff gegen die Niederlande zu spüren. Bereits als sie zum Warmmachen auf den Rasen liefen, brandete tosender Applaus auf. Das gab es in dieser Form schon lange nicht mehr.

Julian Nagelsmann wusste um die Bedeutung der Partie und schickte seine Startelf des Frankreich-Spiels aufs Feld. Test hin oder her, der Bundestrainer wollte unbedingt den nächsten Sieg gegen eine Top-Nation einfahren. „Wir sind eingebogen in die Straße zur Heim-EM“, sagte er vor dem Spiel selbstbewusst. „Und die wollen wir weiterfahren.“ Wichtig sei, „dass wir nicht wieder alles einreißen lassen“.

Mittelstädt patzt erst und trifft dann zum 1:1

Das taten sie nicht, auch wenn der Schuss zunächst nach hinten los ging. Die ersten Minuten der Partie standen im Zeichen von Maximilian Mittelstädt, dem Stuttgarter Shootingstar, der gegen Frankreich erst sein DFB-Debüt gefeiert hatte. Zu schlampig spielte der Linksverteidiger nach vier Minuten seinen Kollegen Tah an, die Niederländer nutzten die Unachtsamkeit aus und gingen durch Veerman in Führung (4.).

Ein kräftiger Schuss vor den Bug, mitten in die deutsche Euphorie hinein, sollte man meinen. Doch es hat sich tatsächlich etwas bewegt in diesem Team – denn es steckte den Rückschlag problemlos weg. Vor allem Mittelstädt, der seinen Fehler fast postwendend ausbügelte und traumhaft unter die Latte zum Ausgleich traf (11.).

„Völlig losgelöst“ als neuer Tor-Song des DFB

Mittelstädt hob bei seinem Torjubel vor Freude ab, passend dazu ertönte im Stadion „Völlig losgelöst“. Damit erfüllte der DFB den deutschen Fans einen großen Wunsch. Mehr als 70.000 Stimmen sammelte das Lied im Rahmen einer Online-Petition und wurde zum neuen deutschen Tor-Song gewählt.

Abwechslungsreich ging es weiter, Gündogan (18.) hätte gar zur Führung treffen können, doch auch „Oranje“ wusste zu gefallen und war zumindest nach der Pause zunächst besser. Depay vergab die größte niederländische Chance, scheiterte aber an ter Stegen (61.).

Füllkrug trifft zum Sieg für Deutschland

Das DFB-Team, übrigens erstmals in den pinken Auswärtstrikots, aber steckte nicht auf, drückte danach mächtig – und kam durch Füllkrug zum späten Sieg. 79 Tage noch, dann geht es endlich los. (sim)

So spielte Deutschland: Ter Stegen – Kimmich (78. Henrichs), Rüdiger, Tah, Mittelstädt (78. Raum) – Kroos, Andrich (59. Groß) – Musiala, Gündogan (59. Führich), Wirtz (73. Müller) – Havertz (73. Füllkrug)