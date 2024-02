Bayern-Gerüchte um Trainer Hoeneß: Stuttgart reagiert sofort

Sebastian Hoeneß (41) ist in Stuttgart ein Erfolgsgarant. Der VfB würde mit dem Trainer Medienberichten zufolge gern vorzeitig verlängern. Denn: Hoeneß wird neben anderen Kandidaten als möglicher Nachfolger von Thomas Tuchel beim FC Bayern gehandelt. Nun äußerte er sich zu den Gerüchten um seine Person.

Laut „Stuttgarter Nachrichten“ und „Stuttgarter Zeitung“ gab es bereits erste Vorgespräche, die „zeitnah in konkrete Verhandlungen münden“ sollen. Hoeneß‘ Vertrag beim VfB läuft bis zum Sommer 2025.

Hoeneß möchte Bayern-Gerüchte ausblenden

Der Neffe vom Münchner Ehrenpräsident Uli Hoeneß wird von manchen auch als künftiger Trainer des FC Bayern gehandelt. Die Spekulationen um seine Zukunft berühren den 41-Jährigen nach eigenen Worten jedoch „nicht besonders“.

Stattdessen will er sich weiter auf die erfolgreiche Arbeit beim VfB Stuttgart konzentrieren: „Ich will mich da nicht beteiligen“, sagte Hoeneß am Donnerstag. „Ich finde, es gehört sich auch nicht. Jeder, der mich hier erlebt, sieht, wie gern ich hier bin, wie ich mich total auf das konzentriere, was hier abläuft. Das will ich weiter so machen.“ Der Rekordmeister hatte am Mittwoch angekündigt, dass der jetzige Trainer Thomas Tuchel den Klub nach dieser Saison verlässt.

Hoeneß hatte den VfB Stuttgart im April 2023 als Tabellenletzten übernommen und zum Klassenerhalt in der Relegation gegen den HSV geführt. In dieser Spielzeit spielen die Schwaben furios auf und sind momentan als Tabellendritter auf Champions-League-Kurs. Den FC Bayern kennt Hoeneß aus seiner Zeit als Jugendtrainer und Coach der zweiten Mannschaft, mit der er 2020 die Drittliga-Meisterschaft holte. (dpa/vh)