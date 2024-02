Bayern-Hammer: Trainer Tuchel muss vorzeitig gehen!

Die aktuellen Leistungen mit drei Pleiten in Folge haben beim FC Bayern zu einem drastischen Umdenken in der Trainerfrage geführt. Das Aus von Thomas Tuchel soll laut Informationen der „Bild“ und von Sky bereits beschlossene Sache sein – allerdings erst nach der aktuellen Saison!

Nach tagelangen Krisengeprächen sei man bei den Bayern zu einer Entscheidung gekommen: Für Thomas Tuchel ist im Sommer Schluss! Eine offizielle Stellungnahme lag zunächst aber nicht vor.

Auch intern gab es Zoff mit Tuchel

Allerdings darf Tuchel sein Glück in dieser Saison wohl noch versuchen. Denn es werde bis zum Sommer keinen Trainerwechsel geben, wird berichtet. Vielmehr sollen die Bayern-Stars beweisen, dass Sie die drohende erste titellose Saison seit 12 Jahren doch noch abwenden können – und zwar mit Tuchel.

Die Gründe für das vorzeitige Ausscheiden Tuchels sind vielfältig. Neben der offensichtlichen Fehlentwicklung auf dem Spielfeld soll es auch intern nicht rund laufen. Ein Vorteil für die Bayern: Jetzt dürfte allen potentiellen Nachfolgekandidaten klar sein, dass es der FC Bayern bei einer Kontaktaufnahme ernst meint. Denn einige Top-Namen werden bereits an der Säbener Straße diskutiert.

Tuchel hatte im März 2023 die Nachfolge von Julian Nagelsmann angetreten und einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben. In der Saison 2022/23 schieden die Münchner unter Tuchel im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg und in der Champions League gegen den späteren Gewinner Manchester City aus, feierten am Ende wenigstens die Meisterschaft in einem spannenden Finish vor Borussia Dortmund.

Bayern droht eine titellose Saison

Die laufende Spielzeit droht die erste ohne Titel seit der Saison 2011/12 zu werden. Im Pokal schieden die Münchner bei Drittligist 1. FC Saarbrücken aus. Im Achtelfinale der Champions League muss der FC Bayern für einen Viertelfinal-Einzug am 5. März ein 0:1 aus dem Hinspiel bei Lazio Rom aufholen.

Im Kampf um die Meisterschaft ist Bayer Leverkusen den Münchnern weit enteilt. Im direkten Duell hatte die Werkself von Trainer Xabi Alonso Mitte Februar einen klaren 3:0-Sieg eingefahren. Alonso spielte von 2014 bis 2017 für den FC Bayern und ist für mehrere Spitzenklubs ein interessanter Trainerkandidat.