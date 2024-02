Brisanter Bericht: FC Bayern kontaktiert absolute Trainer-Ikone

Das wäre ein Hammer für den FC Bayern und die Bundesliga. Aufgrund der prekären sportlichen Lage hat der deutsche Rekordmeister italienischen Medienberichten zufolge Kontakt zu Real Madrids Legende Zinédine Zidane aufgenommen.

Bei den Bayern kriselt es in den letzten Wochen heftig. Spätestens seit dem blamablen Auftritt beim VfL Bochum herrscht in München höchste Alarmstufe. Trainer Thomas Tuchel wirkte nach dem Spiel angefressen und teilte unter anderem mächtig gegen Rotsünder Dayot Upamecano aus.

Bayern soll Zidane bereits kontaktiert haben

Ob das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft noch zu retten ist? Darüber sind sich die Bayern-Verantwortlichen nicht mehr sicher.

Unter Zidane konnte Real Madrid mit Stars wie Ronaldo und Kroos drei mal infolge die Champions-League gewinnen. picture alliance Unter Zidane konnte Real Madrid mit Stars wie Ronaldo und Kroos die Champions League dreimal infolge gewinnen.

Nun berichtet die italienische Sportzeitschrift „Corriere dello Sport“ von einer Kontaktaufnahme der Münchner zu Trainer-Ikone Zinédine Zidane. Das Ganze ist brisant, denn der Kotakt erfolgte demmnach bereits vor der Champions-League-Niederlage gegen Lazio Rom. Das spräche nicht gerade für ein tiefes Vertrauen in den aktuellen Verantwortlichen Thomas Tuchel.

Zidane ist sein 2021 ohne Engagement als Trainer und könnte sich eine neue Herausforderung gut vorstellen. Das ließ er vergangene Woche bei „beIN Sports“ verlauten: „Es ist immer mein Ziel, wieder Trainer zu werden. Aktuell nehme ich mir mehr Zeit für andere Dinge. Aber das Ziel ist es zurückzukommen.“ Fraglich ist nur, ob sich Zidane auch einen Start während der laufenden Saison bei den Bayern vorstellen könnte.

Auch Alonso weiterhin ein Thema

Zudem spricht für Zidane, dass weitere gehandelten Kandidaten entweder nicht verfügbar sind oder als nicht überzeugend genug angesehen werden. Konkret ist hier die Rede von Bayer Leverkusens Erfolgscoach Xabi Alonso, der als absolute Wunschlösung der Bayern gilt. Allerdings steht er auch beim FC Liverpool hoch im Kurs und ein Transfer wäre selbst im Sommer sehr schwierig zu realisieren.

Wäre Flick eine kurzfristige Lösung?

Ein anderer Kandidat, der bereits in den letzten Wochen diskutiert wurde, wäre kurzfristig verfügbar. Die Rede ist von Triple-Trainer Hansi Flick. Laut „The Athetic“ hegen die Bayern-Macher jedoch Zweifel an der Sinnhaftigkeit einer Rückholaktion. Durch sein erfolgloses Engagement bei der deutschen Nationalmannschaft musste Flick einiges an öffentlicher Kritik einstecken. Insbesondere seine Ausstrahlung und Fähigkeit zur Motivation der Mannschaft wurden immer wieder kritisiert.

Jetzt gilt es abzuwarten, ob die Reißleine bei Tuchel gezogen wird. Wenn dem so sein sollte, dürfte Zidane mit Sicherheit zum engen Kreis der Nachfolgekandidaten gehören.