FC St. Pauli – Paderborn 1:0: Hartel trifft mit dem Lupfer – Kiezkicker das aktivere Team

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Die Länderspielpause ist vorbei und der FC St. Pauli empfängt mit dem SC Paderborn einen der unangenehmsten Gegner der Liga. Auch wenn er durch die Unterbrechung etwas abgeflaut ist, wollen die Kiezkicker den Rückenwind nach ihrem 2:0-Erfolg gegen den 1. FC Nürnberg nutzen. Vor allem die dominante Art und Weise der Hamburger war beeindruckend. Die Ostwestfalen haben da aber ein Wörtchen mitzureden und reisen nach ihrer 1:2-Niederlage gegen Eintracht Braunschweig mit Wut im Bauch an. Anpfiff ist um 13:30 Uhr. Verpassen Sie keine Sekunde im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker

Mit der 1:0-Führung geht St. Pauli in die Kabine, was mit Blick auf das Chancenplus auch verdient ist. Die Mannschaft von Fabian Hürzeler war die offensiv deutlich aktivere Mannschaft und schaffte es schließlich in Person von Marcel Hartel (32.) die Paderborner Abwehr zu überwinden. Nun wird es darauf ankommen, die bislang an den Tag gelegte Intensität aufrecht zu erhalten. Die Gäste spielen sich immer wieder nach vorne, lassen aber bislang die Durchschlagskraft vermissen.

Abpfiff 1. Halbzeit

45. + 4 Min Marcel Hartel zeigt eine Handkombination an und bringt die Ecke anschließend von der linken Seite herein. Dort fliegen alle St. Paulianer am Ball vorbei und Boevnik hat die Kugel in seinen Händen.

45. + 3 Min Es gibt den ersten Eckball des Spiels, nachdem Hartel Hoffmeier anschießt.

45. + 2 Min Gerade spielt sich viel im Mittelfeld ab. Beide Teams haben mit leichten Abspielfehlern zu kämpfen, wodurch sie sich über weite Strecken egalisieren.

45. + 1 Min Grimaldi macht die Kugel gegen Wahl fest und legt nach außen auf Klaas ab. Der Linksaußen bringt seine Flanke ins Zentrum, findet dort aber nur den Kopf von Kemlein, der das Spielgerät aus der Gefahrenzone befördert.

45. Min Vier Minuten Nachspielzeit sind angezeigt.

44. Min Paderborn drängt St. Pauli in die eigene Hälfte, kann sich aber nicht so richtig nach vorne kombinieren. Dann endet der Angriff der Gäste durch einen schlechten Ballkontakt von Kinsombi, der die Kugel durchlaufen lässt und so herschenkt.

43. Min Den führt Irvine schnell aus und schickt Hartel mit einem hohen Ball in die gegnerische Box. Doet hat Boevnik aufgepasst und kommt vor Hartel an die Kugel.

42. Min Eggestein wird von Hoffmeier gehalten und bekommt den Freistoß am Mittelkreis.

41. Min St. Pauli drängt auf den zweiten Treffer, hat aber immer im Hinterkopf, dass Paderborn auch durchaus über offensive Waffen verfügt. Die Restverteidigung stimmt derzeit bei den Gastgebern.

40. Min Jackson Irvine probiert es aus 18 Metern mit dem Aufsetzer. Schwierig für Boevnik, der das Spielgerät nur zur Seite weglenken kann.

39. Min Kemlein und Eggestein kombinieren sich im Paderborner Strafraum klasse durch, nur der letzte Ball kommt nicht an, weil Boevnik sich streckt und das halbhohe Zuspiel abfängt.

38. Min Kurze Unterbrechung, weil Conteh sich die Schuhe neu binden muss. Scheinbar hatte sich eben einer seiner Schnürsenkel gelöst.

37. Min Eric Smith rutscht mal ein Ball durch. Filip Bilbija schnappt sich die Kugel und läuft Karol Mets im Laufduell davon. Der estnische Nationalspieler kann Bilbija aber noch so weit nach außen abdrängen, dass der nur aus spitzem Winkel abziehen kann. Vasilj vergräbt den Ball unter sich.

35. Min Saliakas wird am eigenen Strafraum von Conteh getroffen und bleibt liegen. Freistoß für die Kiezkicker.

34. Min Jetzt geht vieles bei den Gastgebern einfacher. Die Grätsche von Eric Smith an der Mittellinie ist mit viel Risiko gesetzt, gelingt aber perfekt.

33. Min Dieses Topr gehört zu 80 Prozent Jackson Irvine! Der Mittelfeldabräumer sprintet los, da spielt Hauke Wahl auf die rechte Seite zu Eggestein. Über den Stürmer landet der Ball bei Irvine, der einen perfekt getimten Ball auf Marcel Hartel spielt. Der Hamburger Toptorschütze bleibt ganz cool und lupft aus 17 Metern über Boevnik hinweg ins verlassene Tor.

32. Min Tor für St. Pauli! Hartel macht es ganz lässig

31. Min Musliu sucht Grimaldi in der Spitze, der Pass verläuft sich aber ins Nichts. Vasilj kann die Kugel aufnehmen.

30. Min Connor Metcalfe sieht seine fünfte Gelbe Karte der Saison. Damit wird er gegen Karlsruhe gesperrt fehlen.

28. Min Wieder ist Connor Metcalfe alleine durch, der Ball von Marcel Hartel ist aber einen Ticken zu weit gespielt. Boevnik stürmt aus seinem Tor und klärt mit dem Fuß. Außerdem geht die Fahne hoch. Abseits des Australiers.

27. Min Die ganz großen Torchancen lassen noch auf sich warten. Das spricht allerdings nicht für einen eintönigen Kick am Ostersonntag sondern für die Qualität beider Abwehrreihen.

26. Min Jackson Irvine trifft Zehnter am Fuß und bekommt den Freistoß gegen sich gepfiffen. Auch wenn es nur die Fußspitze des Australiers war, die den Paderborner trifft, war es ein Foul.

24. Min Diesmal schlägt Paderborn im Gegenpressing zu und sorgt damit für ein kleines Raunen auf den Rängen. Aber im Zweikampf mit Mets hat Filip Bilbija keine Chance. Der Este stellt den Stürmer im eigenen Strafraum und provoziert damit den Ballverlust.

23. Min Die Hausherren ziehen sich bis an den Mittelkreis zurück und lassen die Gäste ein wenig kommen.

22. Min Ritzka läuft unrund. Der Linksverteidiger könnte sich bei seinem Schussversuch von eben eine kleine Blessur zugezogen haben.

21. Min Nächster Torschuss St. Pauli. Wieder findet der Ball aber nicht den Weg auf das Paderborner Gehäuse. Boevnik macht momentan noch mehr Meter beim Ball holen als auf dem Spielfeld.

20. Min Karol Mets wartet geduldig auf die Angebote seiner Kollegen. Es dauert ein bisschen, dann verliert der Este den Ball an Obermair. Allerdings kann Paderborn mal wieder kein Kapital aus dem Ballgewinn schlagen.

19. Min Aljoscha Kemlein windet sich entlang des Paderborner Sechzehners mit dem Ball durch zwei Gegenspieler hindurch, beim Dritten ist dann aber Schluss. Hoffmeier schnappt sich die Kugel und löst die Situation mit Hilfe von Musliu auf.

18. Min Saliakas sucht Marcel Hartel mit der Flanke an der Strafraumkante. Der beste Hamburger der Saison kommt zwar an den Ball, aber um Druck drauf zu bekommen, fehlen ihm gute fünf Zentimeter Körpergröße.

16. Min St. Pauli bekommt jetzt im Gegenpressing immer besser in die Zweikämpfe. Immer mehr zweite Bälle landen bei den Boys in Brown.

15. Min Umringt von drei Gegenspielern muss Eric Smith den Ball per langem Schlag aus dem eigenen Strafraum befördern. Dabei schießt er Kinsombi an, weshalb die Kugel wieder direkt zum Absender fliegt. Im zweiten Versuch klappt es dann.

14. Min Hoffmeier grätscht Hartel ab, bevor der im Strafraum an den Ball kommen kann. Perfekt getimte Grätsche vom Paderborner Innenverteidiger.

13. Min Die Stimmung auf den Rängen ist spürbar getrübt. Die Fans des FC St. Pauli müssen erstmal wieder auf Betriebstemperatur kommen.

12. Min Nach 3:15 Minuten steht fest: Kein Tor. Hartel hatte wohl hauchzart im Abseits gestanden. Die Pfiffe von den Rängen gelten wahrscheinlich sowohl der Entscheidung als auch der Dauer der Überprüfung.

11. Min Brand holt die Kapitäne Hartel und Kinombi zu sich. Es könnte eine Entscheidung geben.

10. Min Scheinbar gibt es in der Entstehung einige Szenen, die geprüft werden. Zunächst wurde Marcel Hartel in die Tiefe geschickt. Der Mittelfeldregisseur legt mit einer klasse Bewegung quer auf Kemlein. Die Leihgabe von Union Berlin nimmt den Ball mit der Brust an und platziert seinen Schuss stark links im Kasten von Boevnik.

9. Min Der Check dauert noch, gut möglich, dass das Tor doch zählt.

8. Min Kemlein trifft und das Millerntor jubelt. Aber die Pfeife von Benjamin Brand ertönt. Angeblich abseits.

7. Min Paderborn drückt jetzt früher auf den ballführenden Spieler und erzeugt so den Ballverlust im Hamburger Aufbauspiel. Gefahr für das Tor von Nikola Vasilj entsteht aber noch keine.

6. Min Grimaldi zieht aus halbrechter Position ab. Der Ball geht knapp links am Tor vorbei.

5. Min Musliu spielt einen langen Ball aus der eigenen Hälfte und versucht damit den schnellen Conteh ins Spiel zu bringen. Der Flugball ist allerdings zu weit gespielt und geht über die Grundlinie ins Aus.

4. Min Die Hausherren bekommen nahe der eigenen Eckfahne einen Einwurf zugesprochen. Saliakas versucht die Situation mit einem offensiv geworfenen Ball zu lösen.

3. Min Saliakas ist auf rechts durch und spielt am Fünfereck in die Zentrale. Dort verpasst Eggestein ganz knapp und der Ball geht am linken Pfosten vorbei. Aber dann ertönt ein Pfiff. Saliakas stand vor seinem Lauf knapp im Abseits.

2. Min Lards Ritzka und Karol Mets spielen sich die Kugel immer wieder zu. Mit mehreren Tempobällen versuchen sie Lücken im Geflecht der Paderborner aufzureißen.

Min Paderborn stößt an und St. Pauli hat die erste Chance. Metcalfe ist frei durch, und schließt aus 19 Metern ab. Der Schuss hat aber deutlich zu wenig Wucht. Boevnik kann die Kugel sicherstellen.

Anpfiff