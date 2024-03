Nächste Chance gegen Paderborn? Hürzeler schwärmt von seinem Weltmeister

Jürgen Klopp hat gezeigt, wie es funktionieren kann. Zu Zeiten mit gravierenden Personalproblemen gab der scheidende Coach des FC Liverpool gleich reihenweise Jungs aus der eigenen Nachwuchsakademie eine Chance – und ausnahmslos alle ergriffen sie beim Schopf. Eine Parallele beim FC St. Pauli ist zumindest nicht auszuschließen.

Aktuell wird es aus unterschiedlichen Gründen dünn auf den Außenbahnen beim Spitzenreiter, offensiv wie defensiv. Mit Eric da Silva Moreira hat der Kiezklub allerdings jemanden mit großem Potenzial in der Hinterhand, auch wenn es dem U17-Welt- und Europameister an Erfahrung freilich mangelt. An der Wertschätzung seitens des Trainers ändert das nichts.

Kaderplatz für da Silva Moreira? „Die Chance ist groß“

„Die Chance ist groß, dass er im Kader ist“, ließ Fabian Hürzeler durchblicken. Spieler, die Eigenschaften mitbrächten, wie wissbegierig zu sein, eine gewisse Lernbereitschaft zu haben, sehr demütig und bescheiden zu sein, passten vom Charakter und Profil sehr gut zum FC St. Pauli. „Und die passen auch sehr gut in meine Mannschaft. Genau diese Eigenschaften bringt er mit.“ Zudem habe da Silva Moreira auch auf der jüngsten Länderspielreise einen „sehr, sehr guten Eindruck“ hinterlassen und „wirklich gute Spiele“ abgeliefert.

„Wir freuen uns, dass er bei uns ist und dass er bisher eine sehr positive Entwicklung nimmt“, ergänzte der Coach, um gleich den mahnenden Zeigefinger zu erheben: „Trotzdem ist es immer wichtig, dass wir das auch gut einordnen und nicht zu früh ins kalte Wasser werfen, weil die 2. Liga nicht einfach nebenbei zu machen ist.“ Und es sei seine Verantwortung, „den Jungen dementsprechend vorzubereiten, dass er ein wichtiger Faktor für uns werden kann“.