St. Pauli verbietet bestimmtes Konfetti und Luftschlangen – das sind die Gründe

Wenn pünktlich zur Einlaufzeremonie die Glocken von „Hells Bells“ läuten, herrscht am Millerntor eine elektrisierende Stimmung, in die sich traditionell auch ein bunter Mix aus Konfetti und Luftschlangen mischt – bisher. Denn viele der bisher genutzten Materialien sind ab sofort nicht mehr erlaubt.

Am Donnerstagnachmittag untersagte der Verein in einer offiziellen Mitteilung die Benutzung von Kunststoff-Konfetti und sogenannten „Streamern“, also Kanonen, mit denen sich Luftschlangen abschießen lassen.

FC St. Pauli verbietet Kunststoff-Konfetti und „Streamer“

Die Beweggründe für diesen Schritt liegen vor allem in der mangelhaften Nachhaltigkeit: Ein Großteil der Konfetti-Schnipsel, die zu Hunderten auf den Platz rieseln, besteht aus Kunststoff, wodurch der Rasen derart verschmutzt wird, dass eine Entsorgung im Bio-Müll anschließend nicht mehr möglich ist.

Der FC St. Pauli untersagt den Einsatz von Kunststoff-Konfetti und Konfettischlangen-Kanonen am Millerntor. Die Schnipsel verschmutzen den Rasen so stark, dass der Abschnitt nicht mehr im Bio-Müll entsorgt werden kann, oder zerfallen anderswo im Stadion zu Mikro-Plastik.⤵️#fcsp — FC St. Pauli (@fcstpauli) March 28, 2024

Oder aber das Konfetti bleibe „in Ecken liegen oder flattert ins Viertel“, wo es zu Mikroplastik zerfiele, was dann in den Boden oder die Kanalisation gelangen könnte, erklärte Franziska Altenrath, Leiterin des Bereichs Strategie, Veränderung und Nachhaltigkeit beim Kiezklub. Außerdem bedeute das Konfetti viel zusätzlichen Müll und ein Mehr an Arbeit für Greenkeeping- und Reinigungskräfte.

Gegen den HSV sorgten Luftschlangen für Ärger

Bei den Konfetti-Schlangen liege das Problem derweil darin, dass diese im Tribünendach hängenbleiben und dadurch die Sicht für die TV-Zuschauer einschränken könnten, so geschehen beim Stadtderby im Dezember.

Schnipsel wie diese gehören beim FC St. Pauli zum Stadionbild dazu, sind aber alles andere als nachhaltig.

Das Verbot gelte ab sofort und sei auch schon in der Stadionordnung verankert, erklärte der Verein mit der Bitte um Einhaltung.

Verein prüft Verkauf von nachhaltigem Konfetti

Damit dürfte die Einlauf-Szenerie vorerst weitaus weniger bunt daherkommen als bisher bekannt. Von der Haupttribüne, von wo für gewöhnlich das Gros der Materialien in die Luft befördert wird, dürften erstmal deutlich weniger Konfetti und Luftschlangen kommen. In der Fanszene wurde das Verbot entspannt zur Kenntnis genommen.

Für alle Fans der bunten Schnipsel und Schlangen gibt es jedoch Hoffnung: Der Verein prüft die Möglichkeit, künftig biologisch abbaubares Konfetti in den Fanshops anzubieten, ist diesbezüglich bereits mit Herstellern im Gespräch. Und: Konfetti aus recyclebarem Material darf weiterhin mitgebracht werden.