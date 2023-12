Lametta stört Derby! Sky entschuldigt sich bei TV-Zuschauern

Ja, ist denn schon Weihnachten? Der Schnee störte beim Derby-2:2 zwischen St. Pauli und dem HSV eigentlich schon genug. Für die TV-Zuschauer bei Sky kam noch anderes Unheil von oben.

Mehrere Stücke Lametta flatterten dauerhaft durch den Bildschirm und verstellten die vollständige Sicht auf das Geschehen auf dem Rasen. Der Bezahlsender entschuldigte sich im Live-Kommentar für die Sichteinschränkung.

Wie das Stück Christbaumschmuck unter das Stadiondach gelangen und die Übertragung beeinflussen konnte, ist unklar. Für das Derby am Millerntor galt jedenfalls nicht der bekannte Loriot-Spruch: „Früher war mehr Lametta.“

Aber auch wenn der schwarze Streifen im TV störte: Die Zuschauer verloren dadurch nicht so sehr den Überblick wie der HSV in der ersten oder St. Pauli in der zweiten Hälfte.