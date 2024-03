Da Silva Moreira schwärmt von St. Pauli – Private Herausforderung im Mai

„Unbeschreiblich“, so berichtete es Eric da Silva Moreira am Mittwoch, sei das Gefühl gewesen, in Nürnberg (2:0) für die Profis zu debütieren. „Auf diesen Tag habe ich hingearbeitet.“ Es war ein weiterer Etappenschritt in seiner noch jungen Karriere. Die nächsten sollen folgen – sportlich wie privat.

Wüsste man es nicht besser, hätte man da Silva Moreira zu keiner Sekunde angemerkt, dass er blutjung und seine Profikarriere erst wenige Minuten alt ist. Völlig abgeklärt, freundlich und launig widmete sich der 17-Jährige am Mittwoch den Fragen der Medienvertreter.

Es dürfte auch diese positive und selbstbewusste Art gewesen sein, die da Silva Moreira in den vergangenen Monaten zu einem kometenhaften Aufstieg verhalf: U17-Europameister im Sommer, U17-Weltmeister im Dezember, vollständiger Teil des Profitrainings seit dem Jahreswechsel und nun das Pflichtspiel-Debüt. Schwierigkeiten, trotz der plötzlichen Öffentlichkeit vor allem nach dem WM-Titel im Kopf sortiert zu bleiben, hatte da Silva Moreira jedoch keine: „Man muss das einordnen können. Ich bin U17-Weltmeister und nicht Weltmeister-Weltmeister. Das ist nicht nichts. Aber man muss auf dem Boden bleiben“, so der Deutsch-Portugiese, der nach MOPO-Informationen noch einen Fördervertrag bis 2025 besitzt.

Da Silva Moreira lobt seine Mitspieler

Nun sollen weitere Schritte folgen, wenngleich sich der Spieler selbst bescheiden gibt: „Ich versuche, das Beste aus meiner täglichen Arbeit zu machen und weiterzukommen. Ich möchte jeden Tag besser werden. Das sind meine nächsten Ziele.“ Dabei hilft da Silva Moreira auch, dass er von seinen neuen Kollegen gut integriert wurde: „Das lief reibungslos. Es macht Spaß, mit den Jungs zu spielen. Sie haben mich gut aufgenommen.“ Und da Silva Moreira damit den Traum ermöglicht, für die Profis seines Heimatvereins zu spielen – im wahrsten Sinne des Wortes: „Ich habe schon immer viel St. Pauli geschaut und komme auch hier aus dem Viertel“, so der flexibel einsetzbare Youngster, der mit Blick auf seine Position jedoch klare Vorzüge hat: „Ich spiele da, wo ich gebraucht werde, aber am liebsten auf der rechten Seite, offensiv oder defensiv.“

Im Mai schreibt da Silva Moreira Abitur: „Komme gut durch“

Bevor sich da Silva Moreira aber vollends auf die Arbeit auf dem Platz konzentrieren kann, wartet noch eine große Herausforderung außerhalb des Rasens: Im Mai stehen die Abitur-Prüfungen an. Für da Silva Moreira aber kein großer Druckfaktor. Der deutsche Jugendnationalspieler, der jüngst für das U18-Team debütierte, besucht die Sportschule Alter Teichweg. „Die geben mir frei, wenn ich es brauche. Wir haben da eine gute Kommunikation mit dem Verein. Deshalb ist da alles entspannt, ich komme gut durch.“

Dennoch sehnt da Silva Moreira das Ende der Schulzeit herbei: „Natürlich freue ich mich darauf, wenn die Schule vorbei ist“, gesteht das Top-Talent. Um sich dem Traum vom Profifußball endgültig widmen zu können.