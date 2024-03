St. Pauli besiegt den SC Paderborn mit 2:1 (1:0) und darf mehr denn je vom Aufstieg träumen. Die meisten Profis können mit einer Topleistung überzeugen. Hier gibt’s die MOPO-Noten im Überblick.

Vasilj: Beim Gegentor völlig machtlos. Auf dem Posten bei den Gelegenheiten für Bilbija (37.) und Grimaldi (65.), ganz starke Parade bei Brackelmanns Granate (85.). Gute Strafraumbeherrschung. Note 2

Wahl: Hochkonzentriert und fehlerfrei, was angesichts der komplizierten Defensivarbeit auch nötig war. Note 2

Smith: Machte sich ein eigentlich gutes Spiel durch den schweren Fehler vorm Gegentor und seiner fünften Gelben Karte wegen Meckerns selbst kaputt. Note 5

Mets: Eine absolute Bank in jeder Beziehung. Gewann alle wichtigen Zweikämpfe und wirkte sehr sich am Ball. Note 2

Saliakas: Machte wie so viele ein prima Spiel. War am ersten Tor in der Entstehung beteiligt und bereitete Ritzkas Treffer vor. Note 2

Irvine: Vor allem im ersten Durchgang eine der dominierenden Persönlichkeiten auf dem Platz. Lohn der Mühen war der Assist vor Hartels Treffer. Note 2

Kemlein: Anfangs mit ein, zwei einfachen Ballverlusten, danach immer besser drin im Geschehen. Jubelte auch über sein vermeintliches erstes Tor, nach mehr als dreiminütiger Überprüfung stand aber fest, dass Vorlagengeber Marcel Hartel zuvor hauchzart im Abseits gestanden hatte. Note 2,5

90.+3 Scheller: Bekam noch einige wenige Sekunden. –

Ritzka: Nichts anderes als beeindruckend. Defensiv ohne Tadel, viele Ballgewinne und prima Pässe – und als Krönung des Ganzen dann noch sein wundervoller Treffer. Note 1,5

83. Dzwigala: Half mit, den Dreier zu Hause zu behalten. –

Metcalfe: Im ersten Durchgang wichtiger Bestandteil einer nie auszurechnenden Offensive. Nach dem Wechsel wurde es weniger, auch weil die Kräfte zusehends schwanden. Note 2,5

83. Amenyido: Statt Startelf nur Joker. –

Eggestein: Wundervoller erster Kontakt in der Entstehung des Führungstreffers. Auch sonst wie üblich als Anspielstation, der Bälle festmacht, von enormer Wichtigkeit. Note 2

87. Albers: Hatte keine auffällige Szene mehr. –

Hartel: Kann also auch links vorne. Steter Unruheherd, auch wenn ihm diesmal nicht alles gelang. Aber erneut Schütze eines enorm wichtigen Tores. Note 2