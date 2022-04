St. Pauli – Nürnberg im Liveticker: Schlagen die Kiezkicker zurück?

Es sah so lange so gut aus für den FC St. Pauli im Aufstiegskampf. Doch weil die Kiezkicker in der Rückrunde einfach nicht zu ihrer Form finden wollen, haben sie jetzt plötzlich gar eine der schwächsten Ausgangslagen im Aufstiegsrennen. Auf Platz vier abgerutscht, hat St. Pauli nun zwei absolute Entscheidungsspiele gegen direkte Konkurrenten vor der Brust. Den Anfang macht der Kiezklub am Freitag gegen Nürnberg. Ein Sieg ist fast schon Pflicht – aus tabellarischer Sicht, aber auch, um nach vier Spielen ohne Sieg endlich den so dringend benötigten Push für den Aufstiegskampf zu einzuholen. Ob St. Pauli das gelingt? Verpassen Sie im MOPO-Liveticker keine wichtige Szene.

Das Spiel im Liveticker