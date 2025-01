St. Pauli kassiert Testspiel-Pleite bei den Debüts von Sands und Weißhaupt

Wieder kein Testspiel-Sieg in Braunschweig: Nach dem 1:1 beim Test Mitte November verlor der FC St. Pauli bei der Eintracht diesmal mit 1:2. Einem Routinier unterlief ein Eigentor, ein Nachwuchsstürmer traf für St. Pauli. Zwei der drei in dieser Woche verpflichteten Spieler feierten ihr braun-weißes Debüt.

Auf einem weitgehend von Schnee und Eis freigeräumten Platz im Eintracht-Stadion entwickelte sich ein eher chancenarmes Spiel vor leeren Rängen – im Gegensatz zum November-Test auf einem Nebenplatz waren diesmal keine Zuschauer zugelassen.

Aigbekaen gleicht nach Eigentor von Saliakas aus

Was machten St. Paulis drei Neue? James Sands zeigte in der ersten Hälfte eine solide Vorstellung im defensiven Mittelfeld. Noah Weißhaupt kam nach der Pause als offensiver Mittelfeldspieler zum Zug. Der erst am Freitag verpflichtete Stürmer Abdoulie Ceesay stand noch nicht im Kader. Dafür bekam Romeo Aigbekaen aus St. Paulis Nachwuchs als Linksaußen die Gelegenheit, sich zu zeigen – und nutzte seine 45 Minuten gleich zu einem Treffer gegen den Zweitligisten. Oladapo Afolayan beackerte etwas zurückgezogen hinter ihm die linke Außenbahn.

Doch erst einmal geriet St. Pauli in Rückstand: Andreas Albers (29.) hatte gerade eine braun-weiße Chance ausgelassen, da klingelte es auf der Gegenseite. Rayan Philippe schlug eine Flanke in St. Paulis Strafraum, die Manolis Saliakas (30.) ins eigene Tor beförderte. Das 1:0 für Braunschweig hatte aber nicht lange Bestand – das 20-jährige Sturmtalent Aigbekaen (32.) sorgte mit einem satten Schuss für den schnellen Ausgleich. Ein Kopfball des aufgerückten David Nemeth (42.) hätte die Kiezkicker fast noch vor der Pause in Führung gebracht, doch Lennart Grill im Eintracht-Tor vereitelte die Chance des Österreichers.

Krauße köpft Eintracht Braunschweig zum Sieg

In der Pause wechselte St. Pauli-Trainer Alexander Blessin alle verfügbaren zehn Spieler ein, nur U23-Verteidiger Emil Staugaard ging über die komplette Distanz. Gegen die völlig veränderte Elf war aber zunächst die Eintracht wieder dran. St. Pauli-Keeper Ben Voll musste einen Schuss von Kevin Ehlers (50.) entschärfen. Das „neue” St. Pauli fand danach besser ins Spiel, Chancen blieben indes Mangelware.

Stattdessen schlug die Eintracht zu: Lars Ritzka köpfte einen Versuch des Braunschweigers Fabio Di Michele Sánchez (84.) noch von der Linie, doch ein Kopfball von Robin Krauße (86.) schlug im Netz ein und besiegelte die Niederlage des Erstligisten.

So spielte St. Pauli in der ersten Halbzeit: Vasilj – Nemeth, Ahlstrand, Staugaard – Saliakas, Sands, Schmitz, Afolayan – Guilavogui, Albers, Aigbekaen



So spielte St. Pauli in der zweiten Halbzeit: Voll – Stevens, Dzwigala, Staugaard, Ritzka – Boukhalfa, Weißhaupt, Herrmann – Banks, Eggestein, Maurides