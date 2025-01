Neuer Neuner ist da! St. Pauli macht den dritten Neuzugang offiziell

Sie haben ihre Aufgaben mit Bravour gemeistert: Natürlich ist es noch offen, ob die Winter-Neuzugänge des FC St. Pauli einschlagen werden. Aber Sportchef Andreas Bornemann und das Scouting-Team um Jan Sandmann haben insofern ganze Arbeit geleistet, als dass schon am dritten Tag der Wechselperiode alle Personalien in Sack und Tüten sind. Inzwischen auch die dritte und letzte.

An Neujahr hatte der Kiezklub in Defensiv-Allrounder James Sands (New York City FC) die wohl größte Überraschung publik gemacht, tags darauf folgte die schon im Vorfeld bekannt gewordene Leihe von Freiburgs Außenstürmer Noah Weißhaupt. Und nun ist auch mit Abdoulie Ceesay (20) alles klar. Über die Modalitäten und seine Vertragslaufzeit wurde Stillschweigen vereinbart.

Abdoulie Ceesay kommt aus Estland zum FC St. Pauli

Der 1,85 m große Gambier spielte zuletzt leihweise bei Paide Linnameeskond in Estland und ist in seiner Heimat noch bis Ende 2026 vertraglich an Real de Banjul gebunden gewesen. Für Paide erzielte Ceesay in 23 Pflichtspielen 17 Tore und bereitete sieben Treffer vor. An ihm soll es auch Interesse aus Belgien, Frankreich, Dänemark, Schweden und England gegeben haben. Am Ende aber hat St. Pauli nun das Rennen gemacht.

Und die Fans dürfen sich auf Elemente freuen, die es – zumindest im Sturmzentrum – vereint auf eine Person noch nicht gibt im Kader. „Er würde uns flexibler machen“, hatte Coach Alexander Blessin gesagt und damit folgendes gemeint: „Er ist physisch stark, nimmt aktiv am Kombinationsspiel teil, bietet aber auch immer wieder tiefe Laufwege an. Dazu kann er mit beiden Füßen sowie dem Kopf abschließen.“

Kiezklub will seinem neuem Stürmer Ceesay Zeit geben

„Abdoulie verfügt über ein sehr spannendes Gesamtpaket aus technischen sowie physischen Anlagen“, befand auch Bornemann. „Er ist noch jung und hat sich bei seinen bisherigen Stationen stets schnell an das jeweilige Niveau angepasst. Deswegen sind wir überzeugt, dass er auch bei uns schnell die Schritte geht, um sich für Einsätze in der Bundesliga zu empfehlen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Erster leichter Karriereknick bei Fabian Hürzeler

Dabei wollen die Hamburger dem aufstrebenden Talent alle Zeit einräumen, die eben benötigt wird bei so einem Quantensprung wie dem aus Estland in die Bundesliga. „Ich freue mich sehr über die Chance, mich in der Bundesliga beweisen zu können“, wird Ceesay zitiert. „Ich hatte sehr gute Gespräche mit dem Trainer sowie dem Sportchef und bin überzeugt davon, dass der FC St. Pauli der richtige Verein für meine Weiterentwicklung ist.“