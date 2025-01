Seit Wochen sieglos: Ex-St. Pauli-Trainer Hürzeler bekommt erstmals Gegenwind

Die Bäume wachsen dann halt doch nicht in den Himmel, jedenfalls nicht ohne Umwege: Erstmals in seiner noch so jungen Karriere durchlebt St. Paulis Ex-Coach Fabian Hürzeler eine veritable Durststrecke. Mit Brighton & Hove Albion stößt er in Englands Premier League derzeit an Grenzen, eine bereits auf dem Kiez entwickelte Tradition setzt er indes nahtlos fort.

Wieder kein Sieg. Ein 2:2 bei Aston Villa ist zwar wahrhaftig kein Grund, in Depressionen zu verfallen, doch für Fabian Hürzeler ist all das Neuland. Denn das Remis in Birmingham war nicht nur bereits das neunte für die Seagulls in der laufenden Spielzeit, es war auch die siebte Partie ohne Dreier am Stück. Etwas Vergleichbares hatte der 31-Jährige in Hamburg nicht durchleben müssen.

Ex-St. Pauli-Coach Fabian Hürzeler sieht erneut Gelb

Was ihn bekanntermaßen nicht daran gehindert hatte, sich regelmäßig mit den Unparteiischen zu überwerfen. Und da scheint es irgendwie logisch, dass sich daran auch auf der Insel nichts geändert hat. Bei Aston Villa sah er bereits die vierte Gelbe Karte, dazu kommt eine glatt Rote aus Spieltag fünf gegen Nottingham. Wobei dazu gesagt werden muss, dass er ebenjene nicht wegen Meckerns, sondern deswegen gesehen hatte, weil er das Spielfeld betreten hatte. Um eine Sperre war er deswegen auch herumgekommen.

Hürzeler gewann mit Brighton letztmals vor fünf Wochen

Zu dem Zeitpunkt war Hürzelers Welt generell noch deutlich freundlicher, er war als jüngster Coach der Geschichte zum Trainer des Monats August in der Premier League gewählt worden. Alles deutete seinerzeit darauf hin, dass er seine bei Braun-Weiß begonnene Erfolgsgeschichte auch in Südengland würde nahtlos fortsetzen können. Doch seit Ende November geht nicht mehr viel.

Das 2:1 beim AFC Bournemouth am 12. Spieltag war der letzte Dreier, den Brighton einfahren konnte. Tabellenplatz fünf stand da noch zu Buche, einen Zähler hinter Manchester City, punktgleich mit Chelsea und Arsenal. Zum Jahreswechsel ist es nur noch Rang zehn, und die Konkurrenz um die Plätze für die Champions League ist teils zehn Punkte (Nottingham als Dritter) einteilt.

Das könnte Sie auch interessieren: St. Paulis spannende Personalplanungen

Und 2025 beginnt für Hürzeler, der im Vorjahr als St. Pauli-Trainer am Boxing Day auf der Insel geweilt und sich unter anderem seinen aktuellen Klub angeschaut hatte, gleich mit einem enorm wichtigen Spiel. Denn am Samstag dribbelt der FC Arsenal in Brighton auf. Geht auch dieses Duell verloren, wartet auf Fabian Hürzeler schlimmstenfalls schon das nächste Novum: eine Debatte, ob er als Trainer die richtige Wahl gewesen ist.