Am Donnerstagnachmittag wird der FC St. Pauli mit der ersten Trainingseinheit an der Kollaustraße in die kurze und knackige Vorbereitung auf die noch ausstehenden 19 Saisonspiele starten. Mindestens ein neues Gesicht wird es dabei voraussichtlich zu sehen geben, doch dabei soll es nicht bleiben. Der Kiezklub will bestens gerüstet in den weiteren Kampf um den Klassenerhalt gehen. Auf welchen Positionen St. Pauli noch nachlegen will und mit wem Sportchef Andreas Bornemann konkret verhandelt, lesen Sie mit MOPO Plus.