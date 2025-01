St. Pauli verkündet ersten Winter-Transfer: Es ist eine große Überraschung

Der FC St. Pauli hat seinen ersten Winter-Transfer offiziell verkündet. Es handelt sich um den 24-jährigen US-Amerikaner James Sands. Der defensive Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende vom New York City FC zu den Braun-Weißen.

Darauf verständigten sich Sportchef Andreas Bornemann und die Verantwortlichen des MLS-Klubs, wie der FC St. Pauli am Mittwochnachmittag mitteilte. Sands stammt aus der Nachwuchsakademie des NYCFC, von wo aus er 2017 den Sprung in den Profikader schaffte.

James Sands spielte schon für die Glasgow Rangers

Wettbewerbsübergreifend absolvierte der 13-fache US-Nationalspieler 143 Einsätze für New York City, dabei gelangen ihm ein Treffer sowie zwei Vorlagen. Ab Januar 2022 spielte er auf Leihbasis für gut ein Jahr bei den Glasgow Rangers. Neben 28 Spielen in der schottischen Premiership und den Pokalwettbewerben, sammelte er dort mit 13 Einsätzen in der Champions League und Europa League auch internationale Erfahrung. Der Marktwert von Sands wird bei transfermarkt.de mit drei Millionen Euro angegeben.



„James Sands bringt eine sehr spannende Mischung aus Athletik und fußballerischen Fähigkeiten mit. Dass er sowohl im zentralen defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, ist ein weiterer positiver Aspekt. Da er bereits auf hohem Niveau in Europa gespielt hat, trauen wir ihm zu, sich schnell bei uns und in der Bundesliga zu akklimatisieren“, sagt Sportchef Andreas Bornemann.

„St. Pauli ist ein Klub, den die Fans in New York kennen“

Trainer Alexander Blessin bezeichnet Sands als „cleveren Spieler, der über ein sehr gutes Spielverständnis verfügt und dank seiner sauberen Technik unter Druck konstruktive Lösungen findet. Auch im Defensivspiel hilft ihm sein Antizipationsvermögen, so dass er häufig Bälle abfangen oder den Gegner früh unter Druck setzen kann. Diese Qualitäten hat er sowohl in den USA als auch bei seiner Station in Schottland nachgewiesen“.

Sands selbst erklärt: „Der FC St. Pauli ist ein Klub, den auch die Fußballfans in New York kennen. Natürlich musste ich mich dennoch erst mal damit auseinandersetzen, welche Spielidee das Team verfolgt. Die Verantwortlichen haben mir sehr überzeugend aufgezeigt, welche Ambitionen der Verein hat und welche Rolle ich dabei spielen kann.“ Er wechsele „in eine der stärksten europäischen Ligen“. Das sei „eine große Herausforderung, auf die ich mich sehr freue“.

Das könnte Sie auch interessieren: Das gab es noch nie: Kader von St. Pauli erstmals wertvoller als der des HSV

Der Name von Sands war vor der Verpflichtung öffentlich nicht bekannt geworden. Klar ist nach MOPO-Informationen, dass der US-Amerikaner nur der erste von mindestens drei Spielern sein wird, die zum Kiezklub wechseln. Bereits in trockenen Tüchern ist auch der Leih-Deal mit Noah Weißhaupt, der vom SC Freiburg zum FC St. Pauli kommen wird. Offiziell gemacht hat der Kiezklub den Deal allerdings noch nicht.