Aufsichtsratsvorsitzende von Fußballvereinen sind in der Regel Männer. Der FC St. Pauli bildet eine Ausnahme. Seit kurzem steht eine neue Frau an der Spitze des braun-weißen Kontrollgremiums: Kathrin Deumelandt. Ein Wechsel, der für viele überraschend kam, obwohl er unumgänglich war. Sehr viel mehr als ihr Name ist der Öffentlichkeit nicht bekannt. Wer ist die neue „Ober-Kontrolleurin“ des Kiezklubs, wofür tritt sie ein und was hat sie vor?