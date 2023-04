Medic-Tor kommt zu spät! 1:2 gegen Braunschweig beendet St. Paulis Siegesserie

Die Siegesserie des FC St. Pauli findet ein Ende. Gegen Eintracht Braunschweig verloren die Kiezkicker mit 1:2 (0:2) und verpassen damit nicht nur den alleinigen Zweitliga-Rekord von elf Siegen, sondern auch die Chance, sich vor dem Stadtderby bis auf drei Zähler an den HSV heranzukämpfen.

Dabei erwischte St. Pauli einen denkbar schlechten Start ins Spiel. Knapp 40 Sekunden waren erst gespielt, als Braunschweigs Multhaup Vasilj mit einem satten Schuss ins kurze Eck ein erstes Mal überwand (1.). In der Folge dominierten die Boys in Brown zwar und hatten auch Chancen auf den Ausgleich (3., 14.), verpassten diesen jedoch.

Deutlich effizienter präsentierten sich dagegen einmal mehr die Gäste: Mit ihrem zweiten richtigen Angriff konterte die Eintracht St. Pauli blitzsauber aus, am Ende markierte Wintzheimer per sattem Linksschuss das 2:0 (25.). Ein Schock, an dem die Hamburger zu nagen hatten. Die braun-weiße Dominanz vor dem zweiten Treffer kehrte vor dem Pausenpfiff in dieser Form nicht mehr zurück.

Es dauerte bis in die zweite Hälfte hinein, bis St. Pauli weitere Chancen verbuchen konnte, doch auch Daschner (52.) und Eggestein (55.) konnten den Ball nicht im Tor unterbringen. Die Braunschweiger verteidigten derweil leidenschaftlich, blieben vorne aber lange Zeit weitgehend ungefährlich. Die besten Offensivaktionen endeten jeweils ohne Torschuss (61., 62.).

Umso gefährlicher sollte es dafür in der Schlussphase werden: Zunächst verpassten Hartel (75.) und Eggestein (80.) den Ausgleich, auf der anderen Seite hatten die Kiezkicker auch einmal Glück, das Krauße freistehend vergab (81.). In der 85. Minute war es dann so weit, Medic traf zum Anschluss. In der Folge entwickelte St. Pauli aber keine wirkliche Durchschlagskraft mehr, so dass die Siegesserie des Kiezklubs nach zehn Spielen endet.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+4 Min Offensivfoul von Eggestein. Es wird wohl maximal noch einen Angriff geben für den Kiezklub.

90.+2 Min die Hälfte der Nachspielzeit ist rum. Hoffmann fängt eine Hereingabe am zweiten Pfosten ab und hat jetzt natürlich keinerlei Eile.

90. Min Vier Minuten gibt es obendrauf.

88. Min Zwei Minuten sind regulär noch zu spielen. Was geht jetzt noch für St. Pauli?

86. Min Unmittelbar nach dem Tor wechseln beide Teams: Bei St. Pauli kommt Beifus für Paqarada, bei Braunschweig Marx für Wintzheimer.

85. Min Das wird jetzt noch ein richtig heißer Tanz in den letzten Minuten! Medic wird von der Grundlinie im Rückraum bedient, zieht aus der Drehung ab und versenkt die Hartel-Vorlage im kurzen Eck.

85. Min Tor für St. Pauli! Medic markiert den Anschluss!

82. Min Hartmann checkt nachträglich noch die Szene aus der 80. Minute am Video-Bildschirm. Der Grund: ein mögliches Handspiel von Donkor. Der Ball war in der Tat am Arm des Linksverteidigers, Hartmann entscheidet jedoch auf Weiterspielen.

81. Min Und auf der Gegenseite die Riesenchance auf die Entscheidung! Krauße wird im Rückraum des Strafraums freigespielt, verzieht aber völlig freistehend links vorbei.

80. Min Großchance auf den Anschluss! Otto steckt auf Eggestein durch, der aber von gleich mehreren Blau-Gelben bedrängt wird und letztlich zu lange wartet mit dem Abschluss. Der abgefälschte Versuch landet in den Armen von Keeper Hoffmann.

77. Min Insgesamt fünf Wechsel für die Schlussphase: Bei St. Pauli kommt Otto kommt ins Spiel, zudem darf Saad sein Profidebüt feiern. Vom Feld gehen dafür Daschner und Saliakas. Bei Braunschweig erfolgt unterdessen ein Dreifach-Wechsel: Ujah, Lauberbach und Torschütze Multhaup gehen, für sie kommen Bonga, Kijewski und Kaufmann.

75. Min Hartel! Der Mittelfeld-Stratege versucht es aus gut 20 Metern, doch Hoffmann kratzt die Kugel mit einer starken Flugeinlage aus dem rechten Kreuzeck.

72. Min Paqarada flankt halbhoch an den ersten Pfosten und findet Afolayan, der jedoch sowohl im ersten als auch im zweiten Versuch entscheidend von Kuracay bedrängt wird, so dass keine wirkliche Gefahr entsteht.

68. Min Nach den zwei starken Offensivaktionen der Gäste hat St. Pauli nun wieder deutlich die Spielkontrolle. Wirklich bedrohlich wurde es für die Eintracht aber schon länger nicht mehr.

64. Min Nun hat sich also auch Braunschweig im zweiten Durchgang offensiv angemeldet. Damit ist alles angerichtet für eine ganz heiße letzte halbe Stunde.

62. Min Und nochmal die Gäste: De Medina flankt von links und findet den völlig freien Wintzheimer, dem jedoch eine Schuhgröße fehlt, um an den Ball zu kommen.

61. Min Lauberbach wird rechts in den Strafraum geschickt und legt sich den Ball am herauseilenden Vasilj vorbei. Weil der Winkel für einen direkten Abschluss zu spitz war, spielt der BTSV-Stürmer in die Mitte, wo Saliakas klärt.

60. Min Schiele nimmt den gelb vorbelasteten Henning runter und bringt Krauße.

59. Min Kurz brandet Jubel auf am Millerntor, weil Afolayan das vermeintliche 1:2 erzielt, doch sein Treffer aus spitzem Winkel wird sofort zurückgepfiffen – der Engländer stand deutlich im Abseits.

55. Min Hartel steckt auf Eggestein durch, der frei vor Hoffmann auftaucht, sich den Ball aber zu weit vorlegt und somit nicht mehr vernünftig zum Abschluss kommt und mit seinem Grätschschuss an Hoffmann scheitert. In der Folge geht auch die Fahne des Assistenten hoch, das wäre aber sicherlich noch einmal überprüft worden.

52. Min Henning hakt zu heftig gegen Hartel nach und sieht Gelb.

52. Min Das war schon deutlich gefährlicher! Afolayan gewinnt den Ball am gegnerischen Strafraum, legt ins Zentrum und findet Daschner. Der wird bei seinem Abschluss aus kurzer Distanz noch entscheidend gestört, am Ende trudelt das Leder links vorbei.

51. Min Der erste Abschluss von St. Pauli in Halbzeit zwei: Daschner kann sich kurz vor dem Strafraum zwischen Abspiel und Abschluss entscheiden, wählt die zweite Variante und scheitert mit seinem zu zentralen Abschluss an Hoffmann.

47. Min … Multhaup versucht es, bleibt aber an der Mauer hängen.

46. Min Diesmal dauert es nur 15 Sekunden, bis Braunschweig das erste Mal offensiv vorstellig wird. Aremu verursacht einen Freistoß aus bester Position…

46. Min Weiter geht‘s mit einem weiteren Wechsel bei St. Pauli: Eggestein kommt für Metcalfe.

Anpfiff zur zweiten Halbzeit!

10:5 Torschüsse, 70:30 Prozent Ballbesitz, 62:38 Prozent gewonnene Zweikämpfe – und doch liegt St. Pauli hier zur Halbzeit gleich mit zwei Toren zurück. Zwar dominierten die Kiezkicker vor allem in den ersten 25 Minuten, doch Braunschweig konterte immer wieder blitzschnell – und nutzte seine wenigen Gelegenheiten im Gegensatz zu St. Pauli effizient.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

45.+4 Min Ein Zuspiel in die Spitze ist für Irvine eigentlich unerreichbar, doch de Medina und Hoffmann sind sich uneinig, so dass der Ball unzureichend auf die linke Seite zu Afolayan geklärt wird. Der kann aber nicht profitieren.

45.+1 Min Plötzlich hat St. Pauli in der Braunschweiger Hälfte deutliche Überzahl, doch Metcalfe, der sich den Raum zuvor per Beinschuss selbst erarbeitet hatte, bekommt die Seite nicht gewechselt.

45. Min Aufgrund mehrerer Verletzungsunterbrechungen gibt es gleich vier Minuten on top.

43. Min Ein Eckstoß der Kiezkicker wird vor den Strafraum geklärt, wo sich Paqarada das Spielgerät schnappt, Henning aussteigen lässt und mit dem schwächeren Rechten abzieht. Sein Schuss rauscht nur Zentimeter rechts am Tor vorbei.

41. Min Ujah rutscht im Luftzweikampf über Medic, fällt aus hoher Distanz auf die Schulter und hat sichtlich Schmerzen. Wenig später geht das Spiel aber weiter – mit dem Nigerianer.

38. Min Konnte St. Pauli das 0:1 noch sehr gut wegstecken, scheint das 0:2 schon deutlich stärker an den Kiezkickern zu nagen. Offensive Ideen fehlen aktuell.

35. Min Jetzt der angekündigte Wechsel: Aremu kommt, für ihn geht Dzwigala vom Feld. Ob aus Leistungs- oder gesundheitlichen Gründen, ist nicht klar.

35. Min Nächster Abschluss durch Wintzheimer, der dem Ex-HSV-Profi aber über den Spann rutscht und somit deutlich vorbeirauscht.

33. Min Hürzeler bereitet offenbar schon den ersten Wechsel vor, Aremu macht sich bereit.

31. Min Binnen weniger Augenblicke darf sich St. Pauli einmal von halblinks und einmal von halbrechts per Freistoß versuchen, doch beide Hereingaben werden von Braunschweig geklärt.

29. Min St. Pauli dominiert hier eigentlich das Spiel, doch die Gäste zeigen sich eiskalt und effizient vor dem gegnerischen Kasten.

25. Min Hürzeler hatte vor der Umschaltstärke des BTSV gewarnt – und sollte recht behalten! Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schaltet die Eintracht blitzschnell um. Ujah legt raus auf Wintzheimer, der gegen einen sehr passiven Medic in den Strafraum einziehen kann und den Ball mit einem perfekten Linksschuss ins lange Eck jagt.

25. Min Tor für Braunschweig! Wintzheimer baut die Führung aus!

25. Min Mit blau-weißem Turban ist Metcalfe zurück im Spiel.

23. Min Metcalfe zieht sich im Luftzweikampf mit Benkovic eine Wunde am Kopf zu und muss behandelt werden. Beide Teams nutzen die Unterbrechung für eine Trinkpause.

21. Min Mal wieder Braunschweig: Über Umwege prallt der Ball von Mets auf den Fuß von Ujah, der aus spitzem Winkel direkt abzieht, aber deutlich am langen Eck vorbeischießt.

19. Min Saliakas bringt eine Flanke auf den Kopf von Daschner, der den Ball aber aus großer Distanz vorbeinickt.

17. Min Wintzheimer trifft Dzwigala unabsichtlich mit dem Ellenbogen im Gesicht. Der Pole bleibt kurz am Boden liegen, berappelt sich jedoch wenig später.

15. Min Und auch der anschließende Eckball bringt Gefahr. Paqarada chippt den Ball an die Strafraumkante zu Saliakas, der das Leder volley satt trifft, aber zu zentral zielt. Hoffmann pariert sicher.

14. Min Klasse gespielt von St. Pauli: Daschner legt per Hacke ab auf Hartel, der Afolayan rechts in den Sechzehner schickt. Der Abschluss des Engländers wird abgefälscht und trudelt einen halben Meter am Kasten vorbei.

11. Min Metcalfe lässt seinen Gegenspieler auf rechts aussteigen und schlägt eine Flanke, die aber deutlich zu weit gerät und letztlich ins Toraus segelt.

8. Min Furioser Start hier also am Millerntor von beiden Teams! Braunschweig brauchte gerade einmal 40 Sekunden für die Führung, seitdem macht der Kiezklub jedoch ordentlich Druck.

6. Min Der nächste Abschluss durch Daschner. Aus der Distanz versucht er es per Flachschuss, doch auch der ist kein Problem für BTSV-Schlussmann Hoffmann.

3. Min Beinahe der direkte Gegenschlag vom Kiezklub! Eine Flanke von links erreicht den mit aufgerückten Saliakas rechts im Strafraum, der per Aufsetzer die lange Ecke anvisiert. Dort findet er unfreiwillig Daschner, der aufs Tor köpft, aber keinen Druck mehr hinter den Ball bekommt, so dass Hoffmann sicher zupacken kann.

1. Min Der ganz frühe Nackenschlag für St. Pauli! Ujah wird im Zentrum angespielt, verliert den Ball eigentlich schon an Dzwigala. Doch Multhaup setzt gut nach, macht ein paar Meter und schließt aus 16 Metern trocken ins kurze Eck ab. Saliakas fälschte den Ball noch leicht ab, machte ihn so für Vasilj unhaltbar.

1. Min Tor für Braunschweig! Multhaupt erzielt die ganz frühe Führung!

1. Min Los geht‘s!

Anpfiff!