Gute Nachrichten aus St. Paulis Lazarett – aber eine Stammkraft ist weiter fraglich

Seine beeindruckende Siegesserie verdankt der FC St. Pauli auch einer fast durchgängig stabilen Personallage. Am Sonntag gegen Braunschweig droht Cheftrainer Fabian Hürzeler aber ein bitterer Verlust.

Das Sorgenkind: Eric Smith. Der Defensiv-Chef hat Probleme am Hüftbeuger und konnte in dieser Woche noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Ein Einsatz gegen Braunschweig wird zum Rennen gegen die Zeit.

FC St. Pauli: Fällt Eric Smith gegen Braunschweig aus?

„Was mit Eric ist, müssen wir heute und morgen abwarten. Er ist gestern gelaufen, wir müssen abwarten, ob er am Mannschaftstraining teilnehmen kann“, erklärte Hürzeler am Freitag.

Unterdessen machen die drei Langzeitverletzten des Kiezklubs offenbar Fortschritte in ihren Genesungsprozessen. „Unsere Langzeitverletzten kommen langsam auf den Platz zurück. David Nemeth, auch Igor Matanovic ist wieder eingestiegen und macht an der Kollau sein Reha-Programm. Eti wird auch wieder zurückkommen und auf dem Platz erscheinen“, so Hürzeler.