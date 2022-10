Braunschweig – St. Pauli im Liveticker: Beendet der Kiezklub seine Sieglos-Serie?

Der FC St. Pauli unternimmt einen neuen Versuch, sein Formtief zu besiegen. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz tritt bei Eintracht Braunschweig an und will nach sechs sieglosen Partien in Folge endlich wieder dreifach punkten. Mit der Eintracht treffen die Kiezkicker dabei ausgerechnet auf einen ihrer Lieblingsgegner. Gibt es den ersten Sieg seit Mitte August? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker