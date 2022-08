St. Pauli – Magdeburg im Liveticker: Finden die Kiezkicker wieder in die Spur?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Der FC St. Pauli muss in der Liga seit zwei Spielen auf die nächsten drei Punkte warten. In der vergangenen Woche gab es eine schmerzhafte 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern. Da kommt Aufsteiger Magdeburg gerade recht, um endlich mal wieder einen Sieg einzufahren. Am heimischen Millerntor empfangen die Kiezkicker den 1. FC Magdeburg um Ex-HSV-Trainer Christian Titz. Die Gäste hatten letzten Sonntag ihr Heimspiel gegen Holstein Kiel ebenfalls mit 1:2 verloren. Nun bleibt abzuwarten, welches der beiden Teams die Trendwende schafft. Verfolgen Sie das Spiel im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker