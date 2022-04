Sandhausen – St. Pauli 1:1: Last-Minute-Ausgleich – Kiezkicker patzen beim SVS!

Der FC St. Pauli muss in letzter Sekunde einen ganz bitteren Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen. Dabei schien die Führung des Kiezklubs durch Burgstaller aus der 39. Minute lange Zeit ungefährdet, Sandhausen brachte nach vorne kaum etwas zustande. Ein Standard in der zweiten Minute der Nachspielzeit brachte dann aber doch noch den Ausgleich, Bachmann köpfte zum 1:1 ein.

Von Beginn an gehörte den Kiezkickern dabei die Spielkontrolle, gegen gut organisierte Sandhäuser fehlte aber lange die entscheidende Idee. Die Gastgeber beschränkten sich dagegen aufs Kontern – und wurden dabei sogar gefährlicher, so zum Beispiel durch Zhirov (5.) oder Soukou (10.).

In der Folge passierte dann aber lange nichts mehr. Erst kurz vor der Pause wurde es nochmal hektisch, als Burgstaller im Strafraum von Dumic zu Fall gebracht wurde und von Schiedsrichter Felix Brych nach Ansicht der Videobilder den Strafstoß zugesprochen bekam. Diesen verwandelte der Österreicher selbst, wenn auch mit etwas Glück (39.).

Die zweite Hälfte startete dann ungleich munterer als die erste, Hartel bot sich bereits kurz nach Wiederanpfiff die riesige Chance zum 2:0, der Mittelfeldmann scheiterte jedoch an Drewes (48.). Auf das kurze Zwischenhoch nach der Pause folgte dann aber wieder Leerlauf, erst rund 20 Minuten vor Spielende kam der SVS, der langsam aber sicher zum Handeln gezwungen war, besser ins Spiel, verzeichnete aber keine einzige Großchance – bis tief in die Nachspielzeit hinein, als Okoroji eine Ecke von links in den Sechzehner bringt, wo Dumic auf Bachmann weiterleitet, der ungehindert einköpfen kann.

Damit entgehen den Kiezkickern zwei enorm wichtige Zähler im Aufstiegsrennen sowie der Sprung an die Tabellenspitze, Sandhausen dagegen macht einen weiteren kleinen Schritt Richtung direkter Klassenerhalt.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+3. Min Noch einmal ein Doppelwechsel, Matanovic und Beifus kommen für Burgstaller und Hartel.

90.+2. Min Unfassbar. Die Sandhäuser gleichen tatsächlich noch aus. Nach einer Ecke kommt Dumic mit dem Kopf an den Ball und bringt das Spielgerät Richtung zweiter Pfosten, wo Bachmann völlig frei steht und zum Ausgleich einnickt.

90.+2. Min Tor für Sandhausen! Bachmann gleicht aus!

90.+1. Min Esswein kommt für Soukou, es gibt drei Minuten obendrauf und Ecke für Sandhausen…

90. Min Die reguläre Spielzeit ist rum, Sandhausen bringt trotz offensiver Wechsel kaum etwas Gefährliches zustande. Aktuell scheint der Dreier für St. Pauli in Reichweite.

87. Min Was geht hier noch in diesem Spiel? Hat der SVS hier noch einen Angriff in petto? Oder machen die Kiezkicker vorzeitig alles klar?

85. Min Diese Wechsel deuten an, worauf es in der Schlussphase hinauslaufen könnte: Sandhausen will mit mehr Offensivpower den Ausgleich erzwingen, St. Pauli den Dreier über die Ziellinie schleppen.

84. Min Dagegen wird es bei den Kiezkickern defensiver, Ritzka ersetzt Amenyido.

84. Min Schwartz leitet die Schlussoffensive mit einem Doppelwechsel ein, bringt Kutucu und Kinsombi für Trybull und Kutucu.

82. Min Die Schlussphase läuft, in den vergangenen Minuten passiert hier offensiv kaum noch etwas. St. Pauli muss nicht mehr, Sandhausen kann nicht mehr – so macht es ein wenig den Anschein.

79. Min Nach einem taktischen Foul gegen Hartel nahe der Mittellinie sieht Seufert die erste Gelbe Karte des Spiels.

76. Min Ajdini! Der Rechtsverteidiger des SVS zieht aus circa 20 Metern mit links ab, der abgefälschte Versuch segelt nur knapp einen halben Meter am Tor vorbei. Bei der darauffolgenden Ecke sieht Vasilj beim Klärungsversuch unglücklich aus, hat aber am Ende doch Glück.

72. Min Doppelwechsel bei St. Pauli: Benatelli und Makienok weichen für Aremu und Dittgen.

70. Min Brych geht raus zur Sandhäuser Bank und ermahnt Alois Schwartz, der Trainer der Gastgeber hat sich für den Geschmack des Unparteiischen wohl zu lautstark beschwert.

69. Min Kleinere Druckphase von Sandhausen jetzt mal, das sich in der Hälfte des Kiezklubs festsetzt. Die Hereingaben des SVS können bislang jedoch stets geklärt werden.

66. Min St. Pauli versucht, es auf rechts mal spielerisch in die Gefahrenzone zu schaffen, ein zu ungenauer Ball auf Makienok setzt der Ballstafette jedoch ein Ende. Ballbesitz Sandhausen.

65. Min Nach munteren Anfangsminuten in Halbzeit zwei flacht die Partie in den letzten Minuten wieder deutlich ab, Offensivaktionen sind auf beiden Seiten Mangelware.

62. Min Testroet versucht es mit links aus der Distanz, trifft den Ball jedoch nicht gut. Das Leder trudelt rechts am Tor vorbei.

61. Min Im Gegenzug hat Amenyido Platz zum Kontern, doch der SVS macht eine gute Figur in der Rückwärtsbewegung und erobert das Spielgerät zurück.

60. Min Okoroji zieht einen Eckball von rechts mit links auf das Tor, wo Vasilj mit den Fäusten zum nächsten Standard klärt. Das war wichtig, denn der hätte wohl gesessen.

59. Min Bei beiden Teams häufen sich in den vergangenen Minuten unnötige Ballverluste im Spielaufbau, entscheidend Kapital daraus schlagen konnte bislang aber noch kein Team.

58. Min Okoroji dringt über links durch und bringt eine Hereingabe auf den ersten Pfosten, wo Ziereis zum Einwurf klärt. Es ist das erste Mal, dass Sandhausen in der zweiten Halbzeit über einen längeren Zeitraum den Ball hat.

56. Min Während Sandhausen im ersten Durchgang noch immer wieder für Gefahr sorgen konnte, wurden die Gastgeber seit dem Wiederanpfiff noch gar nicht offensiv vorstellig.

54. Min Wieder versucht Paqarada, bei einem Standard per Chip den Überraschungsmoment zu erzeugen. Das gelingt ihm sogar so gut, dass selbst Teamkollege Burgstaller den Ball nicht erwartet. Die Folge: Das Leder trudelt ins Toraus.

51. Min Nächste gute Möglichkeit! Paqarada schickt Amenyido mit einem Chip-Ball fein links in den Strafraum. Der Offensivmann macht das Leder fest und will in die Mitte geben, wird jedoch geblockt.

48. Min Das muss das 2:0 sein! Burgstaller hat vor dem Strafraum Platz und steckt traumhaft durch auf Hartel, der freistehend ins lange Eck einschieben will, doch Drewes verhindert den Einschlag mit einer Glanztat.

46. Min Ohne Wechsel auf beiden Seiten geht es in den zweiten Durchgang!

Anpfiff zur zweiten Halbzeit!

Halbzeit in Sandhausen – und das ist das erwartet dicke Brett, dass die Kiezkicker hier zu bohren haben. Zwar nahm St. Pauli nach Anpfiff gleich das Heft des Handelns in die Hand, tat sich mit der Erarbeitung von Chancen aber sehr schwer und hatte auf der anderen Seite sogar das eine oder andere Mal Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Kurz vor der Pause belohnten sich die Boys in Brown dann aber doch noch für ihren Aufwand, Burgstaller besorgte per Elfmeter die Führung.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

45.+1. Min Auch nach dem Tor hat St. Pauli weiterhin die Spielkontrolle inne, von Sandhausen kam in den vergangenen Minuten nicht mehr viel.

44. Min Burgstaller beendet zudem seine Torflaute von zuletzt vier Spielen ohne eigenen Treffer.

43. Min Für Sandhausen ist dieses Gegentor natürlich mächtig bitter, schließlich ließ man die Kiezkicker bis zuletzt so gut wie gar nicht in ihr Offensivspiel kommen.

39. Min Burgstaller macht‘s – und trifft mit einer Menge Glück! Den mittigen Versuch des Österreichers touchiert Drewes noch mit den Beinen, am Ende trudelt der Ball aber doch ins Tor. St. Pauli darf es egal sein – 1:0!

39. Min Tor für St. Pauli! Burgstaller versenkt den Strafstoß!

37. Min … und nach Ansicht der Bilder entscheidet der FIFA-Referee: Strafstoß!

36. Min Aufregung bei St. Pauli! Burgstaller wird im Strafraum von Dumic gelegt und will einen Elfmeter haben. Brch steht in Kontakt mit dem VAR…

34. Min Auch auf der anderen Seite wird es erstmals eng, Makienok pflückt einen langen Ball klasse aus der Luft und zieht ansatzlos mit links ab. Der Versuch rauscht jedoch knapp rechts am Kasten vorbei. Dennoch: Diese beiden Chancen stehen dem ansonsten recht ereignisarmen Spiel gut zu Gesicht.

33. Min Riesige Chance für den SVS! Ein Abschluss von Bachmann wird unglücklich abgefälscht und landet am zweiten Pfosten bei Soukou, der den Ball in Richtung Tor grätscht. Dort ist allerdings Vasilj zur Stelle, der Kopf und Kragen riskiert und im Anschluss auch liegen bleibt. Aber: Der Bosnier kann weitermachen.

30. Min Nächster Abschluss der Kiezkicker, diesmal versucht es Dzwigala von außerhalb des Strafraums. Sein Aufsetzer ist aber ebenfalls keine leichte Beute für Drewes.

28. Min Jetzt mal Sandhausen offensiv, binnen weniger Momente kommen die Süddeutschen zu zwei Ecken, die jedoch beide nicht wirklich gefährlich werden. Dennoch: Verstecken tut sich der SVS hier keineswegs.

26. Min Der erste Versuch aufs Tor seitens der Kiezkicker. Nach einem Standard kommt der Ball zu Hartel, der eigentlich neben das Tor zielt, allerdings Amenyido anschießt, der den Ball noch in Richtung Tor lenkt. Drewes packt jedoch sicher zu.

23. Min Paqarada bringt einen Freistoß von links in den Strafraum. Der ist eigentlich etwas für Drewes, doch der irrlichtert durch seinen Strafraum, so dass am Ende Irvine am zweiten Pfosten an den Ball kommt, aber zu überrascht ist, um den Ball noch gefährlich aufs Tor zu bringen.

20. Min Amenyido macht auf der rechten Seite ein sehr ordentliches Spiel, holt mit einer weiteren guten Flanke eine Ecke heraus. Die kann der SVS vor den Strafraum klären, wo Hartel direkt abzieht, den Ball jedoch Richtung Tribünendach jagt.

19. Min Die Kiezkicker setzen sich in diesen Augenblicken erstmals so richtig in Sandhausens Hälfte fest, nach wie vor fehlt jedoch eine zündende Idee.

15. Min Eine Freistoßflanke Paqaradas von der linken Seite kommt ebenfalls aussichtsreich in den Strafraum, ein Sandhäuser Verteidiger kommt den Kiezkickern jedoch zuvor.

13. Min Über rechts macht es Amenyido besser und schlägt nach einem Steilpass von Irvine eine scharfe Hereingabe in den Strafraum. Dort ist jedoch kein Stürmer zur Stelle.

12. Min St. Pauli im Vorwärtsgang. Hartel legt raus auf Paqarada, der eigentlich viel Platz hat, am Ende aber eine überhastete Flanke Richtung Toraus schlägt. Da war mehr drin.

10. Min Wieder die Sandhäuser! Soukou legt sich den Ball in der Luft mit zwei feinen Kontakten an zwei Gegenspielern vorbei und will abschließen, wird jedoch in letzter Sekunde entscheidend gestört.

9. Min Paqarada wird bei einem Zweikampf von Soukou mit den Stollen am Knie getroffen und bleibt mit Schmerzen liegen. Wenige Sekunden später steht der Kosovare aber bereits wieder.

8. Min St. Pauli hat in diesen ersten Minuten mehr Spielanteile, schafft es gegen die tief stehenden Sandhäuser aber noch nicht, gefährlich zu werden.

5. Min Die erste richtige Chance des Spiels – und Sandhausen hat sie! Bei einem Freistoß aus dem Halbfeld sieht Makienok in der Defensive nicht gut aus, wodurch der Ball durchrutscht zu Zhirov. Der Innenverteidiger kommt vor Vasilj aber nicht mehr entscheidend an den Ball. Glück für die Kiezkicker.

4. Min Und die wird gar nicht mal so ungefährlich, mit etwas Glück bekommt Vasilj den nah zum Tor gezogenen Ball aber doch noch aus der Gefahrenzone bugsiert.

3. Min Auf der Gegenseite erstmals Sandhausen, eine Flanke von Zenga köpft Dzwigala zur ersten Ecke der Partie.

3. Min Irvine schickt Burgstaller auf die Reise, der rechts ablegt für Amenyido. Der Offensivmann will Irvine per Hacke an die Grundlinie schicken, der Australier hatte jedoch andere Pläne.

1. Min Die Partie läuft, bei strahlendem Sonnenschein startet St. Pauli ganz in braun von links nach rechts.

Anpfiff!