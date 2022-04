St. Pauli – Bremen 1:1: Kiezkicker verpassen Tabellenführung im Topspiel!

Der FC St. Pauli und Werder Bremen trennen sich mit 1:1 im Topspiel des Zweitliga-Samstags. Eine ausgeglichene erste Hälfte nahm das bessere Ende für St. Pauli, Kyereh besorgte nach Bremer Chancenwucher die Führung (43.). Nach der Pause neutralisierten sich die Teams, bis Füllkrug nach einer knappen Stunde umstritten zum Ausgleich traf (58.). In der Folge passiert lange wenig, die Schlussphase wurde dann aber nochmal rassiger – der Siegtreffer war jedoch keinem Team vergönnt.

In der Anfangsphase hatten die Kiezkicker den Gegner gut im Griff, gewannen die Bälle im Mittelfeld immer wieder früh und ließen die Bremer so kaum zur Entfaltung kommen. In einen Treffer konnte St. Pauli die Überlegenheit jedoch nicht ummünzen, stattdessen wurde der Gegner stärker und stärker, vergab aber in Person von Veljkovic (21.), Ducksch (23.) oder Füllkrug (25.) gute Chancen zum Ausgleich.

Diesen Chancenwucher wusste St. Pauli schließlich kurz vor der Pause zu bestrafen. Nach einer messerscharfen Hereingabe von Paqarada lief Kyereh am zweiten Pfosten perfekt ein und grätschte den halbhohen Ball über die Linie (43.).

Der zweite Durchgang startete mit einer knappen Viertelstunde des Abtastens, bevor es dann in Minute 58 wild wurde. Auslöser war ein Handspiel von Felix Agu, der den Ball mit dem Arm durch die Beine von Beifus spielte und damit den Angriff zum 1:1-Ausgleich einleitete. Trotz heftiger Proteste St. Paulis und auch nach Ansicht der Videobilder blieb Schiedsrichter Badstübner aber bei seiner Entscheidung und gab den Treffer.

In den folgenden Minuten entwickelte sich dann eine ausgeglichene Partie, die aber nur noch wenige Offensiv-Highlights bot. Erst in der Schlussphase nahm das Spiel nochmal richtig Fahrt auf und hielt in der 86. Minute sogar noch einen echten Paukenschlag in Form eines Lattentreffers durch Ducksch bereit. Dieser blieb aber ungenutzt, womit sich die beiden Aufstiegsanwärter letztlich leistungsgerecht Remis trennen.

Abpfiff!

90.+6. Min … doch die bringt nichts ein – und danach ist Schluss!

90.+5. Min Nochmal Ecke für Werder…

90.+5. Min Matanovic stolziert mit großen Schritten durchs Mittelfeld, kann sich am Ende aber nicht für Abspiel oder Schuss entscheidend. Stattdessen läuft er in den Gegner rein. War es das schon?

90.+2. Min Fünf Minuten Nachspielzeit gibt es insgesamt, drei davon sind noch zu spielen. Was geht hier noch in dieser rassigen Schlussphase?

90.+2. Min Im Gegenzug laufen Kyereh und Makienok plötzlich Zwei-gegen-Eins aufs Werder-Tor zu, doch das Zuspiel des Dänen gerät viel zu steil. Chance verpufft.

90.+1. Min Es brennt lichertloh im Strafraum der Kiezkicker, am Ende eines Gestochers kann aber doch St. Pauli klären.

88. Min Schultz bringt nochmal ein paar Zentimeter mehr ins Spiel, Makienok kommt für Burgstaller.

86. Min Was für eine Doppelchance für Werder! Erst schlenzt Ducksch den Ball wunderschön von links an der Querbalken, wenige Sekunden später legt der Ex-St. Paulianer stark für Gruev ab, der aus rund 14 Metern knapp links vorbei schießt. Riesenglück für die Boys in Brown!

85. Min Werder wird mal wieder offensiv vorstellig, eine etwas abgerutschte Flanke von rechts fällt am zweiten Pfosten auf den Kopf von Agu, der jedoch keinen Druck mehr hinter den Ball bekommt und links vorbei zielt.

84. Min Nach 84 Minuten sieht Medic die erste Gelbe Karte des Spiels.

83. Min Längst läuft die Schlussphase – und die Kiezkicker sind klar am Drücker!

81. Min Kyereh lupft den Ball in den Rückraum, wo sich Paqarada und Burgstaller jedoch gegenseitig am Abschluss hindern.

80. Min Kurz danach folgt der nächste gefährliche Abschluss von Matanovic, St. Pauli ist hier wieder voll dabei!

78. Min Burgstaller! Nach einem langen Ball wendet sich der Stürmer klasse um seinen Gegenspieler, macht den Ball fest und schließt ab. Der Schuss trudelt aber unter Druck doch deutlich links vorbei.

76. Min Defensiver Wechsel bei Bremen: Toprak kommt für Bittencourt.

75. Min Der etatmäßige Innenverteidiger sah beim Gegentor nicht gut aus, als er sich im Protest verlor statt weiterzuspielen, löste seine ungewohnte Aufgabe ansonsten aber souverän.

74. Min So ist es, Dzwigala kommt für Beifus ins Spiel.

72. Min Nächste Unterbrechung – und nun hat es einen Kiezkicker getroffen: Beifus sitzt am Boden und hält sich den Fuß, kann wohl nicht weitermachen.

70. Min Positiv aus St. Pauli-Sicht: Ein wirkliches Momentum konnten die Bremer mit dem 1:1 nicht für sich erzeugen, das Spiel ist völlig ausgeglichen.

69. Min Mit neuem Trikot und Pflaster unterm Auge kann der Österreicher weitermachen. Das Spiel läuft wieder.

66. Min Längere Verletzungsunterbrechung, nachdem Friedl im eigenen Strafraum am Kopf getroffen wurde.

65. Min Das Spiel ist jetzt wieder völlig offen und erlangte in den Minuten nach dem Treffer zunehmend Kampf-Charakter.

64. Min Schultz reagiert auf den Ausgleich und bringt Matanovic und Becker für Amenyido und Aremu.

61. Min Beinahe die postwendende Antwort! Nach einer Burgstaller-Flanke kommt Amenyido in der Mitte frei an den Ball, entscheidet sich jedoch dazu, den Ball anzunehmen statt abzuschließen. Das dauert aber am Ende zu lange, Pavlenka kann zupacken.

58. Min Der SV Werder gleicht aus! Über links kommt Bittencourt durch und flankt an den zweiten Pfosten, wo Schmid für Füllkrug ablegt, der nur noch einschieben braucht. Die Kiezkicker protestieren, hatte Agu doch in der Entstehung den Ball klar und entscheidend mit der Hand berührt – doch Badstübner winkt den Treffer auch nach Betrachtung der Videobilder durch.

58. Min Tor für Werder Bremen! Füllkrug gleicht aus!

57. Min Zweiter Wechsel bei den Bremern, Weiser weicht für Schmidt.

55. Min Eine tückische Flanke aus dem Halbfeld fängt Vasilj sicher.

54. Min In Hälfte zwei neutralisieren sich die Teams bislang, wirkliche Gefahr konnte noch keine Mannschaft erzeugen.

51. Min Haarsträubender Fehler im Spielaufbau bei Werder, ein Querpass landet ohne Bedrängnis bei Amenyido. Doch die Bremer können sich sortieren und löschen.

48. Min Am Ende entscheidet sich Badstübner für Schiedsrichterball und Ballbesitz Werder.

47. Min Kuriose Situation: Paqarada liegt am Boden, woraufhin Medic den Ball fängt, um die Spielunterbrechung zu forcieren – abgepfiffen war jedoch nicht. Die Folge: Werder protestiert, will einen Freistoß wegen Handspiel haben.

46. Min Werner wechselt einmal, Gruev kommt für Rapp.

46. Min Mit etwas Verspätung pfeift Badstübner den zweiten Durchgang an, zuvor behinderten die Folgen einer Pyro-Show aus dem Werder-Block die Sicht.

Anpfiff zur zweiten Halbzeit!

Eine ausgeglichene erste Hälfte geht zu Ende – und das mit dem deutlich besseren Ausgang für St. Pauli. Nach starker Anfangsviertelstunde gaben die Kiezkicker ihren Zugriff ab und ließen gleich mehrere Großchancen zu, die Werder jedoch ungenutzt ließ. Gegen Ende des ersten Durchgangs wurden dann die Mannen von Timo Schultz wieder besser – und bestraften den Bremer Chancenwucher mit dem 1:0 kurz vor der Pause.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

45.+1. Min Burgstaller nimmt einen Ball aus der Drehung volley, trifft diesen aber nicht richtig – rechts vorbei.

43. Min Werder hat die Chancen – doch St. Pauli macht das Tor! Burgstaller legt raus auf Paqarada, der von der linken Seite auf Höhe des Strafraums eine seiner messerscharfen Hereingaben bringt und am zweiten Pfosten Kyereh findet. Der Ghanaer braucht nur noch einschieben.

43. Min Tor für St. Pauli! Kyereh besorgt die Führung!

43. Min Die Druckphase der Gäste scheint für St. Pauli vorerst überstanden, zuletzt hatten die Braun-Weißen wieder mehr vom Spiel.

40. Min Aufregung bei den Kiezkickern! Burgstaller hat auf links Platz, zieht in die Mitte und fällt im Strafraum, nachdem Weiser sein Bein stehen ließ. Ein Kontakt war da, der reicht Badstübner jedoch nicht für einen Pfiff.

38. Min Mal wieder St. Pauli: Entlang der Strafraumgrenze schiebt sich der FCSP den Ball zu, der am Ende bei Irvine landet. Der zieht aus rund 20 Metern wuchtig ab, doch Werder kann blocken.

36. Min Kaum sagt man es, hat Bremen seine zweite Riesenchance! Ducksch legt den Ball raus auf Weiser, der viel Platz hat und stark zurücklegt auf ebendiesen Ducksch. Dessen sofortiger Abschluss ist jedoch zu unplatziert, Vasilj packt zu.

34. Min Werder hat hier mittlerweile klar die Oberhand, St. Pauli bieten sich gelegentliche Konterchancen. Wirkliche Gefahr konnte aber zuletzt keine Mannschaft mehr erzeugen.

31. Min Kyereh versucht es mal mit einem hohen Steilpass, den erreicht Burgstaller jedoch nicht.

29. Min Bittencourt bekommt den Arm von Paqarada ins Gesicht und muss abseits des Platzes behandelt werden.

27. Min Der anfängliche Zugriff im Mittelfeld ist den Boys in Brown etwas abhanden gekommen, unnötige Ballverluste häuften sich zuletzt.

25. Min Die beste Chance des Spiels gehört Bremen! Diesmal steckt Ducksch auf Füllkrug durch, der halbrechts im Strafraum völlig frei vor Vasilj auftaucht, den Ball aber einen halben Meter am langen Eck vorbeisetzt.

25. Min Nach etwas verschlafener Anfangsphase kommt der Absteiger hier zunehmend besser ins Spiel und konnte binnen weniger Minuten zwei ordentliche Möglichkeiten verzeichnen. Die Schultz-Elf ist gewarnt.

23. Min Da war erstmals Werders Top-Duo: Füllkrug macht einen langen Ball fest und flankt auf Ducksch, der recht frei zum Schuss kommt. Seine Direktabnahme landet jedoch neben dem Tor.

22. Min Im Gegenzug kann St. Pauli erneut kontern, spielt den Platz aber wieder nicht gut aus.

21. Min Nach einer Ecke brennt es erstmals vor dem Gehäuse von Vasilj. Nach einer Kopfball-Ablage von Friedl kommt Veljkovic zum Abschluss, wird jedoch in letzter Sekunde geblockt.

20. Min Werder findet zunehmend ins Spiel, eine lange Ballbesitzphase in der St. Pauli-Hälfte endet jedoch ohne Ertrag.

16. Min Nach einer Bremer Ecke kann St. Pauli kontern, mit etwas Glück bleibt Kyereh am Ball und will auf Amenyido durchstecken. Das Zuspiel kommt jedoch zu ungenau und trudelt ins Seitenaus. Da war mehr drin.

15. Min Die Anfangsviertelstunde ist rum, die ganz großen Möglichkeiten blieben auf beiden Seiten aber bislang aus. Mehr vom Spiel hat offensiv jedoch der FC St. Pauli.

14. Min Erstmals setzt sich Werder am Strafraum der Hamburger fest, am Ende bekommt Schmid einen langen Ball aber nicht mehr kontrolliert. Abstoß.

13. Min Die folgende Ecke bringt keine Gefahr.

12. Min Die erste richtige Chance: Hartel fasst sich aus knapp 30 Metern ein Herz, den etwas zu zentralen Versuch kann Pavlenka jedoch über den Querbalken lenken.

10. Min Die Kiezkicker gehen den Gegner im Mittelfeld immer wieder an, sorgen so für frühe Ballgewinne und lassen Bremen nicht wirklich offensiv vorstellig werden.

9. Min Amenyido steckt durch für Burgstaller, der plötzlich frei vor Pavlenka steht, den Ball aber nicht mehr richtig am Keeper vorbeibekommt. Nachträglich hebt der Assistent zudem die Fahne.

9. Min Und der Youngster meldet sich auf seiner neuen Position gleich mal an, seine Hereingabe wird jedoch ins Seitenaus geklärt.

7. Min In der Viererkette ordnet sich Beifus als Rechtsverteidiger ein, Ziereis und Medic bilden das Abwehrzentrum.

6. Min Diesmal bringt der Kosovare den Ball über alle hinweg auf den freistehenden Kyereh, der Volley volles Risiko geht, am Ende aber deutlich verzieht. Dennoch: Erster Abschluss für St. Pauli.

5. Min … die nichts einbringt, doch Paqarada darf nochmal.

5. Min Erste Ecke für die Kiezkicker…

4. Min Erster Offensivansatz der Bremer, eine Flanke von der linken Strafraumkante landet aber in den Armen von Vasilj.

2. Min Werders Groß liegt nach einem Foul von Amenyido am Boden, nach kurzem Schütteln geht es aber weiter.

1. Min Der Ball rollt!

Anpfiff!