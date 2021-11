Der FC St. Pauli gewinnt dank eines Doppelpacks von Kyereh und eines frühen Treffers von Burgstaller mit 3:1 gegen den SV Sandhausen. Die Kiezkicker können so die Tabellenspitze zurückerobern und ihre weiße Weste im eigenen Stadion behalten. Weiterhin hat die Truppe von Timo Schultz keinen Punktverlust im eigenen Stadion.

Bereits in der dritten Minute war es Guido Burgstaller, der per Traumschlenzer zur Führung für die Kiezkicker trifft. In der Anfangsviertelstunde kann Kyereh (14.) noch das 2:0 erzielen.

Nach einer dominanten ersten Halbzeit beginnt die zweite Hälfte ruhig, ehe Sandhausen durch einen Kopfballtreffer von Höhn (67.) aus dem Nichts verkürzen konnte und das Spiel wieder spannend machte.

In der 79. Minute war es erneut Kyereh, der zum entscheidenden 3:1 traf. Nach vierminütiger VAR-Unterbrechung, indem auf Abseits geprüft wurde, zählte der Treffer schließlich.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90. Min. +6: Conteh prüft noch einmal Vasilj, der sich da sehr lang machen muss und zur Ecke rettet. Diese bringt nichts mehr ein.

90. Min. +6: St. Pauli ist nur noch eine Minute von der Tabellenspitze entfernt. Sandhausen lässt sich nur noch hinten reindrängen.

90. Min. +4: Matanovic tankt sich im Strafraum gegen vier Sandhäuser durch, woraufhin Dittgen die Kugel übernimmt und an den Pfosten setzt.

90. Min. +2: St. Pauli fast mit dem 4:1! Matanovic zieht in den Strafraum und schiebt die Kugel in die Mitte auf Hartel und Kyereh, die nur noch einschieben müssten, sich aber gegenseitig behindern. Drewes kann so die Kugel aufnehmen.

90. Min. +1: Es gibt sechs Minuten Nachschlag.

90. Min.: St. Pauli wechselt noch einmal. Dittgen kommt für Burgstaller.

89. Min.: Die Zeit läuft Sandhausen jetzt endgültig davon. St. Pauli lässt hier ziemlich souverän die Kugel in der Hälfte der Gäste laufen und nimmt hier eine Minute nach der anderen von der Uhr.

86. Min.: Freistoß für St. Pauli. Höhn sieht nach einem überharten Einsteigen die gelbe Karte.

85. Min.: Das Tor war für die Kiezkicker ganz wichtig. Sandhausen hat immer mehr Mut geschöpft und nochmal alles nach vorne geworfen. Das hätte hier extrem eng werden können. Nun ist zunächst ein etwas beruhigender Zwei-Tore-Vorsprung wiederhergestellt.

84. Min.: Der Treffer zählt! St. Pauli führt mit 3:1!

83. Min.: Die Entscheidung zieht sich immer mehr. Jetzt ist der VAR seit drei Minuten dabei.

82. Min.: Es ist eine Millimeterentscheidung! Der VAR prüft bereits seit zwei Minuten.

81. Min.: Der VAR überprüft das Tor auf Abseits!

80. Min.: Die Kiezkicker kontern! Matanovic spielt den Ball von rechts in die Mitte auf Kyereh, der den Ball flach und abgezockt an Drewes in die Maschen schiebt.

79. Min.: Tooooor! St. Pauli macht das 3:1!

78. Min.: Kyereh fordert eine Ecke, doch Schiedsrichter Max Burda entscheidet auf Abstoß.

76. Min.: Sandhausen glaubt wieder an den Punktgewinn. Testroet versucht es aus der zweiten Reihe. Die Kugel geht einen guten Meter am Tor vorbei. St. Pauli muss hier eine Viertelstunde vor Schluss aufpassen, den sicher geglaubten Sieg nicht auf den letzten Metern zu verspielen.

75. Min.: Dzwigala bekommt sofort die gelbe Karte, weil er einen Konter Sandhausens unterbindet.

74. Min.: Timo Schultz wechselt noch einmal. Irvine kommt für Becker und Dzwigala für Ohlsson.

73. Min.: Höhn trifft Matanovic am Schienbein, doch der VAR entscheidet sich gegen einen Strafstoß. Da hätte sich Sandhausen nicht beschweren können.

72. Min.: Elfmeter für St. Pauli? Der VAR prüft ein mögliches Foul an Matanovic.

71. Min.: Die Kiezkicker sind nicht auf das entscheidende dritte Tor gegangen und so wird es hier noch einmal extrem eng. Das Spiel wurde immer ruhiger ohne große Torchancen und so kam es, wie es kommen musste. Sandhausen erzielt aus dem Nichts den Anschluss.

70. Min.: Sandhausen geht jetzt all in. Die Gäste bringen Anas Ouahim und Christian Conteh für Esswein und Ritzmaier.

69. Min.: Nach der anschließenden Ecke fällt der Anschlusstreffer! Immanuel Höhn kann per Kopf verkürzen.

68. Min.: Tooor! Sandhausen macht den Anschlusstreffer!

67. Min.: Sandhausen versucht es erneut mit einer Flanke auf Testroet. Ziereis kann im letzten Moment per Kopf zur Ecke klären. Das wäre fast der Anschluss gewesen.

64. Min.: Die Kiezkicker wechseln. Benatelli und Matanovic kommen für Smith und Makienok rein.

63. Min.: Noch trennt St. Pauli eine knappe halbe Stunde von der Tabellenspitze. Sandhausen macht weiterhin zu wenig in der Offensive.

60. Min.: Das Spiel läuft gerade ohne große Ereignisse vor sich hin. Die Uhr tickt hier allerdings für die Kiezkicker. Sandhausen muss bald mehr Risiko eingehen, sollten sie noch was mitnehmen wollen.

58. Min.: Sandhausen kommt weiterhin nicht gefährlich vor das Tor von St. Pauli. Die Kiezkicker hatten in der zweiten Halbzeit allerdings auch noch nicht viele Offensivaktionen.

54. Min.: Der Freistoß wird in die Mitte gebracht und Vasilj trifft beim rauslaufen Zhirov. Beide müssen zunächst auf dem Platz behandelt werden, doch es geht für die Profis weiter.

53. Min.: Diekmeier tankt sich über rechts durch und holt einen Freistoß aus dem Halbfeld raus.

52. Min.: Smith versucht es aus der zweiten Reihe, doch der Ball landet deutlich neben dem Kasten von Drewes.

51. Min.: Gleiches Spiel wie eben, nur, dass dieses Mal Paqarada die Flanke ins Aus schlägt.

50. Min.: Hartel versucht es mit einer Flanke auf Makienok. Die Kugel landet jedoch im Aus.

48. Min.: Sandhausen versucht jetzt mit Dampf aus der Kabine zu kommen und mehr nach vorne zu unternehmen.

46. Min.: Der Ball rollt wieder!

Der FC St. Pauli führt nach einer extrem souveränen ersten Halbzeit mit 2:0. Bereits nach drei Minuten ist es Guido Burgstaller der, per Traumschlenzer aus spitzem Winkel, die Führung für die Kiezkicker bringt. Noch in der Anfangsviertelstunde erhöht Daniel-Kofi Kyereh nach Vorarbeit von Hartel. In der Folge ist die Truppe von Timo Schultz das klar dominierende Team. Sandhausen kommt in der ersten Hälfte nur zu einer einzigen Möglichkeit durch Testroet, der per Kopf beinahe den Anschlusstreffer aus dem Nichts erzielt hätte. Gleich geht es weiter!

Halbzeit!

45. Min.: Kyereh scheitert kurz vor der Pause aus spitzem Winkel an Drewes.

43. Min.: Ohlsson verfehlt nur knapp das 3:0. Der Freistoß aus dem linken Halbfeld landet bei den Rechtsverteidiger, der aus knapp 8 Metern das Leder nur hauchzart über die Latte schießt.

42. Min.: Ajdini trifft Hartel mit der Hand im Gesicht und sieht die gelbe Karte. Sandhausen wirkt zunehmend frustriert.

41. Min.: Die Kiezkicker machen in dieser Phase des Spiels etwas weniger nach vorne und versuchen den Ball in den eigenen Reihen zu halten.

39. Min.: Gute fünf Minuten vor der Halbzeit bleibt es bei dem gewohnten Bild. St. Pauli hat die Kontrolle. Bis auf den Kopfball von Testroet ist vor dem Tor von Vasilj nicht viel passiert.

37. Min.: Ritzmaier geht mit dem Körper voll in den Zweikampf gegen Ohlsson. Freistoß für die Kiezkicker.

35. Min.: Sandhausen Trainer Schwarz reagiert hier früh auf die Leistung seiner Mannschaft. Für Janik Bachmann kommt Charlison Benschop neu in die Partie.

33. Min.: Sandhausen kontert über Esswein, doch Ziereis ist zur Stelle und kann die Situation letztlich entschärfen.

31. Min.: Die anschließende Ecke wird durch einen Kopfball von Lawrence einmal mehr gefährlich, doch Drewes kann den Ball entschärfen.

30. Min.: Burgstaller wird von Becker im Strafraum angespielt und legt sich das Leder auf den rechten Fuß. Der Ball wird gefährlich, aber Torhüter Drewes rettet zur Ecke.

28. Min.: Sandhausen ist jetzt mal etwas länger am Ball und versucht es mit einer Flanke auf Testroet, der mit dem Kopf an den Ball kommt und nur hauchzart den Pfosten von Keeper Vasilj verfehlt. Das war hier beinahe der Anschluss aus dem Nichts!

26. Min.: Sandhausen mit dem ersten Schussversuch. Ajdini versucht es aus der zweiten Reihe, doch Ziereis kann den Ball blocken. Keine Gefahr für Keeper Vasilj, der heute bislang rein gar nichts zu tun hat.

24. Min.: Kyereh versucht auf Makienok in die Spitze durchzustecken. Burgstaller stand jedoch auf der rechten Seite ziemlich frei. Da wäre das Anspiel auf den Routinier sicher gefährlicher geworden.

23. Min.: St. Pauli schiebt sich derzeit die Kugel sehr souverän in Sandhausens Hälfte hin und her. Die Kiezkicker suchen dabei die Lücke.

21. Min.: Damit ist die Mannschaft von Timo Schultz in der Livetabelle wieder Spitzenreiter mit drei Punkten Vorsprung auf Darmstadt.

20. Min.: St. Pauli spielt auch nach dem 2:0 weiterhin nur in der Hälfte von Sandhausen. Die Gäste kommen kaum zur Entlastung.

17. Min.: Die Kiezkicker lassen hier keinen Zweifel aufkommen, wer der Herr im Haus ist. Alles sieht bislang nach dem siebten Sieg im siebten Heimspiel aus. Sandhausen bleibt ohne Torchance bis hierhin.

15. Min.: Smith steckt in den Strafraum durch auf Hartel, der den Kopf hochnimmt und in die Mitte auf Kyereh spielt. Der Offensiv-Mann rutscht in den Ball rein und befördert ihn so in die Maschen. Wahnsinns-Start für die Kiezkicker!

14. Min.: Tooooor! 2:0 für St. Pauli!

13. Min.: Die Kiezkicker haben bislang 80 Prozent Ballbesitz. Die Anfangsphase geht ganz klar an St. Pauli. Die Führung ist hier mehr als verdient.

12. Min.: Kyereh kommt nach Zuspiel von Burgstaller freistehend vor Drewes zum Schuss, verzieht die Kugel allerdings. Das Leder geht weit vorbei. Da war mehr drin.

10. Min.: Hartel versucht die Kugel in die Mitte zu bringen und holt die nächste Ecke für die Kiezkicker raus.

8. Min.: Das ist der Start nach Maß für St. Pauli. Die Kiezkicker drängen Sandhausen hinten rein und gehen früh in Führung. Die Truppe von Trainer Timo Schultz will hier das 2:0.

7. Min.: Burgstaller mit der Chance zum 2:0. Dieses Mal ist der Ball jedoch zu zentral, sodass Drewes zur Ecke klären kann.

4. Min.: Ein absolutes Traumtor gleich am Anfang! Kyereh legt den Ball von der Torauslinie mit der Hacke zurück auf Burgstaller, der sich den Ball aus spitzem Winkel zurecht legt und die Kugel absolut traumhaft in den Winkel schlenzt. Keine Chance für Keeper Drewes.

3. Min.: Tooooor! Burgstaller trifft zur Führung!

2. Min.: Sandhausen mit dem Anstoß. Beste Stimmung bei den knapp 20.000 Zuschauern am Millerntor.

1. Min.: Das Spiel läuft! Der FC St. Pauli startet von rechts nach links.

Anpfiff!

Die Gäste aus Sandhausen starten mit dieser Elf: Drewes – Diekmeier, Höhn, Zhirov, Okoroji – Zenga – Ajdini, Bachmann, Ritzmaier, Esswein – Testroet.

Der Schiedsrichter des Spiels ist Max Burda aus Berlin.

Mit dieser Aufstellung geht der FC St. Pauli in die heutige Partie: Vasilj – Ohlsson, Ziereis, Lawrence, Paqarada – Smith – Becker, Hartel – Kyereh – Burgstaller, Makienok.

Wie ist der Plan des SV Sandhausen im heutigen Nachholspiel gegen den Kiez-Klub? Trainer Alois Schwartz: „Wir müssen im Training schauen, inwiefern es Sinn macht, mit Blick auf das Spiel gegen den FC St. Pauli etwas zu verändern. Wichtig ist, dass die Abläufe auf dem Platz stimmen“. Und weiter: „Das war gegen den 1. FC Nürnberg über 84 Minuten der Fall, und das muss nun auch gegen den FC St. Pauli wieder passen. Wir müssen uns gut vorbereiten und schauen, welches Personal am Mittwoch für uns am besten passt.“

Zuhause haben die Kiezkicker sechs von sechs Partien in der laufenden Saison gewonnen. Dementsprechend Selbstbewusst geht Timo Schultz in das kommende Spiel. „Die Bilanz in den Heimspielen ist bisher ganz ordentlich. Wir sind eine Heimmacht, die Fans stehen hinter uns. Wir haben aber ein neues Spiel vor der Brust und einen ganz anderen Gegner, den wir bespielen müssen, und ganz andere Sachen, auf die wir aufpassen müssen. Unser Ziel ist es, drei Punkte zu holen. Ich erwarte von uns allen, dass wir bis in die Haarspitzen motiviert sein werden und versuchen, das Spiel mit einer guten Leistung unbedingt zu gewinnen“, so der Coach.

Die Kiezkicker sind nach der jüngsten Niederlage auf den zweiten Platz abgerutscht. Sandhausen startet von Rang 17 in die heutige Partie.