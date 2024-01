St. Pauli – Kaiserslautern im Liveticker: Wie startet der Kiezklub in die Rückrunde?

Der FC St. Pauli will an das herausragende Jahr 2023 in der 2. Bundesliga unmittelbar anknüpfen. Die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler startet mit einem Heimspiel am Millerntor gegen den 1. FC Kaiserslautern in die Rückrunde und hofft auf den ersten Pflichtspiel-Sieg 2024. Dann nämlich würden die Kiezkicker ihre gute Ausgangsposition im Aufstiegskampf auch nach der Winterpause weiter festigen. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker