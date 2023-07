Kaiserslautern – St. Pauli 0:0: Heiße Kiezkicker wollen den Auftaktsieg

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Jetzt beginnt die neue Saison auch für den FC St. Pauli. Die Kiezkicker reisen zum Traditionsduell an den Betzenberg. In der Vorbereitung sorgte die Mannschaft von Fabian Hürzeler für ordentlich Furore. Nun wartet der 1. FC Kaiserslautern. Die Roten Teufel konnten sich nach ihrem Aufstieg souverän in der 2. Liga halten und schielen nun weiter nach oben. Anpfiff ist um 13:00 Uhr. Verpassen Sie keine Sekunde im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker

4. Min Metcalfe spielt einen hohen Ball auf Saad, der aber im Strafraum von Elvedi abgefangen wird. Saad bringt den Innenverteidiger zu Fall und es gibt den Freistoß für die Mannschaft von Dirk Schuster.

3. Min Zuck spielt den Rückpass auf Toiak und Saad presst zum ersten Mal zaghaft an. Die Gastgeber können sich ohne große Mühe befreien.

2. Min Jeder Hamburger Ballkontakt wird mit einem gellenden Pfeifkonzert begleitet. Der Betzenberg ist schon jetzt in Höchstform.

Min St. Pauli stößt an und formiert sich direkt tief in der Kaiserslauterner Hälfte. Der Ball läuft jedoch erstmal zwischen der Abwehrreihe hin und her.

Anpfiff