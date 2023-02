Dank Hartels Geniestreich! St. Paulis Siegesserie hat auch in Magdeburg Bestand

Der FC St. Pauli hat die beeindruckende Siegesserie in der Rückrunde der laufenden Saison fortgesetzt. Beim 1. FC Magdeburg gewann die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler kurz vor dem Ende verdient mit 2:1 (0:1). Baris Atik (39.) hatte die Magdeburger in Führung gebracht, Jackson Irvine belohnte die Kiezkicker für eine starke zweite Halbzeit mit dem Ausgleich (74.) und Jakov Medic schließlich mit dem Siegtor (88.). Für Neu-Coach Hürzeler ist der Start historisch: In seinem vierten Spiel gab es schon den vierten Sieg und den Braun-Weißen gelang der Sprung raus aus dem Abstiegskampf der 2. Bundesliga.

Die Kiezkicker begannen dominant und hatten durch Metcalfe (13.) und Hartel (14.) zwei gute Chancen zur Führung, die aber ungenutzt blieben. Nach etwas mehr als 20 Minuten gewann dann aber der FCM klar an Übergewicht, verzeichnete zahlreiche gute Gelegenheiten und belohnte sich kurz vor der Pause durch einen Schlenzer von Atik mit der Führung (39.).

Eine Schwächephase, die sich so in Halbzeit zwei jedoch nicht wiederholen sollte. Zwar blieben die Magdeburger permanent gefährlich und hätten durch El Hankouri (52.) und Castaignos (66.) bereits für die Vorentscheidung sorgen können, doch auch St. Paulis Offensivaktionen besaßen nun mehr Struktur. Vor allem durch den eingewechselten Maurides wurde es gleich mehrfach gefährlich (55., 58., 72.). Für den verdienten Ausgleich sorgten dann aber die beiden Kapitäne höchstpersönlich. Eine Ecke von Paqarada köpfte Irvine platziert ins lange Eck (74.).

Damit hatte St. Pauli das Momentum für die Schlussphase auf seine Seite gezogen, blieb am Drücker – und profitierte dann von einem Geniestreich von Hartel. Der Mittelfeldstratege steckte rund 20 Meter vor dem Tor ganz fein auf den mit aufgerückten Medic durch, der das Leder im Stile eines Stürmers mitnahm und zum 2:1-Endstand einschob.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+5 Min Und der bringt nichts ein, Schluss!

90.+5 Min Sechelmann bringt den Ball noch mal ins Zentrum des St. Pauli-Strafraum, dort wartet jedoch kein Abnehmer. Es gibt noch einen langen Ball…

90.+3 Min Beifus ersetzt Afolayan.

90.+2 Min Sechelmann sieht Gelb für einen Stoß gegen Metcalfe.

90.+1 Min Kurz vor dem Tor kam noch Matanovic für Daschner ins Spiel.

90. Min Es gibt fünf Minuten extra.

88. Min Die ganz späte Führung für den Kiezklub – und was war das für ein Zuckerpass von Hartel! Der Mittelfeldmann steckt zentral durch auf Medic, der vorne lauert und die Kugel in der Manier eines echten Stürmers mitnimmt und an Reimann vorbei zum 2:1 vollstreckt.

88. Min Tor für St. Pauli! Medic bringt St. Pauli in Führung!

85. Min Magdeburg wechselt erneut, Rieckmann ersetzt Condé.

84. Min Auf der anderen Seite sieht Paqarada die erste Gelbe Karte für St. Pauli in diesem Spiel, nachdem er auf der Außenbahn einen Gegenstoß durch Kwarteng mit einem Trikotzupfer unterband.

83. Min Nächste Paqarada-Ecke – und auch die wird gefährlich. Diesmal rauscht Medic zum Kopfball heran, wird aber entscheidend gestört. So findet der Ball nicht den Weg aufs Tor.

81. Min Die Schlussphase läuft – und es ist alles offen in der MDCC Arena. Durch den Ausgleich liegt das Momentum ein wenig auf Seiten der Kiezkicker, doch Magdeburg spielt hier weiter fröhlich mit.

80. Min Dritter Wechsel bei Magdeburg, Lawrence kommt für Bockhorn ins Spiel.

78. Min Auch Hartel hat es erwischt, er befindet sich in diesen Augenblicken abseits des Feldes und bekommt eine Wunde am Kopf verarztet. St. Pauli aktuell in Unterzahl.

76. Min Heftiger Zusammenprall zwischen Medic und Castaignos, die in der Folge beide behandelt werden müssen, aber wohl weitermachen können.

74. Min Da ist der nicht unverdiente Ausgleich! Paqarada bringt eine Ecke von links auf den Kopf des völlig freistehenden Irvine, der ins lange Ecke einnickt.

74. Min Tor für St. Pauli! Irvine köpft den Ausgleich!

72. Min Maurides! Daschner legt einen hohen Ball mit dem Kopf in die Mitte auf den Brasilianer, der in der Ballverarbeitung eigentlich alles richtig macht, seinen Abschluss aus kürzester Distanz aber weit über den Kasten jagt.

69. Min St. Pauli wechselt offensiv, Otto kommt für Fazliji.

66. Min Vasilj! Atik steckt wunderbar durch auf Castaignos, der es frei vor dem Bosnier aus kurzer Distanz mit dem Tunnel versucht, doch Vasilj kriegt die Beine zu und verhindert das 0:2.

61. Min Doppelwechsel bei Magdeburg: Ito und Castaignos ersetzen El Hankouri und Brünker.

58. Min Maurides‘ Qualitäten tun dem Hamburger Spiel sichtlich gut. Diesmal macht der Stürmer ein Zuspiel von Daschner mit dem Rücken zum Tor fest, dreht sich und schließt ab. Der abgefälschte Schuss kullert durch den Strafraum und wird schließlich geklärt.

56. Min Und nochmal Maurides. Mangels Anspielstationen jagt der Joker das Leder aus 20 Metern einfach mal Richtung Tor. Der Versuch wird zur Ecke abgefälscht, die nichts einbringt.

55. Min Maurides erstmals in Aktion: Paqarada bringt eine Hereingabe auf den Kopf des Brasilianers, der den Ball aber zu zentral aufs Tor nickt. Kein Problem für Reimann.

52. Min Riesenchance für Magdeburg aufs 2:0! Atik schickt Kwarteng auf links technisch eindrucksvoll per Außenrist auf die Reise, der sich gegen Medic durchsetzt, ins Zentrum zieht und auf El Hankouri querlegt. Dessen Abschluss gegen Vasiljs Laufrichtung ist jedoch zu schwach, Vasilj ist zur Stelle.

50. Min In den ersten Minuten des zweiten Durchgangs zeichnet sich ein ausgeglichenes Bild, ohne große Chancen auf beiden Seiten.

46. Min Taktisch dürfte der zur Folge haben, dass Metcalfe die Wieckhoff-Position übernimmt, Daschner auf die Außenbahn geht und Maurides das Zentrum besetzt.

46. Min Das Spiel läuft wieder – und Hürzeler hat einmal gewechselt. Für Wieckhoff ist nun Maurides im Spiel.

Anpfiff zur zweiten Halbzeit!

Pause in Magdeburg – und der FC St. Pauli läuft erstmals in diesem Kalenderjahr einem Rückstand hinterher. Dabei bekamen die Zuschauer in der MDCC Arena, in der die mitgereisten St. Pauli-Anhänger vor Anpfiff für Ärger bei den Heimfans sorgten, zwei gänzlich verschiedene Phasen zu sehen. Die ersten 20 Minuten hielt der Kiezklub das Heft des Handelns klar in der Hand, nutzte die wenigen daraus resultierenden Möglichkeiten aber nicht für die Führung. Dann übernahmen die Magdeburger, wurden gleich mehrfach gefährlich und verdienten sich so die Führung durch Baris Atik (39.). Für St. Pauli wird es in der zweiten Hälfte darum gehen, wieder Ruhe in den eigenen Ballbesitz zu bekommen.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

45. Min Zwei Minuten gibt es oben drauf.

44. Min Ein Zufallsprodukt bringt mal wieder etwas Gefahr vom Kiezklub. Eine Metcalfe-Flanke ist eigentlich ungefährlich, doch weil Heber am Ball vorbeisenst, kommt Afolayan beinahe frei zum Abschluss. Doch Riemann eilt aus seinem Tor und begräbt die Kugel gerade noch so unter sich.

42. Min Die Führung für die Gastgeber ist nach den Entwicklungen der vergangenen 20 Minuten keineswegs unverdient, wenngleich sich St. Pauli in den Minuten vor dem Gegentor ein wenig zu fangen schien.

39. Min Das hatte sich ein paar Mal angedeutet – und jetzt ist es passiert! Ein zu ungenaues Zuspiel von Paqarada ins Zentrum nimmt Condé auf, der weiterleitet auf Atik. Der geht ein paar Meter, legt sich den Ball zurecht und schlenzt schließlich mit dem rechten Fuß überlegt ins lange Ecke.

39. Min Tor für Magdeburg! Atik besorgt die Führung!

33. Min Die Kiezkicker werden mal wieder im Magdeburger Strafraum vorstellig. Metcalfe bringt eine Flanke, der Kopfball von Afolayan wird zur Ecke geklärt – und die fliegt St. Pauli beinahe um die Ohren. Atik ist auf der rechten Seite durch, sein schwaches Zuspiel gerät jedoch in den Rücken der mitgelaufenen Kollegen.

31. Min St. Pauli steht hier inzwischen mächtig unter Druck. Kwarteng steckt auf Ullmann durch, dessen scharfes Zuspiel Brünker im Zentrum aber nicht verarbeiten kann.

28. Min El Hankouri entwischt Mets in dessen Rücken, der den Offensivmann daraufhin zu Boden reißt. Daraufhin muss sich Mets eine deutliche Verwarnung von Alt anhören. Beim nächsten Foul dürfte der Este Gelb sehen.

24. Min Wieder Magdeburg, doch das geht auch ein bisschen zu einfach. El Hankouri verlängert auf rechts einen langen Schlag per Kopf in den Lauf von Atik, der ins Zentrum gibt, wo Brünker verpasst. Ullmann kommt auf der gegenüberliegenden Seite ans Leder, seine Flanke wird aber von Wieckhoff geblockt. Am Strafraum hätte noch Kwarteng frei gestanden. Dann wäre es wohl gefährlicher geworden.

23. Min Vier Kiezkicker können den wuseligen Atik nicht vom Ball trennen. Der Offensivmann bringt den Ball einfach in die Mitte, wo Ullmann angerauscht kommt und das Leder mit seinem schwächeren Rechten gut einen Meter übers Tor setzt.

21. Min Die Szenen der vergangenen Minuten zeigen gut, in welche Richtung die Spielanlage hier geht. St. Pauli hat mehr vom Spiel und sucht nach Lücken, doch Magdeburg spielt ebenfalls mit und lauert vor allem auf blitzschnelle Gegenstöße.

17. Min Magdeburg kontert – und hat die Riesenchance aufs 1:0! Brünker steckt auf Kwarteng durch, der in Richtung Strafraum zieht und aus halbrechter Position abschließt, doch Vasilj taucht blitzschnell ab und lenkt mit einer klasse Tat zur Ecke ab. Die bringt nichts ein.

14. Min Hartel hat die nächste gute Gelegenheit! Paqarada chipt einen Freistoß aus zentraler Position in den Sechzehner, wo Hartel mit etwas Glück an den Ball kommt und aus rund sechs Metern frei abschließen kann, dies aber zu überhastet tut und am Ende deutlich drüber zielt. Zuvor gab es ein zumindest diskutables Handspiel von Sechelmann, doch Alt lässt weiterspielen.

13. Min Erste Großchance des Spiels! Afolayan setzt sich auf der linken Seite durch und bringt eine halbhohe Flanke in den Strafraum, wo Metcalfe angerauscht kommt und den Ball gegen die Laufrichtung von Reimann knapp links vorbei setzt.

11. Min Die Teams suchen bei Ballbesitz durchaus den Weg nach vorne, aktuell mangelt es aber auf beiden Seiten noch an der Genauigkeit.

7. Min Afolayan spitzelt den Ball am Gegner vorbei zu Hartel und erarbeitet St. Pauli so viel Raum, doch der Gegenzug verpufft, weil Hartels Anspiel auf Afolayan zu ungenau ist.

5. Min Vorsichtige Elfmeter-Forderungen seitens der Kiezkicker, nachdem Daschner im Strafraum gegen Elfadli zu Fall kam. Doch Schiedsrichter Alt entscheidet zurecht auf Weiterspielen.

3. Min Der erste Abschluss gehört Wieckhoff! Der Saliakas-Ersatz macht ordentlich Meter durchs Mittelfeld, wird nicht angegangen und zieht einfach mal ab, jagt das Leder aber einige Meter drüber.

1. Min Los geht‘s!

Anpfiff!