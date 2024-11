St. Pauli – Bayern im Liveticker: Gelingt dem Kiezklub die große Sensation?

Für den FC St. Pauli steht an diesem Samstag ein echtes Highlight in der Bundesliga an. Die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin empfängt als krasser Außenseiter den FC Bayern München im heimischen Millerntorstadion. Auch wenn die Chancen für den Kiezklub minimal sind, hofft man am Millerntor auf die ganz große Sensation gegen den Rekordmeister. Anstoß ist um 15.30 Uhr, mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker