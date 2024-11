Wenn am Samstag der FC Bayern München am Millerntor beim FC St. Pauli gastiert, wird es auf den Tribünen ausgesprochen harmonisch zugehen. Es ist bekannt, dass die aktiven Fanszenen beider ansonsten so ungleicher Vereine eine innige Freundschaft pflegen. Bis auf die Betroffenen selbst weiß allerdings kaum jemand, wie diese außergewöhnliche Verbindung zustande gekommen ist. Die Basis der Zusammenkunft liegt schon mehr als zwei Dekaden zurück. Die MOPO erklärt den Ursprung dieser ungewöhnlichen Freundschaft.