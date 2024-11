Er dürfte am Samstag im Mittelpunkt stehen: Wenn Harry Kane, Michael Olise und Jamal Musiala mit all ihrer fußballerischen Macht versuchen werden, Nikola Vasilj zu bezwingen. Zuletzt blieb St. Paulis Torwart in der Bundesliga gegen Wolfsburg und Hoffenheim ohne Gegentor. Die Bayern sind ein anderes Kaliber, aber die Vorfreude ist umso größer – wie der 28-jährige Bosnier im Gespräch mit der MOPO verrät. Vasilj spricht dabei nicht nur über das Highlight gegen den Rekordmeister und den Gegner, sondern auch über sein Vorbild Manuel Neuer, seine Familie und ganz große Ziele.