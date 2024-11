Die Anzahl der Duelle ist überschaubar. Nur 22-mal standen sich der FC St. Pauli und der FC Bayern München in Pflichtspielen gegenüber, der letzte Vergleich ist auch schon wieder über 13 Jahre alt (siehe Seiten 24/25). Oft ging es spannend zu, aber nur drei der Partien gewann Braun-Weiß. Beim 2:0 in der Oberliga-Endrunde am 6. Juni 1949 war André Trulsen noch nicht geboren, die anderen beiden Erfolge aber erlebte er als Spieler auf dem Platz. Und daher weiß er am besten: Wunder gibt es immer wieder! In der MOPO verrät Trulsen, warum er dem FC St. Pauli auch am Samstag eine Sensation zutraut.