Wilder Ritt an der Förde: St. Pauli siegt mit 4:3 bei den „Störchen“

Der FC St. Pauli siegt im Nordduell bei Holstein Kiel nach einer wilden zweiten Halbzeit mit 4:3 und feierte damit den 13. Sieg im 16. Rückrundenspiel. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Steven Skrzybski die Kieler vom Punkt in Führung, Oladapo Afolayan glich noch vor der Pause aus (38.). Im wilden zweiten Durchgang stellten Hauke Wahl und Mikkel Kirkeskov per Eigentor und und Lukas Daschner die Weichen auf Sieg. Der eingewechselte Komenda brachte Kiel nochmal ran, nach dem Platzverweis von Afolayan kam der 3:4-Treffer von Reese (90.) zu spät.

Das Spiel zum Nachlesen

Abpfiff!

90. Min. Becker aber führt aus – und jagt das Leder mit roher Gewalt in den Kieler Oberrang. Das war es!

90. Min. Nochmal Freistoß für Kiel! Zander foult Porath mittig vor dem Strafraum. Gute Position. Ex-HSV-Profi Lewis Holtby legt sich den Ball zurecht.

90. Min. Aufregung an den Bänken. Pichler sieht nach einem Zweikampf mit Mets Gelb, damit ist Kiels Trainer Marcel Rapp nicht einverstanden. Nach einem Verbalscharmützel mit Hürzeler und dem vierten Schiedsrichter sieht Rapp Gelb.

90. Min. Marcel Beifus ersetzt für die Schlussminuten Saliakas.

90. Min. Holstein Kiel kommt noch einmal ran! Nach einer Ecke leitet Pichler auf Reese weiter, der zimmert den Ball vom Strafraumeck zum 3:4 in die Maschen.

90. Min. Hürzeler stärkt die Defensive, Luca Zander ersetzt Hartel.

90. Min. Vasilj! Der Keeper pariert einen komplizierten Abschluss von Pichler stark.

90. Min. Sechs Minuten Nachschlag gibt es.

88. Min. Im Stadion wird es laut: Fin Bartels, der seine Karriere beendet, wird ausgewechselt und kriegt Standing Ovations. Für ihn kommt Kwasi Okyere Wriedt.

87. Min. Platzverweis für St. Pauli! Afolayan fliegt mit Gelb-Rot vom Platz. Der Engländer will nach seiner Behandlung weiter machen, läuft etwas übermütig aufs Feld. Der Haken: Schiedsrichter Kampka hatte noch nicht sein Go gegeben, der vorwarnte Torschütze zum 1:1 sieht die Ampelkarte. Trainer Hürzeler ist außer sich, kassiert Gelb wegen Meckerns.

87. Min. Das sah schmerzhaft aus: Afolayan knickt bei einer Ballannahme mit dem rechten Fuß weg, muss behandelt werden.

86. Min. Nochmal Ecke für die Störche: Nach Holtbys Ecke fehlt Pichler vor Vasilj nur eine Fußspitze.

82. Min. Kiel beweist hier Moral, steckt nicht auf. Die Kiezkicker ärgern sich derweil, dass es nach einem Reese-Schubser gegen Afolayan keinen Freistoß gab.

80. Min. Vasilj schießt völlig unbeholfen Irvine von hinten an, kann den anschließenden Abschluss von Reese aber mit den Fingerspitzen auf das Tor lenken.

79. Min. Hürzeler reagiert direkt mit einem Doppelwechsel. Johannes Eggestein und Connor Metcalfe kommen für Saad und Daschner.

78. Min. Tor für Holstein Kiel. Der eben gerade eingewechselte Komenda schießt nach einer Reese-Vorlage unbedrängt ein – nur noch 2:4.

77. Min. Afolayan foult Porath – gelbe Karte für den St. Paulianer.

76. Min. Kieler Doppelwechsel: Für Mühling und Skrzybski kommen Finn Porath und Marco Komenda.

74. Min. TOOOOR für St. Pauli! Jetzt wird es deutlich: Paqarada und Saad kombinieren sich im Strafrum gefällig durch, der Abschluss von St. Paulis Kapitän wäre wohl vorbeigegangen – Kirkeskov schiebt unfreiwillig ins eigene Tor ein.

72. Min. Irvine foult Sander, Freistoß Kiel am Mittelkreis. Nach der Ausführung Sanders prüft der eingewechselte Pichler erstmals Vasilj.

70. Min. Da war deutlich mehr drin. Afolayan setzt zum Dribbling an und legt sich den Ball auf dem Elfmeterpunkt zurecht, nur um ihn dann in den Kieler Abendhimmel zu jagen.

70. Min. Ein ganz großer Sturmlauf der Kieler bahnt sich hier aktuell nicht an. St. Pauli hat das Spielgeschehen unter Kontrolle.

68. Min. Kiel wechselt das erste Mal – und das offensiv. Stürmer Benedikt Pichler kommt für Innenverteidiger Thesker.

65. Min. Reeses Abschluss nach Bartels-Vorlage wird von Mets zur Ecke geklärt. Kiel gibt hier noch nicht auf. Vasilj pflückt sich die Ecke aber locker runter.

64. Min. Bartels holt sich nach einem Tritt gegen Irvine die gelbe Karte ab.

61. Min. St. Pauli macht das dritte – und es ist ein wunderschönes Tor. Afolayan setzt sich mit Glück gegen Becker durch und steckt auf Daschner weiter. Der Angreifer zögert keine Sekunde und schlenzt den Ball per Direktabnahme sehenswert in die Maschen. Ein herrlicher Treffer.

61. Min. TOOOOOOR für St. Pauli! Daschner macht es wunderschön!

58. Min. Holtby foult Afolayan, der Engländer wird behandelt.

57. Min. Nächster Eckball für St. Pauli, von der rechten Seite. Dieses Mal kommt Mets zum Abschluss, kriegt aber keinen Druck hinter den Ball. Dähne hat ihn sicher.

56. Min. Wie reagiert Kiel? Einen Eckball von Kirkeskov entschärft Hartel.

55. Min. Ausgerechnet Wahl, der vor einem Wechsel ans Millerntor stehen soll, köpft ins eigene Netz.

53. Min. …und der bringt die Führung! Ausgerechnet Hauke Wahl köpft den Ball ins eigene Tor. St. Pauli führt mit 2:1!

53. Min. Reese blockt einen Paqarada-Ball mit dem Arm, Freistoß für St. Pauli links vom Strafraum.

51. Min. Saad zieht gegen Becker eine Ecke. St. Pauli führt schnell aus und holt den ersten Eckstoß raus.

47. Min. Die erste Großchance im zweiten Durchgang gehört Kiel! Reese ist nach einem Ballverlust von Smith plötzlich auf und davon, stürmt von Bartels geschickt auf Vasilj zu. Der Keeper pariert stark.

46. Min. Vor den Augen von Ministerpräsident Daniel Günther und Ex-Handballer Patrick Wiencek geht es weiter.

Nach 45 Minuten steht es zwischen Kiel und St. Pauli 1:1. Die Gastgeber, die besser in die Partie fanden, wurden mit dem Elfmetertor von Steven Skrzybski nach 28. Minuten belohnt. Keeper Nikola Vasilj hatte zuvor Fin Bartels gefoult. Mehr oder weniger aus dem Nichts glich Oladapo Afolayan knapp zehn Minuten später aus – es ist also alles offen vor dem zweiten Durchgang.

Abpfiff 1. Halbzeit!

45. Min. Spät im ersten Durchgang gibt es die erste gelbe Karte. Kiels Timo Becker räumt Hartel rustikal weg und wird verwarnt. Der folgende Freistoß von Paqarada missglückt völlig – dann ist Halbzeit

45. Min. Reese schickt Skrzybski steil, Saliakas nimmt die Verfolgung auf – und macht die Innenbahn dicht. Gut verteidigt.

42. Min. St. Paulis Abwehr klärt eine Ecke im Einverbund.

41. Min. Die Kiezkicker beißen sich mal ein wenig am Kieler Strafraum fest, ohne zum Abschluss zu kommen.

39. Min. Der Engländer wühlt sich von rechts am Strafraum entlang, sein erster Abschluss wird von Thesker geblockt, landet aber direkt wieder vor Afolayans Füßen. Der zweiten Versuch sitzt – das 1:1 hatte sich wahrlich nicht angedeutet.

38. Min. TOOOOR FÜR St. Pauli! Aus dem Nichts trifft Afolayan.

33. Min. Super Ballannahme von Afolayan. Der Engländer steht mit dem Rücken zum Kieler Tor, setzt sich gegen zwei Gegenspieler durch und wird dann von Mühling abgeräumt. Etwas überraschend gibt es keinen Freistoß für St. Pauli.

31. Min. Reese schnappt sich den Ball am Mittelkreis und legt am Strafraum zu Bartels quer. Dessen Abschluss klärt Medic.

30. Min. St. Pauli ist um die schnelle Antwort bemüht. Saad setzt Saliakas in Szene, dessen Flachschuss rauscht rechts neben den Kasten.

29. Min. Die Führung ist angesichts der Spielanteile nicht unverdient.

28. Min. Tor für Holstein Kiel! Steven Skrzybski behält vom Punkt die Nerven, schießt links unten ein. Vasilj war nach rechts abgetaucht. Das 15. Saisontor des Kielers.

27. Min. Elfmeter für Kiel! Vasilj checkt Bartels ab. Kampa zeigt direkt auf den Punkt.

25. Min. Afolayan zieht gegen Kirkeskov die nächste Ecke für St. Pauli. Nach Hartels Ausführung kommt Paqarada zum Abschluss, trifft den Ball aber nicht richtig. Kein Problem für Dähne.

21. Min. Nächster Freistoß für St. Pauli. Smith wird von Bartels von den Beinen geholt, links vor dem Sechszehner. Keine Gefahr.

19. Min. Reese hält aus der Distanz einfach mal drauf – knapp daneben.

18. Min. Bartels hält mit offener Sohle bei Irvine drauf, an den Bänken wird es kurz laut.

17. Min. Starker langer Ball von Paqarada auf Hartel, Dähne klärt auf Kosten des ersten Eckballs von St. Pauli.

14. Min. Leichtsinn von Vasilj? Der Keeper stürmt bei einem Angriff von Reese aus seinem Tor, verliert den Zweikampf mit dem Stürmer. Der verpasst den rechtzeitigen Abschluss, ehe der Linienrichter auf Abseits entscheidet.

13. Min. Afolayan hat beim Konter ein bisschen Platz, lässt sich aber zu viel Zeit. Kiels Stürmer Skrzybski klärt.

10. Min. Saad macht es – und zieht deutlich drüber.

9. Min. Nächster Freistoß für St. Pauli – dieses Mal deutlich näher am Sechszehner. Holtby hatte Daschner gefoult. Saad und Paqarada stehen bereit…

9. Min. Saad setzt sich gegen zwei Kieler am Mittelkreis clever durch und wird anschließend von Mühling gefoult. Freistoß St. Pauli, die Kiezkicker hätten sich aber wohl auch über Vorteil nicht beschwert, zumal der Standard nichts einbringt.

6. Min. Becker holt die erste Ecke der Partie raus – für Kiel. Mets klärt auf Kosten eines zweiten Eckballs. Wieder klärt der Este.

5. Min. Wieder Saliakas! Der Grieche sorgt hier offensiv für Wirbel. Seinen Flankenball vom rechten Strafraumeck verpassen seine Mitspieler zunächst noch, sodass der Außenverteidiger wieder selbst an den Ball kommt – und jenen wuchtig über das Kieler Tor jagt.

4. Min. St. Pauli mit dem ersten Vorstoß. Saad stand bei Saliakas Chipball aber wohl im Abseits.

2. Min. Die erste Möglichkeit geht an Kiel. St. Pauli baut das Spiel über Keeper Vasilj auf, dann spielt Smith einen Fehlpass. Reese schaltet blitzschnell, bringt den Ball in den Strafraum – Bartels verpasst in der Mitte nur knapp!

Min. Medic begeht ein Offensivfoul, Freistoß Kiel in der eigenen Hälfte – Ertrag können die Gastgeber daraus nicht schlagen.

Anpfiff! St. Pauli stößt an.