Vergangenheit und Zukunft – Holstein Kiels Verteidiger Wahl könnte am Freitag gegen den FC St. Pauli mit beidem konfrontiert werden. Denn nach fünf Jahren steht der Innenverteidiger, dessen Vertrag nicht verlängert wird, vor seinem letzten Heimspiel an der Förde. Dabei wird der Rückblick auf seine ereignisreiche Zeit in Kiel nicht ausbleiben. Die MOPO erklärt den aktuellen Stand bezüglich eines möglichen Wechsels von Wahl ans Millerntor.