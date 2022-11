Düsseldorf – St. Pauli 1:0: Ausgerechnet Hennings! Fortuna schockt den Kiezklub

So richtig konnte der FC St. Pauli den Schwung aus dem Derbysieg gegen den HSV (3:0) zumindest ergebnistechnisch nicht konservieren. Zwar war in den folgenden Partien gegen Freiburg im Pokal (1:2 n.V.), Bielefeld (0:2) und Darmstadt (1:1) nicht alles schlecht, vieles sogar gut. Aber: Am Ende zählt die Punktausbeute. Und die sieht beim Kiezklub weiter dürftig aus, die Realität heißt Abstiegskampf. Können die Hamburger in Düsseldorf endlich den Befreiungsschlag landen? Verpassen Sie im MOPO-Liveticker keine wichtige Spielszene.

Das Spiel im Liveticker

32. Min Erneut Fortunas Keeper im Fokus: Eine Paqarada-Flanke klärt Kastenmeier aus der Gefahrenzone und tut sich dabei an der Schulter weh. Nach kurzer Unterbrechung geht es mit Schiedsrichterball weiter.

30. Min Daschner kommt auf rechts zum Flanken, seine Hereingabe ist aber zu nah ans Tor gezogen und landet in den Armen von Kastenmeier.

28. Min Amenyido nimmt einen Fehlpass rund 40 Meter vor dem gegnerischen Tor auf und startet Richtung Strafraum. Doch der Stürmer braucht zu lange, noch vor seinem Abspiel wird er von Hendrix fair abgegrätscht.

24. Min St. Pauli reagiert: Eine Hereingabe von rechts erreicht am zweiten Pfosten den völlig blanken Paqarada, der den Fuß reinhält, das Leder letztlich aber ins Auffangnetz jagt. Da war mehr drin.

22. Min Das ging einfach! Einen langen Schlag von Torhüter Kastenmeier verlängert Kownacki auf Hennings, der auf der linken Seite zu viel Platz hat ansatzlos abzieht und Keeper Vasilj auf dem falschen Fuß erwischt. Im kurzen Eck schlägt der Ball zur Düsseldorfer Führung ein.

22. Min Tor für Düsseldorf! Hennings bringt die Fortuna in Führung!

21. Min In den vergangenen Minuten kippt das bis dato offene Spiel ein wenig in Richtung der Gastgeber, die St. Pauli ein wenig zurückdrängen, ohne dabei aber allzu gefährlich zu werden.

19. Min Hennings spielt einen öffnenden Pass, und dann geht es schnell: Über Kownacki kommt der Ball zu Peterson, der zwei Kiezkicker aussteigen lässt und abschließt – geblockt.

17. Min Fazliji leistet sich einen haarsträubenden Fehlpass an der eigenen Eckfahne, so dass zwei Düsseldorfer plötzlich frei vor Vasilj auftauchen. Doch Smith schaltet schnell und blockt den Abschluss zur Ecke. Die bringt nichts ein.

15. Min Eine Viertelstunde ist rum in der Merkur Spiel-Arena, und bisher ist es ein ansehnliches Zweitligaspiel. Beide Teams wollen Offensivfußball spielen.

13. Min Und jetzt ist auch Vasilj erstmals richtig gefordert: Hendrix bringt eine Ecke und findet den Fuß von Iyoha, der volles Risiko geht und den Bosnier mit seinem strammen Volley im kurzen Eck prüft.

11. Min Ist das gut gespielt! Hartel steckt ganz fein durch auf Paqarada, der von der Grundlinie in den Rückraum flankt. Dort ist Irvine völlig blank, köpft aufs Tor und zwingt Kastenmeier zu einer ersten Parade.

10. Min Die erste richtig gefährliche Offensivaktion des Spiels – und die kommt vom Kiezklub! Smith bringt eine ansatzlose Flanke aus dem Halbfeld auf den zweiten Pfosten. Dort kommt Hartel völlig frei angerauscht, ist aber einen halben Schritt zu spät, um den Ball noch entscheidend aufs Tor zu bringen.

7. Min Mehrfach am Stück bekommt Dzwigala das Leder vor dem eigenen Sechzehner nicht vollends geklärt, so dass Karbownik zum Distanzschuss kommt. Doch der Linksverteidiger trifft den Ball nicht richtig, die Kugel rollt ins Toraus.

5. Min Jetzt auch der erste offensive Ansatz der Kiezkicker, doch eine Paqarada-Flanke findet im Zentrum keinen Abnehmer.

2. Min Der erste Torschuss gehört der Fortuna. Nach einem Fehler der Kiezkicker im Aufbauspiel zieht Hennings ab, doch Vasilj packt sicher zu.

1. Min Los geht‘s!

Anpfiff!