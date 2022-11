Acht Tage, drei Spiele, ein Ziel: Das ist St. Paulis Endspurt-Plan

Besonders viel Freizeit werden die Spieler des FC St. Pauli bis zum kommenden Samstag nicht haben. Düsseldorf, Kiel, Karlsruhe lautet der Spielplan bis zur Winterpause und das Motto: Eat. Sleep. Win. Repeat!

Essen und schlafen, viel mehr wird zeitlich kaum drin sein in der Englischen Woche. Gewinnen und wiederholen, das dürfte aus braun-weißer Sicht gern noch dazukommen. Ziemlich wichtig, um mit einem Gefühl des Aufschwungs in die Pause zu gehen. Und für ein solches Gefühl, daran erinnerte Timo Schultz, „sind Punkte immer gut“. Auch, um sich weiter von den Abstiegsplätzen abzusetzen als wie derzeit auf zwei Punkte.

Schultz erwartet von St. Paulis Spielern, „sich optimal vorzubereiten“

Kulinarik und Nachtruhe, die normalerweise kaum Erwähnung finden, besitzen dabei dieser Tage eine gesteigerte Bedeutung. Der Takt ist mit drei Spielen in acht Tagen so schnell, dass Regeneration und Körperpflege wichtiger sind denn je. Das mögen die Teilnehmer der Europapokale weglächeln; sie sind daran gewöhnt. Für Zweitligisten ist dieser Rhythmus aber eben kein Alltag. „Es liegt jetzt an jedem Spieler, die Kräfte zu bündeln, nochmal alles dafür zu tun, dass man jedes Körnchen spart, genug schläft, gut isst, sich optimal auf jedes Spiel und jedes Training vorbereitet“, erläuterte Schultz, worauf es neben den gewöhnlichen Fußball-Disziplinen ankommen wird.

Zu Letzteren zählt er beim Spiel am Samstag gegen die Fortuna (13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de), die zuletzt dreimal siegte, vor allem defensive Kompaktheit. „Wir müssen erstmal zusehen, dass hinten die Null steht. Wenn wir das hinkriegen, haben wir nach vorne immer Lösungen. Je länger das Spiel 0:0 steht, desto besser ist das für uns“, befand Schultz und beschrieb die Düsseldorfer als „eine sehr kompakte und auch erfahrene Mannschaft“, die „sehr flexibel“ sei und „sowohl Spieler über Außen mit hohem Tempo im Eins gegen Eins hat als auch gute Zocker im Mittelfeld“.

„Drei Kracher-Spiele“, aber: St. Paulis „Fokus liegt erstmal komplett auf Düsseldorf“

Eine Herausforderung in vielerlei Hinsicht für St. Pauli, das seit Februar ohne Auswärtssieg ist. Und im Hinterkopf schon die Spiele gegen Kiel und Karlsruhe hat, ebenfalls Mannschaften von oben. „Uns ist bewusst, dass wir intensive Tage vor uns haben mit drei Kracher-Spielen“, sagte Schultz, betonte aber zugleich: „Der Fokus liegt erstmal komplett auf Düsseldorf.“

Immerhin ist diesmal Anpfiff um 13 Uhr und nicht um 20.30 Uhr wie noch in Bielefeld, wo Schultz von der Schwierigkeit berichtet hatte, den Tag nicht allzu lang werden zu lassen.

Aber momentan ist ja sowieso nur Zeit hierfür: Eat. Sleep. Win. Repeat!