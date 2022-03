Achtung! Gleich fünf St. Pauli-Profis droht eine Sperre im Saison-Endspurt

In der Fairnesstabelle der 2. Liga hat der FC St. Pauli die Spitzenposition zwar eingebüßt, liegt hinter dem 1. FC Heidenheim aber auf einem hervorragenden zweiten Platz. Im bisherigen Saisonverlauf mussten die Kiezkicker tatsächlich erst eine einzige Sperre verkraften, doch je näher es der Ziellinie geht, desto größer wird die gelbe Gefahr.

Bislang ist Philipp Ziereis einsam und alleine. Der Kapitän hatte in der Hinrunde beim SC Paderborn Rot gesehen, wurde daraufhin für zwei Partien gesperrt. Weitere Ausfälle dieser Art gab es für Timo Schultz bisher nicht zu beklagen, doch dabei wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht bleiben. Einem Quintett droht eine baldige Zwangspause.

FC St. Pauli: Burgstaller ist seit November vorbelastet

Guido Burgstaller schleppt schon seit dem 3:2-Erfolg in Nürnberg von Ende November vier Gelbe Karten mit sich herum, Eric Smith seit dem 2:2 gegen den SC Paderborn Anfang Februar. Marcel Hartel ist seit dem vorletzten Wochenende, dem 3:1 von Ingolstadt, maximal vorbelastet, Jackson Irvine und Daniel-Kofi Kyereh wurden beim 3:1 gegen den KSC letztmals folgenfrei verwarnt.

Man kann kaum davon ausgehen, dass es keinen der Fünf noch erwischen wird in den ausstehenden neun Begegnungen. Hilfreich wäre es indes, die oben genannten Profis könnten sich in Dresden schadlos halten und somit auch am Freitag drauf gegen Heidenheim spielen. Denn erst danach, in der folgenden Länderspielpause, werden diverse Kollegen aus dem Lazarett zurückerwartet.