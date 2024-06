Gruppensieg nach VAR-Ärger! Füllkrug erlöst Deutschland in letzter Sekunde

Die deutsche Nationalmannschaft hat nach zwei Siegen in den ersten zwei Spielen das dritte Gruppenspiel der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland nicht gewinnen können, aber zumindest noch ein Unentschieden gerettet. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann kam im abschließenden Vorrundenspiel gegen die Schweiz nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, zieht damit aber trotzdem als Gruppensieger ins Achtelfinale der Heim-EM ein. Dan Ndoye (28.) traf für die Schweiz, Niclas Füllkrug erlöste in der Nachspielzeit das DFB-Team (90.+2) – das in der K.o.-Runde nun am Samstag (21 Uhr) auf den Zweiten der Gruppe C (entweder England, Slowenien, Dänemark oder Serbien) treffen wird.

Schon Stunden vor dem Spiel eroberten Tausende deutsche Fans die Straßen von Frankfurt und feierten eine große EM-Party in der hessischen Metropole. Und auch in der Arena gingen die Feierlichkeiten prompt weiter: Zehntausende deutsche Fans sorgten für lautstarke Unterstützung im Stadion.

Auf dem Platz hingegen passierte zunächst einmal nicht sehr viel. Beide Teams setzten den Gegner früh unter Druck, wodurch lange Zeit kein echter Spielfluss zustande kommen konnte. Erst nach einer Viertelstunde klingelte es das erste Mal: Robert Andrich traf zum vermeintlichen 1:0 (17.) – auch wenn er nur sehr kurz jubeln durfte.

VAR nimmt deutsches Tor zurück – Ndoye trifft

Denn: Der Schiedsrichter nahm den Treffer nach Videobeweis wieder zurück. Der VAR hatte ihn auf ein Foulspiel von Jamal Musiala im Vorfeld des Treffers hingewiesen, das Tor zählte nicht. Während Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Stadion kein Verständnis dafür hatte („kein Foulspiel zu sehen“), sah der Hamburger Schiedsrichter Patrick Ittrich „leider keinen Spielraum“ und eine „korrekte Zurücknahme“.

Und die Stimmung in der Arena wurde wenig später noch mehr gedämpft. Mit dem ersten Angriff der Partie ging die Schweiz durch Dan Ndoye plötzlich sogar in Führung (28.) – ein zu diesem Zeitpunkt überraschender Treffer. Erst in der Folge verdiente sich das Nachbarland den Vorsprung, hatte durch Ndoye sogar noch eine weitere gute Gelegenheit (31.).

Deutschland wird stärker – erneuter Video-Ärger

Bei Deutschland ging nach vorne lange Zeit kaum etwas. Stattdessen holte sich Jonathan Tah die zweite Gelbe Karte ab (38.) und fehlt im Achtelfinale damit gesperrt. Erst nach der Pause gab es durch Musiala (50.) und Toni Kroos (54.) zaghafte Gelegenheiten zum Ausgleich.

Und dann stand erneut der VAR im Mittelpunkt. Nach einem Zerren gegen den eingewechselten Maximilian Beier entschied der Schiedsrichter nicht auf Elfmeter (70.) und sah sich die Situation auch nicht noch einmal an – sehr zum Unverständnis der Deutschen, die sich zahlreich und lautstark beschwerten.

Vargas-Tor zählt auch nicht – Füllkrug erlöst DFB

Doch auch der zweite Schweizer Treffer fand nicht seine Anerkennung. Rubén Vargas schob in der Schlussphase nach einem Konter zum vermeintlichen 2:0 ein, stand dabei aber knapp im Abseits (83.). Auf der Gegenseite köpfte Kai Havertz nach einer Ecke zwar auf die Latte (85.), wirklich gelingen wollte dem DFB-Team aber lange nichts.

Es dauerte hinein bis in die zweite Minute der Nachspielzeit. Der eingewechselte David Raum flankte punktgenau auf den ebenfalls eingewechselten Niclas Füllkrug, der gegen die Laufrichtung des Schweizer Keepers Yann Sommer zum erlösenden Ausgleich einköpfte (90.+2).

Als Gruppensieger wird die deutsche Auswahl nun am kommenden Samstag (29. Juni) um 21 Uhr in Dortmund auf den Zweiten der Gruppe C treffen. Wer das sein wird, entscheidet sich am Dienstagabend – entweder England, Slowenien, Dänemark oder Serbien. Im Viertelfinale ginge es eine Woche später in Stuttgart weiter, das mögliche Halbfinale steigt am 9. Juli (21 Uhr) in München.

Das EM-Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+3 Min Allzu viel dürfte hier wohl nicht mehr passieren. Es scheint, als wäre das die letzte entscheidende Aktion gewesen.

90.+2 Min Deutschland trifft zum 1:1! Sané legt ab auf Gündogan im Rückraum, der Raum auf der linken Seite bedient. Seine Flanke findet am Fünfmeterraum genau den Kopf von Füllkrug, dessen Kopfball unhaltbar gegen die Laufrichtung von Sommer links im Tor einschlägt.

90.+2 Min Tor für Deutschland! Füllkrug trifft zum Ausgleich!

Niclas Füllkrug trifft in letzter Minute zum Ausgleich für Deutschland gegen die Schweiz. Imago / Shutterstock Niclas Füllkrug trifft in letzter Minute zum Ausgleich für Deutschland gegen die Schweiz.

90.+1 Min Vier Minuten werden nachgespielt. Vier Minuten Zeit für das deutsche Team, um den Ausgleich zu erzielen.

90. Min Die letzte Minute läuft. Deutschland wirft noch mal alles nach vorne, es wirkt aber nicht so, als würde der Ausgleich in der Luft liegen.

88. Min Xhaka! Aus mehr als 20 Metern probiert es der Leverkusener und prüft Neuer, der sich kräftig strecken muss und den strammen Schuss gerade noch so um den Pfosten lenkt.

87. Min Deutschland läuft die Zeit davon. Noch drei Minuten sind es regulär, ein paar Minuten dürfte es durch die beiden VAR-Einsätze obendrauf geben.

85. Min Latte! Eine Kroos-Ecke köpft Havertz aus sechs Metern in Richtung Tor. Der Versuch wird leicht abgefälscht und titscht von oben auf die Latte, von wo aus er auf dem Netz landet.

83. Min Die Schweiz jubelt! Vargas bekommt einen langen Pass in die Spitze auf der linken Seite und schiebt ihn lässig an Neuer vorbei ins lange Eck. Der Treffer aber zählt nicht, Vargas stand beim Zuspiel ganz knapp im Abseits.

82. Min Kroos zieht den Freistoß von der linken Seite wie einst im WM-Vorrundenspiel 2018 gegen Schweden direkt aufs Tor, Sommer faustet ihn mit einer Hand weg. Der Nachschuss von Sané fliegt deutlich übers Tor.

81. Min Auch Widmer sieht nun Gelb und fehlt der Schweiz im Achtelfinale. Es ist seine zweite Verwarnung des Turniers.

79. Min Die IG Schiedsrichter, ein Zusammenschluss von aktiven Schiedsrichtern, kritisiert die Entscheidung des nicht gegebenen Strafstoßes vehement. „Und das soll Orsato dann nicht reichen? Spannend, diese Zweikampfbewertung“, schreibt die IG Schiedsrichter bei X (vormals Twitter).

Und das soll Orsato dann nicht reichen? Spannend, diese Zweikampfbewertung… #SUIGER pic.twitter.com/oXijkogha3 — IG Schiedsrichter (@IgSchiri) June 23, 2024

78. Min Die Schlussphase läuft. Die Schweiz verteidigt weiter sicher, Deutschland läuft so langsam die Zeit davon. Noch zwölf Minuten plus Nachspielzeit.

76. Min Musiala und Wirtz, die beiden Youngster, gehen runter. Mit Füllkrug und Sané kommen zwei frische Angreifer ins deutsche Spiel.

75. Min Eine Viertelstunde ist noch zu gehen. Aktuell sieht es nicht nach einer deutschen Schlussoffensive aus, das könnte sich aber gleich ändern: Füllkrug und Sané stehen bereit.

73. Min Rüdiger verliert in der Vorwärtsbewegung den Ball, Rieder aber will es zu überhastet machen und schließt direkt ab. Der Schuss ist flach und schwach, Neuer hat ihn sicher.

71. Min Die Situation wird überprüft. Für den Unparteiischen jedoch ist das Zerren gegen Beier zu wenig für einen Elfmeter, der VAR bestätigt das. Es gibt keinen Strafstoß.

70. Min Unglaubliche Chance! Wirtz dribbelt sich auf der rechten Seite durch und legt ab auf Kimmich, dessen Schuss aus zehn Metern zu zentral auf Sommer kommt. Den Abpraller kann sich Beier nicht schnappen, weil er leicht zu Boden gezerrt wird. Die Deutschen beschweren sich.

Maximilian Beier wird im Strafraum zu Boden gezerrt, für einen Elfmeter reichte das nicht. imago/MIS Maximilian Beier wird im Strafraum zu Boden gezerrt, für einen Elfmeter reichte das nicht.

68. Min Kroos’ Freistoß aus dem Mittelfeld landet zunächst nur auf einem Schweizer Kopf, der Ball aber gelangt zu Raum auf die linke Seite. Er flankt mit einem Kontakt direkt, Havertz in der Mitte köpft jedoch drüber.

67. Min Und auf Schweizer Seite gibt es die nächste Verwarnung: Kapitän Xhaka geht volles Risiko im Zweikampf mit Musiala, kommt zu spät, trifft den Deutschen und kassiert Gelb.

66. Min Bei der DFB-Auswahl kommt Beier wie angekündigt ins Spiel, Andrich geht dafür runter.

65. Min Zuvor aber wechselt die Schweiz dreifach: Rieder, Embolo und Torschütze Ndoye haben vorzeitig Feierabend, dafür sind nun Amdouni, Vargas und Duah neu dabei.

64. Min Bei Deutschland wird es gleich den nächsten Wechsel geben: Maximilian Beier macht sich bereit für sein überhaupt erst zweites Länderspiel.

62. Min Was das DFB-Team nun aber auch braucht, sind Ideen nach vorne. Die Schweiz steht defensiv kompakt genug, die Deutschen wiederum sind bislang nicht kreativ genug.

61. Min Erste deutsche Wechsel: Schlotterbeck kommt für Tah und könnte sich schon mal neben Rüdiger in der Innenverteidigung fürs Achtelfinale einspielen, Raum ersetzt zudem Mittelstädt auf der linken Außenbahn.

59. Min Eckball für Deutschland, Kroos bringt ihn scharf in die Mitte. Am Fünfmeterraum faustet Sommer den Ball nur leicht weg, doch es steht kein DFB-Profi für den Nachschuss bereit. Die Chance ist dahin.

57. Min Für die DFB-Auswahl ist es eine ganz neue Situation – es ist der erste Rückstand bei diesem Turnier. Und es droht an diesem Abend erstmals kein Sieg bei der Heim-EM.

56. Min Die Schweiz macht das clever, nutzt den schwachen deutschen Tag gut aus und hat jetzt sogar etwas mehr Spielkontrolle. So richtig will Deutschland das eigene Spiel nicht gelingen.

54. Min Kroos! Im Getümmel probiert es der Spielmacher aus fast 20 Metern, schießt allerdings deutlich links am Tor vorbei. Immerhin: Deutschland investiert jetzt mehr nach vorne.

53. Min Wenn man das Gute im Schlechten sehen möchte: Bei einer Niederlage und dem damit verbundenen zweiten Platz in der Gruppe würde Deutschland einem möglichen Viertelfinal-Duell mit Spanien aus dem Weg gehen. Stattdessen könnte es im Achtelfinale bereits gegen Italien gehen.

51. Min Das muss das 1:1 sein! Wirtz steckt den Ball gut durch die Abwehr hindurch auf Musiala, dessen Schuss aus 18 Metern aber zu zentral ist. Sommer wehrt ihn nach vorne ab, der Nachschuss von Gündogan geht ein paar Meter links am Tor vorbei.

50. Min Die Fehlpassquote erhöht sich bei Deutschland, sogar beim sonst so sicheren Kroos. Im Moment wirkt das deutsche Team nicht so spielfreudig wie in den ersten beiden Spielen.

48. Min Die Schweiz klärt den Ball einfach mal nach vorne, wo Embolo die Kugel gegen drei deutsche Verteidiger festmacht. Am Ende kann er sich aber nicht gegen das Trio durchsetzen und verliert den Ball, ehe er zum Schuss kommen kann.

47. Min Beide Teams haben übrigens nicht gewechselt und sind unverändert aus der Kabine zurückgekehrt.

46. Min Es geht weiter in Frankfurt. Im Parallelspiel zwischen Schottland und Ungarn steht es übrigens noch 0:0.

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Pause in Frankfurt! Deutschland liegt nach 45 Minuten mit 0:1 gegen die Schweiz zurück. Nach einem zögerlichen Beginn beider Mannschaften hatte eigentlich das DFB-Team die Führung auf dem Fuß, die jedoch durch den Video-Assistenten wegen eines Foulspiels von Jamal Musiala im Vorfeld aberkannt wurde (17.). Kurz darauf traf stattdessen die Schweiz mit dem ersten Angriff durch Dan Ndoye zur überraschenden Führung (28.). In der Folge fehlte Deutschland die Ideen nach vorne, der Vorsprung der Eidgenossen ist nicht unverdient. Aktuell wäre die Schweiz Gruppensieger und Deutschland nur Zweiter – aber es ist ja noch eine Halbzeit zu spielen. In einer Viertelstunde geht’s weiter!

Halbzeit!

45. Min Eine Minute wird nachgespielt. Gleich ist hier Pause.

44. Min Sogar Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich in die Debatte um das aberkannte deutsche Tor eingeschaltet. „Kein Foulspiel zu sehen. Für mich ein Tor“, schrieb der Politiker bei X (vormals Twitter).

Kein Foulspiel zu sehen. Für mich ein Tor https://t.co/ONoiZl3QNM — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) June 23, 2024

42. Min Jetzt macht Musiala das Spiel mal schnell, treibt den Ball nach vorne. Er nimmt Havertz auf der rechten Seite mit, der aus zwölf Metern direkt abschließt. Die Kugel verspringt abermals leicht und fliegt einige Meter über die Latte.

41. Min Kroos hebt den Ball von der Grundlinie an den zweiten Pfosten, wo Rüdiger aus drei Metern Entfernung zum Kopfball hochsteigt. Er hat viel Zeit, trifft die Kugel aber nicht richtig – und köpft neben das Tor.

39. Min Dass das deutsche Tor zurückgenommen wurde, findet der Hamburger Schiedsrichter Patrick Ittrich übrigens völlig richtig. „Das ist eine korrekte Zurücknahme des Tores“, sagte Ittrich bei MagentaTV. „Musiala hat einen relativen klaren Treffer beim Sprunggelenk gelandet. Die Angriffsphase war noch nicht beendet, darum ist das noch überprüfbar. Da gibt es leider keinen Spielraum, weil es ein zu deutlicher Treffer ist.“

38. Min Nächster kleiner Rückschlag für Deutschland: Für ein gefährliches Spiel an der Außenlinie sieht Tah die Gelbe Karte. Es ist seine zweite Verwarnung in diesem Turnier – damit fehlt der Innenverteidiger gesperrt im Achtelfinale.

36. Min Die Schweiz hingegen hat durch das Tor spürbaren Auftrieb bekommen, sie tritt deutlich selbstbewusster auf als vor dem 1:0. Aktuell wäre Deutschland nur noch Gruppenzweiter.

34. Min Im deutschen Team ist aktuell die Luft raus, jetzt hat plötzlich die Schweiz ein wenig mehr die Kontrolle übernommen. Seit dem Rückstand wirken die Deutschen etwas von der Rolle.

33. Min Bei einer Ecke wird Kroos nun aus dem Schweizer Block mit roten Papierknöllchen beworfen. Er lässt sich davon zwar scheinbar nicht irritieren, schlägt den Eckball aber ins Nichts.

31. Min Schon wieder Ndoye! Nach einem langen Ball setzt sich der Torschütze im Duell mit Rüdiger durch, der zu passiv agiert. Der Flachschuss rauscht nur ganz knapp am Pfosten vorbei. Neuer kann nur hinterherschauen.

29. Min Für Deutschland ist es der erste Rückschlag in diesem bislang perfekt gelaufenen Turnier. Jetzt gilt es, zu zeigen, dass man auch damit umgehen kann.

28. Min Ein unachtsamer Moment in der deutschen Abwehr wird direkt bestraft: Die Schweiz führt gegen Deutschland! Freuler setzt sich auf dem linken Flügel klasse durch und flankt mit viel Gefühl an den Fünfmeterraum, wo Ndoye lauert und die Kugel aus kurzer Distanz über die Linie drückt.

28. Min Tor für die Schweiz! Ndoye trifft zum 0:1!

Dan Ndoye überwindet DFB-Keeper Manuel Neuer zum 1:0 für die Schweiz. IMAGO/Shutterstock Dan Ndoye überwindet DFB-Keeper Manuel Neuer zum 1:0 für die Schweiz.

27. Min Der Drang nach vorne ist kaum noch spürbar beim deutschen Team. Die Phase rund um das aberkannte Tor war die einzige bisher, in der man ein bisschen Schwung nach vorne zeigte.

26. Min Kroos legt den Ball mal quer auf die linke Seite, Mittelstädt flankt in die Mitte auf Musiala. Dessen Schuss aus der Bedrängnis aber fliegt deutlich am Tor vorbei. Keine Gefahr.

24. Min Erste Gelbe Karte in diesem Spiel: Ndoye tritt Rüdiger im Mittelfeld auf den Fuß und kassiert die erste Verwarnung.

22. Min Für Andrich wäre es übrigens das erste Länderspieltor überhaupt gewesen. Auch in den Junioren-Nationalmannschaften hatte der Leverkusener nie getroffen.

21. Min Wie reagiert das deutsche Team nun auf diesen kleinen Rückschlag der zurückgenommenen Führung? Zunächst mal scheint die Luft aus dem Offensiv-Druck raus zu sein.

19. Min Der Schiedsrichter entscheidet nach Ansicht der Videobilder auf Foul von Musiala, der im Strafraum zuvor einen Schritt zu spät kam und seinen Gegenspieler traf.

18. Min Die Entscheidung steht: Das Tor zählt nicht!

18. Min Der Treffer wird noch einmal wegen eines möglichen Offensiv-Foulspiels von Musiala im Vorfeld im Strafraum überprüft. Der Unparteiische geht raus und schaut sich die Situation an.

17. Min Für einen kurzen Moment durfte Deutschland jubeln. Eine Flanke in den Strafraum kommt nicht bei Musiala an, der den entscheidenden Zweikampf verliert. Den Abpraller aber nimmt sich Andrich aus der Distanz und platziert den Ball mit einem tückischen Aufsetzer links neben dem Pfosten. Keeper Sommer sieht nicht gut aus, kann ihn aber nicht abwehren.

17. Min Tor für Deutschland! Andrich trifft zum vermeintlichen 1:0 – doch das Tor zählt nicht!

Weil Jamal Musiala hier gegen Michel Aebischer zu spät kam, zählte die deutsche Führung nicht. imago/MIS Weil Jamal Musiala hier gegen Michel Aebischer zu spät kam, zählte die deutsche Führung nicht.

16. Min Für die Nagelsmann-Auswahl ergibt sich kaum Platz, die Schweizer verteidigen sehr eng und lassen kaum Räume.

14. Min So langsam erhöht das DFB-Team das Tempo. Havertz wird auf der rechten Seite angespielt, steht beim Zuspiel aber gut einen Meter im Abseits. Sonst wäre er frei durch gewesen.

12. Min Vom linken Flügel spielt Wirtz mal eine flache Hereingabe auf Havertz, dessen Abschluss aus der Drehung aus zwölf Metern aber noch rechtzeitig geblockt werden kann.

11. Min Deutschland probiert’s immer wieder mit Tiefenläufen über die rechte Seite, der letzte Pass in die Offensive gelingt aber nicht.

9. Min Weil sich beide Teams enorm unter Druck setzen bei Ballbesitz, kommt noch kein echter Spielfluss auf. Alles wirkt bislang sehr abwartend und abtastend.

8. Min Die Schweiz steht nicht tief in der Verteidigung, sondern rückt weit heraus und will offenbar nach vorne spielen. Noch kommen die Eidgenossen aber nicht an den Ball, der läuft geduldig durch die deutschen Reihen.

6. Min So richtig rund läuft es aber noch nicht beim DFB-Team, immer wieder verspringt der Ball und die Aktionen gelingen nicht so recht. Der im Vorfeld viel kritisierte Rasen macht sich ab und an durchaus bemerkbar.

5. Min Deutschland kontrolliert das Geschehen in den ersten Minuten, die Schweiz läuft bislang ausschließlich hinterher. Für das Nachbarland geht es ja durchaus darum, ob man sich als Erster, Zweiter oder vielleicht sogar nur als Dritter für die K.o.-Runde qualifiziert.

3. Min Die fällige Ecke findet Havertz, der seinen Kopfball am ersten Pfosten aber nicht genau genug platziert. Sommer im Tor hat keine Probleme.

3. Min Erstes Ausrufezeichen der Deutschen: Musiala dribbelt sich im Mittelfeld auf engem Raum durch und spielt steil in den Strafraum auf Gündogan, der von zwei Schweizer Verteidigern gedoppelt wird und zumindest einen Eckball rausholt.

2. Min Das DFB-Team startet zunächst mit ruhigem Aufbau in den eigenen Reihen, ohne dabei direkt mit einem Vollgas-Start nach vorne zu preschen.

1. Min Los geht’s im dritten Gruppenspiel, Deutschland stößt an!

Anpfiff!

Vereinzelte Pfiffe gibt es bei der Schweizer Hymne, die aber schnell wieder verstummen. Die deutschen Spieler singen ebenso wie die Fans auf den Rängen ihrerseits lautstark und aus vollem Hals.

Die kleine Eröffnungszeremonie, die es vor jedem Spiel gibt, läuft und die Mannschaften betreten langsam den Rasen. Gleich gibt’s die Nationalhymnen, dann die Seitenwahl – und dann geht’s los.

Das Dach der Arena in Frankfurt wurde übrigens vor ein paar Minuten geschlossen. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, wie man im Stadion mitteilte, sollte es im Verlauf der Partie zu stärkeren Regenfällen kommen.

Für Sorgen vor der Partie hat nicht die Aufstellung der beiden Teams gesorgt, sondern vielmehr der Rasen. Der Platz in Frankfurt befinde sich in einem nicht gerade guten Zustand, bemängelte Nagelsmann am Vortag – und äußerte Angst vor möglichen Verletzungen.

Sobald der Anpfiff ertönt, wird DFB-Keeper Manuel Neuer einen ewigen EM-Rekord aufstellen. Es ist sein 18. Einsatz bei der Europameisterschaft – damit hat Neuer nun eine alleinige Torhüter-Bestmarke vor Gianluigi Buffon (17) und Edwin van der Sar (16) aufgestellt.

Die deutschen Fans sind schon seit Stunden in Frankfurt unterwegs und fluten die Straßen der hessischen Metropole. Bei Social Media kursieren zahlreiche Fotos und Videos von den Massen, wie sie sich in Richtung Stadion bewegen.

Die Schweiz startet mit dieser Aufstellung: Sommer – Schär, Akanji, Rodriguez – Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer – Rieder – Hdoye, Embolo

Bundestrainer Nagelsmann schickt damit zum dritten Mal in Folge dieselbe Mannschaft aufs Feld bei dieser EM. Es ist das erste Mal seit der WM 2002, dass Deutschland in allen drei Gruppenspielen die gleiche Startelf aufbietet.

Deutschland spielt mit folgender Startelf: Neuer – Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt – Andrich, Kroos – Musiala, Gündogan, Wirtz – Havertz